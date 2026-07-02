Shved Position Pips Label
- Утилиты
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- Версия: 1.14
- Активации: 5
Shved Position Pips Label — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены!
Основные преимущества:
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Динамическая привязка к свече: Плашки результатов привязаны к последнему бару и плавно скользят по вертикали вслед за рынком. При прокрутке истории или смене таймфрейма они аккуратно двигаются вместе с графиком и не накладываются на свечи.
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Максимальная оптимизация (Без лагов): В отличие от стандартных аналогов, которые перегружают графический поток MT5 тяжелыми запросами свойств объектов на каждом тике, этот индикатор рассчитывает координаты в фоновом режиме. Он оптимизирован для работы на высокочастотных тиках во время активных новостей.
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Автоматический подбор ширины (Auto-width): Ширина плашек автоматически рассчитывается под длину текста. Столбец всегда остается аккуратно выровненным и читаемым, предотвращая срезание символов по бокам (особенно в режиме валюты).
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Два режима отображения: Переключайтесь в настройках между отображением результата в пунктах (Pips) или в реальных деньгах (Валюте вашего депозита) в один клик.
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Симметричный блок «Total»: Суммарный результат по всем открытым позициям отображается в самом низу колонки. Этот блок автоматически центрируется и выделяется по ширине для лучшего визуального восприятия.
Настройки индикатора (Inputs):
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Display Mode (Режим отображения): выбор между отображением в Пунктах (Pips) или Валюте депозита (Currency).
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Label Offset X: настройка отступа плашек вправо от последней свечи (в пикселях).
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Label Width / Height: минимальные размеры плашек.
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Row Spacing: расстояние между строками в столбце.
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Total Width Offset: дополнительная ширина для выделения плашки общего итога.
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Custom Colors: полная настройка цветов фона и текста отдельно для прибыльных и убыточных сделок, а также для плашки Total.
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Border Settings: выбор кастомного цвета обводки блоков или опция автоматической окраски под цвет текста.