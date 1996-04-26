Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4

 Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS).
Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS.


Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является важнейшей составной частью и аналитическим сердцем профессиональной торговой системы Shved Supply and Demand Pro.

ОТ АВТОРА ЛЕГЕНДАРНОГО ИНДИКАТОРА «SHVED SUPPLY AND DEMAND»

Приветствую вас, коллеги! Меня зовут Андрей Шведов (SupDem-Pro). 
Я активно торгую на финансовых рынках и создаю профессиональные торговые инструменты с 2003 года. Именно я являюсь автором самого первого, ставшего легендарным индикатора «Shved Supply and Demand», который используют тысячи трейдеров по всему миру.

За более чем 20 лет практического трейдинга и постоянных исследований все мои наработки, математические модели и алгоритмы фильтрации рыночного шума объединились в единую, законченную и высокоэффективную торговую систему Shved Supply and Demand Pro. 

Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile — это вершина моей многолетней разработки, призванная дать вам чистый, наглядный и неоспоримый перевес над рыночной толпой в рамках нашей торговой системы.

В ЧЕМ СУТЬ ИНСТРУМЕНТА:
Этот индикатор представляет собой высокотехнологичный боковой профиль (сайдбар), который в реальном времени сканирует рынок, находит активные зоны спроса/предложения и объединяет их в единую градиентную «Тетрис-сетку». Вместо хаотичных линий на графике вы получаете красивую, интуитивно понятную тепловую карту (Heat Map), показывающую, на каких ценовых уровнях крупные институциональные игроки аккумулировали максимальный объем позиций.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕРЕВЕС: НЕСТАНДАРТНЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ (m2, m3, m4...)
Главное оружие профессионального скальпера — это скорость и точность. Терминал MetaTrader 5 поддерживает 21 таймфрейм, включая редкие микро-периоды (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m10, m12). Большинство трейдеров даже не догадываются об их существовании!
Shved S&D Cluster Profile умеет в фоновом режиме сканировать эти скрытые от толпы микро-периоды и выстраивать их зоны в единый профиль на вашем рабочем графике (например, М5). Вы будете видеть точнейшие точки зарождения импульсов (микро-ядра ликвидности) задолго до того, как они сформируют широкую зону на старшем таймфрейме!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Одновременный анализ до 6 таймфреймов
Вы можете настроить отображение зон текущего графика и до 5 дополнительных таймфреймов одновременно (например, m5 + m15 + m30 + H1 + H4 + D).

2. Интеллектуальный фильтр дублирования (Zero Lag)
Индикатор имеет встроенную защиту от повторного сканирования. Даже при случайном выборе одинаковых периодов в настройках, каждый таймфрейм сканируется строго один раз, сохраняя скорость работы вашего терминала на максимуме.

3. Безупречная Тетрис-геометрия
Мы полностью разделили расчеты осей X и Y. Ширина колонок и горизонтальный шаг строго зафиксированы в пикселях. Это гарантирует ровное построение кубиков стык-в-стык с абсолютным исключением любых наложений и пустых зазоров по горизонтали.

4. Градиентная тепловая карта (Heat Map)
Цвета кубиков плавно темнеют по мере наложения зон друг на друга. Первый ряд у линии всегда мягкий и пастельный, а сильные многократные слияния (Confluences) «горят» глубоким насыщенным цветом, мгновенно привлекая ваше внимание.

5. Двухуровневая приоритетная сортировка
Текущий рабочий таймфрейм графика всегда имеет абсолютный приоритет и строится вплотную к базовой нулевой линии (`h_index = 0`). Все вспомогательные таймфреймы аккуратно смещаются влево.

6. Двухслойный вывод подписей с авто-масштабированием
Текст таймфрейма наносится отдельным слоем строго по центру кубика. Размер шрифта динамически подстраивается под высоту блока (от 6 до 10), а для трехсимвольных строк (m15, m30) автоматически уменьшается на 1 размер. На темных блоках шрифт автоматически становится белым для идеальной читаемости.

7. Интерактивные подсказки (Tooltips)
Даже на самых узких кубиках старших ТФ, где текст скрыт, вам достаточно навести мышку, чтобы увидеть красивое всплывающее облачко с описанием зоны, например: `m15 (Demand Zone)`. На базовой линии всплывающие окна нативно заблокированы, чтобы не мешать анализу цены.

8. Нативная базовая линия
Ось построения выполнена в виде вертикальной линии `OBJ_VLINE` с полной кастомизацией цвета, толщины и стиля (сплошная, пунктир и др.) и нативно следует за текущим баром при скроллинге.

Поднимите вашу торговлю на институциональный уровень с помощью Shved Supply and Demand Cluster Profile — инструмента, в который вложен 20-летний опыт побед над рынком!

Рекомендуем также
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекупл
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
The coated chart
Jin Wang
Индикаторы
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Индикаторы
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Индикаторы
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Индикаторы
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Dynamic Trading Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Trading Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Trading Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже синей линии, значения перекупленно
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Индикаторы
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
M5 Scalperin
Andrey Kozak
Индикаторы
M5 Scalperin – Профессиональная скальпинговая система для MetaTrader 4 M5 Scalperin — это профессиональный индикатор для скальпинга, разработанный для внутридневной торговли на рынке Forex . Система автоматически определяет оптимальные точки входа и отображает четкие стрелки покупки и продажи прямо на графике , позволяя трейдерам быстро реагировать на краткосрочные движения рынка. Индикатор оптимизирован для входов на откатах внутри сильного тренда , помогая трейдерам забирать быстрые движения ц
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Cosmic Diviner Reversal Zone Pro
Olena Kondratenko
5 (10)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая окончание тренда, точки входа и предполагаемые уровни получения прибыли по каждой сделке. Индикатор может определять точки входа на любом торговом периоде, начиная с графика М5 до W1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда рисуется стрелка и строятся рекомендуемые уровни получения прибыли (Fast Take Profit, Middle Take Profit, Main Take Profit, Global Take Profit) и уровень Stop Loss. С детальным ру
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 4" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Fisher Yur4ik Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Fisher Yur4ik MT4 — это продвинутый торговый индикатор, который использует мощь технического анализа для предоставления трейдерам точных инсайтов о рыночных тенденциях. Специально разработанный для MetaTrader 4, этот индикатор идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений и повысить свои торговые результаты. Используя Fisher Yur4ik MT4, трейдеры могут получить конкурентное преимущество с помощью уведомлений в реальном времени и четких визуальных сигналов, что поз
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Insider Scalper Binary   этот инструмент создан для торговли бинарными опционами на короткие вpеменые промижутки. заключить сделку стoит в момент получения сигнала и только на 1 свечу если это м1 то только на минуту и так в соответствии с таймфреймом. для лучших результатов нужно подбирать хорошо волотильные графики.... рекомендованые валютные пары  eur|usd, usd|jpy.... индикатор уже настроен вам остается только добавить его на график и торговать.... Сигнал может пропасть до закрытия свечи Индик
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Power Trade Indicator MT4
Joel Malebana
5 (1)
Индикаторы
Introducing the POWER TRADE Indicator Created by a small group of experienced traders with years of profitable experience in the financial markets, the Power Trade Indicator is a plug-and-play trading tool designed to help traders spot high-quality setups with ease and confidence. What It Does: It provides powerful entry signals, profit-taking zones, and rebound areas — giving you a complete view of where price action is most likely to move next. The indicator reacts in real time, al
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Индикаторы
Графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар.    Простое переключение, простая настройка, все в одном окне.        Подключи индикатор Custom Chart и просматривай графики Ренко, Heiken Ashi, Тиковый бар, Ренж бар в реальном времени в реальном графике.    Расположи окно оффлайн графика так что бы панель управления была видна.    Переключай режим графика нажатием одной кнопки.    Подключи к выходному графику любой индикатор, советник без каких либо ограничений.    Нет, это не работает в те
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Индикаторы
Intraday Levels показывает сетку внутридневных уровней для внутридневной торговли Показывает сетку для дневных уровней, дает ориентир для распознания тренда и для измерения внутридневных сделок (стоп-лосс и тейк-профит). Параметры: Levels Mode - Режим уровней: Basic mode: Базовый режим, показывает самый высокий, самый низкий и средний уровни. Advanced mode: Расширенный режим, показывает самый высокий, самый низкий, средний и промежуточные уровни. Fibonacci mode: Режим Фибоначчи, показывает уро
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Индикаторы
Alpha Trend - это трендовый индикатор для платформы MT4, разработанный группой профессиональных трейдеров. Индикатор Alpha Trend находит наиболее вероятные точки разворота тенденции, что позволяет совершать сделки в самом начале тренда. Данный индикатор оснащён уведомлениями при появлении нового сигнала (алерт, почта, телефон), что поможет вам своевременно открыть позицию. Alpha Trend не перерисовывается, что дает возможность оценить его эффектность на истории. Версия  Alpha Trend для терминала
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Другие продукты этого автора
ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
Индикаторы
Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved Position Pips Label mt4
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label MT4   — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привя
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand structure engine mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine   — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии   Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы,   Structure Engine   анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отража
Shved Supply and Demand Chart Pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS). Shved Supply and Demand Chart Pro   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике. Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора   Shved Supply and Demand , который исторически был самым первым в моей линейке р
Shved Position Pips Label
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label   — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привязаны к последн
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
Shved TMA channel pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реаль
Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв