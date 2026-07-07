KS Fibonacci Level Alert Tool
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.4
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
KS Fibonacci Level Alert 是一款专为 MetaTrader 5 设计的、用户友好的自定义斐波那契回调/扩展指标。
核心功能
1. 一键绘制与可拖动斐波那契工具
点击“+ New Fibonacci”（新建斐波那契）按钮，即可在图表上立即创建新的斐波那契对象。
该工具完全支持拖动操作——拖动任意锚点即可设定波段高点或低点。
开箱即用，支持回调（0–1 之间的水平位）及扩展（>1 或负值的水平位）。
2. 图表内设置面板
使用“Show/Hide Panel”（显示/隐藏面板）按钮切换面板显示。
实时自定义选项：
颜色（循环切换预设颜色）
样式（实线、虚线、点线等）
线宽（1 到 5）
标签（显示/隐藏水平位上的百分比及价格标签）
声音提醒（内置 MT5 声音或自定义 .wav 文件）
推送通知（发送至移动端 MT5 应用程序）
独立水平位开关——可针对新工具单独启用或禁用 15 个斐波那契水平位中的任意一个
3. 智能提醒系统
监控所有已绘制工具上的活跃斐波那契水平位。
当价格触及或穿过已启用的水平位时触发提醒。
提醒类型：
声音（可配置）
弹出式提醒窗口
移动端推送通知
终端日志输出
触发后，该水平位会改变颜色（默认为灰色），以便您直观识别哪些水平位已被触发。
拖动斐波那契对象将重置其提醒状态。
4. 水平位管理
预设水平位：-0.618, -0.272, 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.382, 1.618, 2.0, 2.618, 3.618
您可以通过面板启用或禁用任意组合。
5. 实用功能按钮
Delete All Fibonacci（删除所有斐波那契）——清除所有对象。
Apply to Selected（应用于选中项）——将当前面板设置应用到选中的斐波那契对象。
Delete Selected（删除选中项）——仅删除当前选中的斐波那契工具。 使用方法
将该指标添加到任意图表上。
点击“+ New Fibonacci”（新建斐波那契）以创建工具。
拖动锚点，将其对齐到您选定的波段（Swing）。
打开面板，微调颜色、样式以及需要触发提醒的价位。
一旦价格触及关键斐波那契价位，您将立即收到通知。
核心功能
1. 一键绘制与可拖动斐波那契工具
点击“+ New Fibonacci”（新建斐波那契）按钮，即可在图表上立即创建新的斐波那契对象。
该工具完全支持拖动操作——拖动任意锚点即可设定波段高点或低点。
开箱即用，支持回调（0–1 之间的水平位）及扩展（>1 或负值的水平位）。
2. 图表内设置面板
使用“Show/Hide Panel”（显示/隐藏面板）按钮切换面板显示。
实时自定义选项：
颜色（循环切换预设颜色）
样式（实线、虚线、点线等）
线宽（1 到 5）
标签（显示/隐藏水平位上的百分比及价格标签）
声音提醒（内置 MT5 声音或自定义 .wav 文件）
推送通知（发送至移动端 MT5 应用程序）
独立水平位开关——可针对新工具单独启用或禁用 15 个斐波那契水平位中的任意一个
3. 智能提醒系统
监控所有已绘制工具上的活跃斐波那契水平位。
当价格触及或穿过已启用的水平位时触发提醒。
提醒类型：
声音（可配置）
弹出式提醒窗口
移动端推送通知
终端日志输出
触发后，该水平位会改变颜色（默认为灰色），以便您直观识别哪些水平位已被触发。
拖动斐波那契对象将重置其提醒状态。
4. 水平位管理
预设水平位：-0.618, -0.272, 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.382, 1.618, 2.0, 2.618, 3.618
您可以通过面板启用或禁用任意组合。
5. 实用功能按钮
Delete All Fibonacci（删除所有斐波那契）——清除所有对象。
Apply to Selected（应用于选中项）——将当前面板设置应用到选中的斐波那契对象。
Delete Selected（删除选中项）——仅删除当前选中的斐波那契工具。 使用方法
将该指标添加到任意图表上。
点击“+ New Fibonacci”（新建斐波那契）以创建工具。
拖动锚点，将其对齐到您选定的波段（Swing）。
打开面板，微调颜色、样式以及需要触发提醒的价位。
一旦价格触及关键斐波那契价位，您将立即收到通知。