Shved Supply and Demand MTF Sidebar

Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS).
Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS.


О создателе и уникальности алгоритма:

Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора  Shved Supply and Demand. Представленный MTF Сайдбар — это результат  более 4 лет непрерывных исследований, жесткого тестирования на реальных счетах и кропотливой математической оптимизации алгоритма поиска ключевых уровней.

В отличие от большинства стандартных индикаторов, которые строят зоны по банальным фракталам, вершинам индикатора ZigZag или пороговым значениям ATR, в основе продуктов семейства  Shved лежит уникальная авторская модель ценового паттерна. Алгоритм с высокой точностью оценивает структуру движения цены:

  • Соотношение высоты и силы левой и правой «ноги» паттерна (legs).

  • Точную математическую ширину и высоту проторговки базы (base).

  • Скорость и импульс выхода цены из сформированного диапазона.

Благодаря такому научному подходу, Сайдбар находит действительно сильные уровни, защищенные ордерами крупных институциональных участников рынка, что подтверждается стабильностью их отработки на любых торговых инструментах.

Ключевые преимущества и торговые возможности:

  • Уникальный двунаправленный MTF-движок: В отличие от большинства индикаторов, которые умеют показывать только старшие таймфреймы на младших, этот сайдбар работает в обе стороны. Находясь на минутном графике (M1), вы можете видеть зоны M15 или H1, а находясь на часовом (H1) — мгновенно отслеживать появление свежих разворотных зон на младших ТФ (M15, M30), получая ювелирные точки входа.

  • Умная кластеризация (Слияние зон): Сайдбар автоматически сканирует ценовые зазоры. Если зоны разных таймфреймов накладываются друг на друга по цене, они автоматически объединяются в один аккуратный блок с указанием силы уровня (например, 3TF M15-M30-H1).

  • Микро-гистограмма плотности (Левые уступы): Это уникальная визуальная фишка. Каждый объединенный блок делится по вертикали на внутренние ценовые ступени. Слева от основного блока отрисовываются уступы разной ширины: чем шире уступ, тем больше таймфреймов подтверждают именно этот узкий диапазон цен.

  • Градиентная эмуляция силы уровней: Чем больше таймфреймов пересекаются на одном уровне, тем насыщеннее и ярче цвет заливки блока (от очень бледного до глубокого зеленого/бордового). Это позволяет мгновенно оценивать силу сопротивления на графике.

  • Плавная динамическая привязка к цене: Панель Сайдбара привязана к текущей свече. Она плавно скользит по вертикали за рынком, а при прокрутке истории уходит вправо вместе со свечами, никогда не перекрывая исторические бары.

  • Высочайшая оптимизация (Без зависаний): Расчет паттернов по 15 таймфреймам в фоне — тяжелая задача. Сайдбар производит вычисления строго один раз в 1.0 секунду (1000 мс). Это сохраняет моментальный отклик и абсолютно плавную работу MT5 даже на слабых компьютерах.

Основные настройки (Inputs):

  • Timeframes (Выбор ТФ): индивидуальные переключатели (true/false) для всех таймфреймов от M1 до MN1.

  • Sidebar Offset Px / Width Px: настройка отступа сайдбара от последней свечи и ширины его блоков (в пикселях).

  • Cluster Threshold Pts: максимальное расстояние в пунктах, при котором близкие зоны будут автоматически объединяться в один кластер.

  • Hist Gap Px / Step Px: настройки зазора и ширины делений микро-гистограммы уступов слева от бокса.

  • Sub-Rows: количество внутренних ценовых ступеней для детализации каждого бокса (от 3 до 20).

  • Zone Colors: настройка кастомных цветов рамок для зон поддержки и сопротивления.

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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
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Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
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Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
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Индикаторы
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