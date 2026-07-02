Shved Supply and Demand MTF Sidebar

Индикатор MTF Sidebar является частью Shved Market Analysis System (SMAS).

Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS.





О создателе и уникальности алгоритма:

Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора Shved Supply and Demand. Представленный MTF Сайдбар — это результат более 4 лет непрерывных исследований, жесткого тестирования на реальных счетах и кропотливой математической оптимизации алгоритма поиска ключевых уровней.

В отличие от большинства стандартных индикаторов, которые строят зоны по банальным фракталам, вершинам индикатора ZigZag или пороговым значениям ATR, в основе продуктов семейства Shved лежит уникальная авторская модель ценового паттерна. Алгоритм с высокой точностью оценивает структуру движения цены:

Соотношение высоты и силы левой и правой «ноги» паттерна (legs).

Точную математическую ширину и высоту проторговки базы (base).

Скорость и импульс выхода цены из сформированного диапазона.

Благодаря такому научному подходу, Сайдбар находит действительно сильные уровни, защищенные ордерами крупных институциональных участников рынка, что подтверждается стабильностью их отработки на любых торговых инструментах.

Ключевые преимущества и торговые возможности:

Уникальный двунаправленный MTF-движок: В отличие от большинства индикаторов, которые умеют показывать только старшие таймфреймы на младших, этот сайдбар работает в обе стороны. Находясь на минутном графике (M1), вы можете видеть зоны M15 или H1, а находясь на часовом (H1) — мгновенно отслеживать появление свежих разворотных зон на младших ТФ (M15, M30), получая ювелирные точки входа.

Умная кластеризация (Слияние зон): Сайдбар автоматически сканирует ценовые зазоры. Если зоны разных таймфреймов накладываются друг на друга по цене, они автоматически объединяются в один аккуратный блок с указанием силы уровня (например, 3TF M15-M30-H1).

Микро-гистограмма плотности (Левые уступы): Это уникальная визуальная фишка. Каждый объединенный блок делится по вертикали на внутренние ценовые ступени. Слева от основного блока отрисовываются уступы разной ширины: чем шире уступ, тем больше таймфреймов подтверждают именно этот узкий диапазон цен.

Градиентная эмуляция силы уровней: Чем больше таймфреймов пересекаются на одном уровне, тем насыщеннее и ярче цвет заливки блока (от очень бледного до глубокого зеленого/бордового). Это позволяет мгновенно оценивать силу сопротивления на графике.

Плавная динамическая привязка к цене: Панель Сайдбара привязана к текущей свече. Она плавно скользит по вертикали за рынком, а при прокрутке истории уходит вправо вместе со свечами, никогда не перекрывая исторические бары.

Высочайшая оптимизация (Без зависаний): Расчет паттернов по 15 таймфреймам в фоне — тяжелая задача. Сайдбар производит вычисления строго один раз в 1.0 секунду (1000 мс). Это сохраняет моментальный отклик и абсолютно плавную работу MT5 даже на слабых компьютерах.

Основные настройки (Inputs):