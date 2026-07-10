KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard Pro
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.37
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard Pro — это индикатор-дашборд для MetaTrader 5, отображающий данные по нескольким финансовым инструментам в режиме реального времени.
Основное назначение:
Индикатор позволяет мгновенно оценить направление движения цены (bias) и статус диапазона (range) для 20 инструментов (список задается в настройках) на дневном, недельном и месячном таймфреймах — без необходимости переключать графики.
Что отображается:
Текущая цена каждого инструмента
Дневное направление (Daily Bias): % изменения от цены открытия дня + стрелка (бычье/медвежье)
Недельное направление (Weekly Bias): % изменения от цены открытия недели + стрелка
Месячное направление (Monthly Bias): % изменения от цены открытия месяца + стрелка
Статус диапазона (для каждого таймфрейма):
HIGH → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)
LOW → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)
NO BIAS → Цена находится внутри диапазона предыдущего периода
Общее направление (Overall Bias): По принципу большинства (2 из 3 таймфреймов) → BULL (бычье) или BEAR (медвежье)
Ключевые особенности:
Полноценный интерактивный дашборд — обновление в реальном времени (по каждому тику + таймер).
Интерактивность и сортировка — сортировка по символу, направлению или диапазону при клике на заголовки столбцов; выделение строки при клике на символ.
Переключение тем (темная/светлая) — встроенный переключатель.
Кнопка скрытия/отображения — аккуратный элемент управления на графике.
Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для снижения количества ложных сигналов):
Изменение общего направления
Пробои диапазона (High/Low)
Смена направления на отдельном таймфрейме
Сводное сообщение при первом запуске (опционально)
Работает на любом графике (независимо от символа, к которому привязан график).
Поддерживает все инструменты, предлагаемые брокером (Forex, индексы, золото, BTC и т. д.).
Идеально подходит для:
Дневных трейдеров, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, желающих быстро оценить рыночные настроения и возможности для торговли на пробой по множеству активов.
Отслеживания общей картины рынка без открытия большого количества графиков.
Это исключительно информационный инструмент (дашборд) — он не совершает торговых операций, а только предоставляет данные.
Основное назначение:
Индикатор позволяет мгновенно оценить направление движения цены (bias) и статус диапазона (range) для 20 инструментов (список задается в настройках) на дневном, недельном и месячном таймфреймах — без необходимости переключать графики.
Что отображается:
Текущая цена каждого инструмента
Дневное направление (Daily Bias): % изменения от цены открытия дня + стрелка (бычье/медвежье)
Недельное направление (Weekly Bias): % изменения от цены открытия недели + стрелка
Месячное направление (Monthly Bias): % изменения от цены открытия месяца + стрелка
Статус диапазона (для каждого таймфрейма):
HIGH → Цена пробила максимум предыдущего периода (бычий пробой)
LOW → Цена пробила минимум предыдущего периода (медвежий пробой)
NO BIAS → Цена находится внутри диапазона предыдущего периода
Общее направление (Overall Bias): По принципу большинства (2 из 3 таймфреймов) → BULL (бычье) или BEAR (медвежье)
Ключевые особенности:
Полноценный интерактивный дашборд — обновление в реальном времени (по каждому тику + таймер).
Интерактивность и сортировка — сортировка по символу, направлению или диапазону при клике на заголовки столбцов; выделение строки при клике на символ.
Переключение тем (темная/светлая) — встроенный переключатель.
Кнопка скрытия/отображения — аккуратный элемент управления на графике.
Умные уведомления (только при закрытии свечи M15 для снижения количества ложных сигналов):
Изменение общего направления
Пробои диапазона (High/Low)
Смена направления на отдельном таймфрейме
Сводное сообщение при первом запуске (опционально)
Работает на любом графике (независимо от символа, к которому привязан график).
Поддерживает все инструменты, предлагаемые брокером (Forex, индексы, золото, BTC и т. д.).
Идеально подходит для:
Дневных трейдеров, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, желающих быстро оценить рыночные настроения и возможности для торговли на пробой по множеству активов.
Отслеживания общей картины рынка без открытия большого количества графиков.
Это исключительно информационный инструмент (дашборд) — он не совершает торговых операций, а только предоставляет данные.