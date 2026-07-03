Shved TMA channel pro
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Shved TMA Channel Pro — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG).
🔴 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)
Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счетах. Наш индикатор Shved TMA Channel Pro полностью оптимизирован и переписан так, что его линии никогда не перерисовываются задним числом. Всё, что вы видите на истории — это честные, точные сигналы, которые отображались на графике в реальном времени.
Как устроен канал:
-
Центральная линия (TMA): Сглаженная средняя линия канала, выступающая в роли динамического баланса цены (Mean Reversion). К ней цена всегда стремится вернуться после сильных импульсов.
-
Внешние границы (Bands): Верхняя (Supply/Селл-зона) и нижняя (Demand/Бай-зона) границы канала, рассчитываемые по отклонениям ATR (BandsDeviations). Они служат точными ориентирами зон экстремальной перекупленности и перепроданности.
Торговое применение:
-
Индикатор идеально подходит для определения фаз истощения тренда и поиска разворотных точек.
-
Когда цена выходит за пределы верхней красной границы, это сигнализирует о сильной перекупленности рынка и высокой вероятности разворота вниз или коррекции к средней линии.
-
Касание или выход за нижнюю зеленую границу указывает на перепроданность и потенциальный разворот вверх.
-
Индикатор служит отличным фильтром и дополнением к торговым стратегиям по уровням спроса и предложения (Supply & Demand), помогая отсеивать ложные пробои.
Основные настройки (Inputs):
-
TimeFrame: выбор таймфрейма для расчетов (поддержка MTF-режима).
-
HalfLength (Период расчета TMA): базовый период сглаживания канала.
-
BandsDeviations: множитель ширины канала на основе ATR (отклонение границ).
-
Interpolate (Интерполяция): плавное сглаживание линий при отображении старших ТФ на младших графиках.
-
Style Settings: полная кастомизация цветов, стилей и толщины линий отдельно для центральной линии, верхней и нижней границ канала.