KS Fibonacci Level Alert Tool

陰影指標：揭示每根蠟燭的隱藏力量！ 厭倦了膚淺的價格行為分析嗎？想要更深入地了解每個時間框架內買家和賣家的力量嗎？ 隆重推出 陰影指標 – 您不可或缺的工具，用於可視化和分析市場的隱藏動態！這個強大的指標將蠟燭陰影大小所反映的買方和賣方之間無形的戰鬥，轉化為清晰且資訊豐富的直方圖，直接顯示在您的圖表上。 什麼是蠟燭陰影？為什麼它們如此重要？ 蠟燭陰影，或稱「燭芯」和「燭尾」，代表特定時間段內價格達到的最高價和最低價，然後收盤於特定水平。長上影線表示強大的賣壓，將價格從其達到的高點向下推動。相反，長下影線表示積極的買家逢低買入。 陰影指標使您能夠： 可視化市場參與者的力量： 通過觀察相應直方圖柱的高度，立即評估每根蠟燭上買家或賣家的主導地位。 識別潛在的反轉點： 不成比例的長陰影可能預示著趨勢的衰竭和未來可能發生的價格反轉。 確認來自其他指標的信號： 使用陰影大小的信息作為額外的過濾器，以確認您最喜歡的指標發出的信號。 提高對波動性的理解： 隨著時間的推移觀察陰影大小的變化，以評估市場的波動程度。 做出更明智的交易決策： 更全面地了解內部價格動態，您將能夠做出更自信和準確的交易決策。 陰

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