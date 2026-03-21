KS Day Week MultitimeFrame Candle

KS Day Week Multi TimeFrame (в комментариях также упоминается как: Period Box + Corner Multi-TF Live Candles)



Основное назначение



Это визуальный индикатор, предоставляющий информацию и контекст с нескольких таймфреймов и призванный помочь трейдерам оперативно оценивать:



Текущую рыночную структуру и настроения на выбранном старшем таймфрейме (посредством цветных блоков, обозначающих диапазоны/периоды);



Текущее состояние свечей на четырех ключевых старших таймфреймах (H4, D1, W1, MN1), компактно отображаемое в одном из углов графика.



Данный индикатор пользуется особой популярностью среди трейдеров, использующих концепции ICT / SMC / «спрос и предложение» (Supply & Demand), а также среди институциональных трейдеров, которым необходим четкий контекст со старших таймфреймов без необходимости переключения между графиками. Два основных визуальных компонента



1. Периодические блоки (Прямоугольники диапазонов старших таймфреймов)



Отображает полупрозрачные прямоугольные блоки, охватывающие N периодов назад на выбранном пользователем таймфрейме.



Таймфрейм по умолчанию = W1 (недельный); доступны варианты: H4, D1, W1, MN1.



Количество блоков = InpLookback (по умолчанию: 10 периодов назад).



Что показывает каждый блок:



Часть блока | Значение | Визуальный стиль | Полный прямоугольник | Диапазон High–Low за данный период | Полупрозрачная заливка (по умолчанию 85%) | Цвет заливки (бычий: Close ≥ Open) | Светло-зеленый (настраивается) | Цвет заливки (медвежий: Close < Open) | Светло-красный / розоватый (настраивается) | Границы | Тонкие линии на уровнях High, Low, времени открытия и закрытия | Золотистый цвет по умолчанию, толщина настраивается



В самом последнем (текущем) блоке также отображается подробная текстовая информационная панель (можно отключить).



Пример содержимого инфо-панели (для недельного таймфрейма):





2. Угловые мультитаймфреймовые свечи реального времени (мини-свечи текущего периода)



Отображает четыре миниатюрные свечи реального времени, представляющие текущий незавершенный бар для таймфреймов:



H4



D1



W1



MN1



Два режима отображения (управляются параметром InpPinToCorner):



Режим | InpPinToCorner | Местоположение свечей | Оптимально для | Режим фиксации в углу | true | Фиксированная позиция в пикселях (верхний правый/левый угол) | Аккуратный вид, отсутствие визуального «мусора» на графике | Режим плавания по ценовым уровням | false | Проецирование на будущие бары на реальных ценовых уровнях | Желание видеть точный контекст текущей цены



Визуальные особенности мини-свечей:



Тело = текущий диапазон Open–Close



Тень (фитиль) = текущий диапазон High–Low



Зеленый цвет = текущая свеча является бычьей



Красный цвет = текущая свеча является медвежьей



Небольшая метка (H4 / D / W / M) над или рядом с каждой свечой



Ключевые особенности поведения



Интеллектуальная / эффективная перерисовка — обновление происходит только тогда, когда фактически изменяется цена или свеча старшего таймфрейма.



Использует таймер (с интервалом 1 секунду) для поддержания актуальности угловых свечей и их корректного позиционирования при прокрутке или масштабировании графика (особенно в режиме фиксации в углу).



Удаляет все созданные собой объекты при снятии индикатора с графика.



Объекты скрываются, а не удаляются полностью, когда в них нет необходимости (для повышения производительности).



Типичные сценарии использования



Мгновенное определение того, является ли текущая неделя/месяц бычьим или медвежьим.



Быстрая проверка мультитаймфреймового согласования (направлены ли H4 / Daily / Weekly / Monthly в одну и ту же сторону). направление?)



Сохранение контекста старших таймфреймов в поле зрения при торговле на младших



Лаконичный график в стиле «приборной панели», не перегруженный индикаторами