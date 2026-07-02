Shved Position Pips Label

Shved Position Pips Label — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены!

Основные преимущества:

  • Динамическая привязка к свече: Плашки результатов привязаны к последнему бару и плавно скользят по вертикали вслед за рынком. При прокрутке истории или смене таймфрейма они аккуратно двигаются вместе с графиком и не накладываются на свечи.

  • Максимальная оптимизация (Без лагов): В отличие от стандартных аналогов, которые перегружают графический поток MT5 тяжелыми запросами свойств объектов на каждом тике, этот индикатор рассчитывает координаты в фоновом режиме. Он оптимизирован для работы на высокочастотных тиках во время активных новостей.

  • Автоматический подбор ширины (Auto-width): Ширина плашек автоматически рассчитывается под длину текста. Столбец всегда остается аккуратно выровненным и читаемым, предотвращая срезание символов по бокам (особенно в режиме валюты).

  • Два режима отображения: Переключайтесь в настройках между отображением результата в пунктах (Pips) или в реальных деньгах (Валюте вашего депозита) в один клик.

  • Симметричный блок «Total»: Суммарный результат по всем открытым позициям отображается в самом низу колонки. Этот блок автоматически центрируется и выделяется по ширине для лучшего визуального восприятия.

Настройки индикатора (Inputs):

  • Display Mode (Режим отображения): выбор между отображением в Пунктах (Pips) или Валюте депозита (Currency).

  • Label Offset X: настройка отступа плашек вправо от последней свечи (в пикселях).

  • Label Width / Height: минимальные размеры плашек.

  • Row Spacing: расстояние между строками в столбце.

  • Total Width Offset: дополнительная ширина для выделения плашки общего итога.

  • Custom Colors: полная настройка цветов фона и текста отдельно для прибыльных и убыточных сделок, а также для плашки Total.

  • Border Settings: выбор кастомного цвета обводки блоков или опция автоматической окраски под цвет текста.


Рекомендуем также
Guardian Magic GT
Carlos Eduardo Rivas Istacuy
Утилиты
Guardian Magic GT - Risk Management Expert Advisor for MetaTrader 5 PROTECT YOUR TRADING CAPITAL WITH INTELLIGENT RISK MANAGEMENT Guardian Magic GT is a professional-grade Expert Advisor designed to safeguard your trading operations by implementing sophisticated risk control mechanisms. Whether you run a single bot or manage multiple automated trading systems simultaneously, Guardian Magic GT provides real-time monitoring and automatic position management to ensure your account stays within your
Auto Template Master Service
Damian Pacanowski
Утилиты
Forget about enabling templates when you launch the window. Auto Template Master Service  is a professional utility tool that runs as a system service in MetaTrader 5, and it will do it for you. Unlike traditional indicators or expert advisors (EAs), the program runs in the background of the entire terminal and doesn't require you to add it to each window individually. As soon as you open a new chart of any instrument (Forex, Stocks, Crypto), the service immediately detects the new window and a
EW Close All
Edgellence
Утилиты
EW Close All – Один клик. Всё закрыто. EW Close All — это лёгкий, многоязычный эксперт-советник, который позволяет мгновенно закрыть все сделки и отменить все отложенные ордера — всего одним нажатием кнопки. Закрывает все открытые позиции   Отменяет все отложенные ордера   Работает на любом символе и любом таймфрейме   Многоязычный интерфейс   Чистый, быстрый и надёжный Идеально подходит для быстрого выхода из рынка, контроля рисков или очистки перед окончанием торгового дня. Оста
FREE
Manual and Time Based Position Closer
Alyssa Mariano
Утилиты
This EA puts simple, useful close buttons right on your chart—so you’re always one click away from managing your positions. Whether you want to clean up before the market closes or just take profits without hassle, Custom Close EA helps you do it fast, safely, and your way. What it does: Close All – Instantly closes every open trade. Close Profitable – Closes only trades that are in profit. Close Losing – Closes only trades that are in loss. Close Symbol Only – Closes trades only for t
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Утилиты
This EA is primarily used for scalping XAUUSD. Purpose Removes emotion from trade management   - automatically protects positions and takes profits so you don't have to make difficult decisions under pressure. What It Does ️   Auto Stop Loss Sets SL based on recent highs/lows + buffer No more manual placement stress   Auto Partial Profits Two modes: Fixed Movement : Close 50% after X price movement R-Ratio : Close 50% at 1.2R profit target Locks in gains while letting winners run. ️   One
Check Execution
Ivan Zaidenberg
1 (1)
Утилиты
Этот скрипт покажет вам информацию о скорости исполнения рыночных ордеров. Инструкция 1. Нажмите « Файл/Открыть папку данных » 2. Скопируйте лог-файлы из папки ../Logs в папку ../MQL5/Files 3. Запустите скрипт CheckExec , например, на графике EURUSD 4. Выберите параметры: AllOrders - проверить время выполнения всех рыночных ордеров для EURUSD, OpenOrders - скрипт будет анализировать скорость исполнения маркет ордеров, которые открывали позиции по EURUSD, CloseOrders - скрипт будет анализировать
Simple Position Manager
Mathew Louis Sau Kinminja
Утилиты
Simple Position Manager — это профессиональный скрипт для MT5, разработанный для эффективного управления сделками. Этот универсальный инструмент позволяет трейдерам быстро и точно устанавливать уровни тейк-профита, стоп-лосса и безубытка для нескольких открытых позиций. Основные функции Управление несколькими позициями Применение TP/SL ко всем открытым позициям текущего символа одновременно Интеллектуальная фильтрация позиций по символу Возможность пакетной модификации Технология Smart
FREE
Dashboard Ichimoku Mt5
Mikhail Mitin
5 (1)
Утилиты
Отличная панель для аналитики рынка. Панель помогает анализировать значения индикатора  Ichimoku  и его сигналы. С помощью данной панели вы сможете: смотреть текущий сигнал с Ichimoku по всем таймфреймам; смотреть текущий сигнал с   Ichimoku   по разным символам; смотреть текущее значение   Ichimoku ; несколько типов сигналов для аналитики. Значения в ячейке таблицы: Значение Tenkan-Sen Значение Kijun-Sen Значение Senkou Span A Значение Senkou Span B Значение Chikou Span Span A - Span B. Тип
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Индикаторы
INFOPad - информационная панель, создающая информацию по выбранной валютной паре в терминале МetaТrader 5. Существует 5 функций этого индикатора: Показывает основную и главную информацию по выбранному символу: цены Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commission; Показывает будущие цели SL target и TP Target (Количество пунктов установленного стоплосса и тейкпрофита, сумма в долларах); Показывает прибыль, полученную за периоды: Сегодня, Неделя, Месяц, Год, Общая прибыль по выбранной в
FREE
Initial Balance Indicator
Serhii Honcharov
Индикаторы
Initial Balance Indicator for MQL5 The Initial Balance Indicator is a powerful trading tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform that helps traders analyze market structure by marking the Initial Balance (IB) range of a trading session. This range is typically formed during the first X minutes of a trading session (e.g., the first hour in futures markets) and acts as a key reference for potential price movements. Key Features: Customizable Time Period: Define the exact start and end time for the
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
Утилиты
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
Close In Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Утилиты
The Close In Quick Script is an optimized, high-performance MQL5 script designed to swiftly close all open positions for the current chart's symbol on the MetaTrader 5 platform. Engineered for speed and reliability, it leverages asynchronous trading, minimal system checks, and robust error handling to ensure seamless trade closure. Whether you're a day trader, scalper, or portfolio manager, this script is an essential tool for efficiently managing and exiting trades. Key Features: Asynchronous t
FREE
SAB Advance Assistant Trade and Risk Panel
Sabin Florent Thenard
Утилиты
SAB Advance Assistant - это панель ручного управления сделками для MetaTrader 5. Стройте каждую сделку визуально на графике, точно контролируйте риск и позвольте встроенному движку управлять частичными тейк-профитами, безубытком и трейлингом - всё из одной аккуратной панели с изменяемым размером. Создано для дискреционных и ICT/SMC трейдеров, которым нужна точность без таблиц. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Перетаскиваемые линии Entry, Stop Loss, TP1-TP5 и Final TP с живыми подписями   (пункты, деньг
VirtualStopsMT5
Viktor Shpakovskiy
Утилиты
Утилита для управления открытыми позициями с помощью виртуальных (невидимых для брокера) стопов. Виртуальный стоп лосс и виртуальный тейк профит можно свободно передвигать по графику. Если цена коснулась линии виртуального стопа (TP,  SL, TS) советник закроет все ордера одного направления на текущем графике.  Закрытие ордеров по виртуальному тейк профиту возможно только при наличии прибыли. С помощью встроенного симулятора торговли, вы можете, в тестере стратегий, увидеть как работает советник.
Trade Panel and Risk Manager by FundedOps MT5
Nerijus Momkus
Утилиты
Trade Panel and Risk Manager by FundedOps is a professional on-chart control panel that puts fast, precise, rule-based trade execution and management one click away. Built for discretionary and funded/prop traders who want tight control over risk on every trade — without the manual lot math, the scattered shortcuts, or the missed management steps. It works across all markets — forex, indices, metals, commodities and crypto — on any timeframe, and on both netting and hedging accounts. This is
Smart Order v1
Edmar Xavier Pedras
Утилиты
Smart Order | Control Panel & Chart Trading A multilingual quick-order and order-planning panel for MetaTrader 5. Control Panel & Chart Trading is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that places a focused trading panel on the active chart. It brings together two complementary workflows: quick market-order preparation for active intraday use, and structured planning for market or limit orders. For day trading and scalping workflows, the compact panel keeps the essential order controls on the c
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Индикаторы
Basic Theme Builder: Упростите Настройку Ваших Графиков Измените ваш торговый опыт с помощью индикатора Basic Theme Builder , универсального инструмента, предназначенного для упрощения настройки внешнего вида графиков в MetaTrader 5. Этот интуитивно понятный индикатор предлагает удобную панель, которая позволяет легко переключаться между различными темами и цветовыми схемами, улучшая как визуальную привлекательность, так и функциональность вашей торговой среды. Free MT4 version Индикатор Basic
FREE
Trade Manager Pro for MetaTrader 5
Samuel Jesus Fidalgo Lopez
Утилиты
Trade Manager Pro is a professional MT5 trade management panel designed to simplify and speed up your trading execution. Open, manage, and close trades directly from your chart with one click — no manual calculations or menu navigation required. Key Features Automatic Risk-Based Lot Size Calculates position size automatically based on: Account balance Risk percentage Stop Loss distance Works on all instruments: Forex, Gold, Crypto, Indices One-Click Trade Execution Instantly open BUY a
FREE
EquityGuard Risk Manager
Volodymyr Bobal
5 (1)
Утилиты
EquityGuard — тихий защитник вашего счёта. Следит за эквити в реальном времени и в момент срабатывания любого из настроенных лимитов (дневной убыток, просадка, профит-таргет или общий убыток) закрывает все позиции, удаляет отложенные ордера и при желании сам себя отключает. Создан для трейдеров проп-фирм (FTMO, MFF, FundedNext, The5ers), портфелей советников и тех, кто не хочет смотреть, как зелёный день превращается в красный. Ключевые возможности - Лимит дневного убытка — % от баланса на на
FREE
Target Smart Order
Markeysuel De Sousa Ferreira
Индикаторы
TARGET SMART ORDER Indicator Custom indicator for MetaTrader 5 that displays detailed information about each trade directly on the chart, showing real-time profit/loss, Take Profit and Stop Loss levels for each active order. Main Features: Real Profit Display Real-Time Profit/Loss: Shows the current value of each position. Continuous Update: Values ​​are updated tick by tick Dynamic Colors: Green for profit, red for loss. TP/SL Lines: Draws horizontal targets at Take Profit and Stop Loss l
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
Утилиты
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.44 (45)
Утилиты
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
Count Lots
Hui Xian Sarah Seow
Утилиты
This MT5 script calculates and displays the total lot sizes traded on your account. This is useful as a quick visual summary for VPS promotions from brokers. The script outputs directly onto the chart. This is broken down by symbol and by three customisable time periods: today this week this month Font sizes can be adjusted The summary will appear in your chart To update the display after new trades, simply run the script again.
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Trend Fuzzy Analyzer
Evgeniy Kornilov
Индикаторы
Trend Fuzzy Analyzer   Назначение и концепция Индикатор Trend Fuzzy Analyzer оценивает силу и направление текущего рыночного тренда. В его основе лежит принцип   нечёткой логики (Fuzzy Logic) , который позволяет переводить количественные показатели нескольких технических индикаторов в качественную оценку силы тренда. В отличие от бинарных сигналов, индикатор выводит итоговое значение в виде уровня уверенности (от 0 до 100%). Основной принцип работы Индикатор параллельно анализирует входные данн
FREE
Lycan
Leo Carlo Bermudez
Эксперты
Lycan is an automated S calping system optimized for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader platform. The EA does not use grid or martingale recovery methods. It applies volatility-based stop loss protection and rule-based filters (spread, news, and session) to select scalp trade opportunities using confirmed breakout strength, rather than relying on high-frequency or recovery-based entries. Live Monitoring: Signal tracked on a Non-ECN, high-spread broker account. (Aggressive Settings Only) Monitor
FREE
Size Bars
Viktor Loginov
Индикаторы
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Индикаторы
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Slippage Auditor
Nauris Zukas
Утилиты
Slippage Auditor — это визуальный инструмент для платформы MetaTrader 5 , который анализирует качество исполнения сделок и выявляет проблемы проскальзывание прямо на графике. Slippage Auditor: User Guide Логика и функциональность Slippage Auditor — это визуальный инструмент, предназначенный для проверки качества исполнения закрытых сделок на графике. Он создан для трейдеров и разработчиков, которые хотят отслеживать значения проскальзывания и выявлять проблемы исполнения. Инструмент автоматическ
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Другие продукты этого автора
ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
Индикаторы
Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved Position Pips Label mt4
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label MT4   — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привя
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров
Shved Supply and Demand structure engine mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine   — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии   Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы,   Structure Engine   анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отража
Shved Supply and Demand Chart Pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS). Shved Supply and Demand Chart Pro   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике. Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора   Shved Supply and Demand , который исторически был самым первым в моей линейке р
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
Shved TMA channel pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реаль
Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв