Shved TMA channel pro

Shved TMA Channel Pro — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG).

🔴 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)

Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счетах. Наш индикатор  Shved TMA Channel Pro полностью оптимизирован и переписан так, что его линии  никогда не перерисовываются задним числом. Всё, что вы видите на истории — это честные, точные сигналы, которые отображались на графике в реальном времени.

Как устроен канал:

  • Центральная линия (TMA): Сглаженная средняя линия канала, выступающая в роли динамического баланса цены (Mean Reversion). К ней цена всегда стремится вернуться после сильных импульсов.

  • Внешние границы (Bands): Верхняя (Supply/Селл-зона) и нижняя (Demand/Бай-зона) границы канала, рассчитываемые по отклонениям ATR (BandsDeviations). Они служат точными ориентирами зон экстремальной перекупленности и перепроданности.

Торговое применение:

  • Индикатор идеально подходит для определения фаз истощения тренда и поиска разворотных точек.

  • Когда цена выходит за пределы верхней красной границы, это сигнализирует о сильной перекупленности рынка и высокой вероятности разворота вниз или коррекции к средней линии.

  • Касание или выход за нижнюю зеленую границу указывает на перепроданность и потенциальный разворот вверх.

  • Индикатор служит отличным фильтром и дополнением к торговым стратегиям по уровням спроса и предложения (Supply & Demand), помогая отсеивать ложные пробои.

Основные настройки (Inputs):

  • TimeFrame: выбор таймфрейма для расчетов (поддержка MTF-режима).

  • HalfLength (Период расчета TMA): базовый период сглаживания канала.

  • BandsDeviations: множитель ширины канала на основе ATR (отклонение границ).

  • Interpolate (Интерполяция): плавное сглаживание линий при отображении старших ТФ на младших графиках.

  • Style Settings: полная кастомизация цветов, стилей и толщины линий отдельно для центральной линии, верхней и нижней границ канала.


Рекомендуем также
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Индикаторы
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Эксперты
BTC Master Pro — ваш надежный инструмент для дисциплинированной торговли Bitcoin. Новая версия теперь усилена искусственным интеллектом OpenAI , обеспечивая более точное исполнение сделок и улучшенную фильтрацию торговых сигналов в условиях высокой волатильности крипторынка. Этот профессиональный торговый робот разработан специально для торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 , с акцентом на структурированное исполнение, контролируемую нагрузку на депозит и интеллектуальное управлени
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Индикаторы
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Индикаторы
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
тренд,индикатор тренда,импульс,осциллятор,гистограмма,сила тренда,рыночный поток,подтверждение тренда,бычий,медвежий,анализ рынка Trend Flow Oscillator — это индикатор рыночного потока и импульса, разработанный для помощи трейдерам в определении силы и направления движения цены с ясностью, простотой и быстрой визуальной интерпретацией. Особенно эффективен на таймфрейме M5, где изменения потока происходят чаще. Функции Определяет изменение и продолжение покупательского и продавательского давле
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Эксперты
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Индикаторы
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
Эксперты
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
Bullish Consecutive Signal
Hyoseog Kim
Индикаторы
Bullish Consecutive Signal — Consecutive Bullish Candle Buy Signal with Alerts & P&L Simulation Bullish Consecutive Signal automatically detects consecutive bullish candle patterns and marks high-probability buy entries directly on the chart. Each signal comes with an ATR-calculated Stop Loss and Take Profit level, drawn as reference lines so you can assess risk at a glance. A built-in P&L back-simulation lets you evaluate strategy performance without leaving the chart.   IMPORTANT — DEFAULT
FREE
CRT Candle Range Theory HTF MT5
Robby Suhendrawan
5 (2)
Индикаторы
CRT Candle Range Theory HTF MT5.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Truvana Trend Campaign Manager EA
Mohammad Zakirul Haque
Утилиты
Truvana Trend Campaign Manager EA (TCM) Advanced Basket Management & Profit Locking Tool for Trend Traders Short Description Turn strong trends into managed campaigns. Truvana TCM is a professional trade management EA designed for traders who already know how to identify trends and execute entries. The EA automatically manages basket expansion, validates risk before adding positions, and locks profits using a broker-side Basket Stop Price (BSP). No martingale. No grid recovery. No signal genera
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.73 (11)
Индикаторы
Индикатор ROMAN5 Time Breakout автоматически рисует блоки прорыва дневной поддержки или сопротивления. Он помогает пользователю определиться с направлением сделки. В утилиту также встроена функция звукового уведомления при появлении нового сигнала. Дополнительно доступна функция уведомления по email. Ваш e-mail адрес, а также параметры SMTP сервера должны быть указаны в настройках терминала MetaTrader 5 (вкладка "Почта"). Синяя стрелка вверх = Покупка. Красная стрелка вниз = Продажа. Вы можете и
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. VERSION MT 4 -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
ZumikoFx Trading Stats
Michal Piotr Kochanski
Индикаторы
ZumikoFX Trading Stats - Professional Account Dashboard Overview ZumikoFX Trading Stats is a comprehensive, real-time account monitoring dashboard designed for serious traders who need complete visibility of their trading performance. This indicator displays all crucial trading statistics in an elegant, easy-to-read panel positioned in the top-right corner of your chart. Key Features Complete Account Monitoring Balance & Equity - Real-time account status with current balance and equity includ
FREE
The Bull DCA DowJones Signal
Nirundorn Promphao
Индикаторы
The Bull DCA DowJones Signal – Premium Trend & Swing Indicator (WinWiFi Robot Series) Overview: Unlock the full potential of Index trading with the latest innovation from the WinWiFi Robot Series . "The Bull DCA DowJones Signal" is a precision-engineered indicator designed to conquer global Indices, Energy, and Forex markets. Optimized for the H4 Timeframe , this tool filters out market noise and delivers clear, actionable signals for Trend Following, Breakouts, and Pullbacks. Key Features & S
FREE
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Индикаторы
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4.4 (5)
Индикаторы
Haven Stop Loss Hunter 2.0 - Новый уровень анализа ликвидности Встречайте масштабное обновление — Haven Stop Loss Hunter 2.0 ! Это профессиональный инструмент для работы с зонами скопления ликвидности и ложными пробоями (Sweeps), который стал еще более гибким и функциональным. В этой версии мы реализовали полноценный мультитаймфреймовый (MTF) анализ и продвинутую систему оповещений, чтобы вы могли отслеживать манипуляции крупного капитала по концепции Smart Money, не тратя время на постоянное пе
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Другие продукты этого автора
ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
Индикаторы
Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved Position Pips Label mt4
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label MT4   — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привя
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров
Shved Supply and Demand structure engine mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine   — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии   Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы,   Structure Engine   анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отража
Shved Supply and Demand Chart Pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS). Shved Supply and Demand Chart Pro   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике. Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора   Shved Supply and Demand , который исторически был самым первым в моей линейке р
Shved Position Pips Label
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label   — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привязаны к последн
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв