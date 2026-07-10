KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard Pro — это индикатор-дашборд для MetaTrader 5, отображающий данные по нескольким финансовым инструментам в режиме реального времени.



Основное назначение:



Индикатор позволяет мгновенно оценить направление движения цены (bias) и статус диапазона (range) для 20 инструментов (список задается в настройках) на дневном, недельном и месячном таймфреймах — без необходимости переключать графики.



Что отображается:



Текущая цена каждого инструмента



Дневное направление (Daily Bias): % изменения от цены открытия дня + стрелка (бычье/медвежье)



Недельное направление (Weekly Bias): % изменения от цены открытия недели + стрелка



Месячное направление (Monthly Bias): % изменения от цены открытия месяца + стрелка



Статус диапазона (для каждого таймфрейма):



HIGH → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)



LOW → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)



NO BIAS → Цена находится внутри диапазона предыдущего периода



Общее направление (Overall Bias): По принципу большинства (2 из 3 таймфреймов) → BULL (бычье) или BEAR (медвежье)



Ключевые особенности:



Полноценный интерактивный дашборд — обновление в реальном времени (по каждому тику + таймер).



Интерактивность и сортировка — сортировка по символу, направлению или диапазону при клике на заголовки столбцов; выделение строки при клике на символ.



Переключение тем (темная/светлая) — встроенный переключатель.



Кнопка скрытия/отображения — аккуратный элемент управления на графике.



Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для снижения количества ложных сигналов):



Изменение общего направления



Пробои диапазона (High/Low)



Смена направления на отдельном таймфрейме



Сводное сообщение при первом запуске (опционально)



Работает на любом графике (независимо от символа, к которому привязан график).



Поддерживает все инструменты, предлагаемые брокером (Forex, индексы, золото, BTC и т. д.).



Идеально подходит для:



Дневных трейдеров, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, желающих быстро оценить рыночные настроения и возможности для торговли на пробой по множеству активов.



Отслеживания общей картины рынка без открытия большого количества графиков.



Это исключительно информационный инструмент (дашборд) — он не совершает торговых операций, а только предоставляет данные.