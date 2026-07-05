Shved Supply and Demand cluster profile

 Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS).
Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS.

Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.

Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является важнейшей составной частью и аналитическим сердцем профессиональной торговой системы Shved Supply and Demand Pro.
ОТ АВТОРА ЛЕГЕНДАРНОГО ИНДИКАТОРА «SHVED SUPPLY AND DEMAND»

Приветствую вас, коллеги! Меня зовут Андрей Шведов (SupDem-Pro). 
Я активно торгую на финансовых рынках и создаю профессиональные торговые инструменты с 2003 года. Именно я являюсь автором самого первого, ставшего легендарным индикатора «Shved Supply and Demand», который используют тысячи трейдеров по всему миру.

За более чем 20 лет практического трейдинга и постоянных исследований все мои наработки, математические модели и алгоритмы фильтрации рыночного шума объединились в единую, законченную и высокоэффективную торговую систему Shved Supply and Demand Pro. 

Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile — это вершина моей многолетней разработки, призванная дать вам чистый, наглядный и неоспоримый перевес над рыночной толпой в рамках нашей торговой системы.

В ЧЕМ СУТЬ ИНСТРУМЕНТА:
Этот индикатор представляет собой высокотехнологичный боковой профиль (сайдбар), который в реальном времени сканирует рынок, находит активные зоны спроса/предложения и объединяет их в единую градиентную «Тетрис-сетку». Вместо хаотичных линий на графике вы получаете красивую, интуитивно понятную тепловую карту (Heat Map), показывающую, на каких ценовых уровнях крупные институциональные игроки аккумулировали максимальный объем позиций.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕРЕВЕС: НЕСТАНДАРТНЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ (m2, m3, m4...)
Главное оружие профессионального скальпера — это скорость и точность. Терминал MetaTrader 5 поддерживает 21 таймфрейм, включая редкие микро-периоды (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m10, m12). Большинство трейдеров даже не догадываются об их существовании!
Shved S&D Cluster Profile умеет в фоновом режиме сканировать эти скрытые от толпы микро-периоды и выстраивать их зоны в единый профиль на вашем рабочем графике (например, М5). Вы будете видеть точнейшие точки зарождения импульсов (микро-ядра ликвидности) задолго до того, как они сформируют широкую зону на старшем таймфрейме!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Одновременный анализ до 6 таймфреймов
Вы можете настроить отображение зон текущего графика и до 5 дополнительных таймфреймов одновременно (например, m5 + m15 + m30 + H1 + H4 + D).

2. Интеллектуальный фильтр дублирования (Zero Lag)
Индикатор имеет встроенную защиту от повторного сканирования. Даже при случайном выборе одинаковых периодов в настройках, каждый таймфрейм сканируется строго один раз, сохраняя скорость работы вашего терминала на максимуме.

3. Безупречная Тетрис-геометрия
Мы полностью разделили расчеты осей X и Y. Ширина колонок и горизонтальный шаг строго зафиксированы в пикселях. Это гарантирует ровное построение кубиков стык-в-стык с абсолютным исключением любых наложений и пустых зазоров по горизонтали.

4. Градиентная тепловая карта (Heat Map)
Цвета кубиков плавно темнеют по мере наложения зон друг на друга. Первый ряд у линии всегда мягкий и пастельный, а сильные многократные слияния (Confluences) «горят» глубоким насыщенным цветом, мгновенно привлекая ваше внимание.

5. Двухуровневая приоритетная сортировка
Текущий рабочий таймфрейм графика всегда имеет абсолютный приоритет и строится вплотную к базовой нулевой линии (`h_index = 0`). Все вспомогательные таймфреймы аккуратно смещаются влево.

6. Двухслойный вывод подписей с авто-масштабированием
Текст таймфрейма наносится отдельным слоем строго по центру кубика. Размер шрифта динамически подстраивается под высоту блока (от 6 до 10), а для трехсимвольных строк (m15, m30) автоматически уменьшается на 1 размер. На темных блоках шрифт автоматически становится белым для идеальной читаемости.

7. Интерактивные подсказки (Tooltips)
Даже на самых узких кубиках старших ТФ, где текст скрыт, вам достаточно навести мышку, чтобы увидеть красивое всплывающее облачко с описанием зоны, например: `m15 (Demand Zone)`. На базовой линии всплывающие окна нативно заблокированы, чтобы не мешать анализу цены.

8. Нативная базовая линия
Ось построения выполнена в виде вертикальной линии `OBJ_VLINE` с полной кастомизацией цвета, толщины и стиля (сплошная, пунктир и др.) и нативно следует за текущим баром при скроллинге.

Поднимите вашу торговлю на институциональный уровень с помощью Shved Supply and Demand Cluster Profile — инструмента, в который вложен 20-летний опыт побед над рынком!
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
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