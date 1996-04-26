Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4

Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS).

Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS.



Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является важнейшей составной частью и аналитическим сердцем профессиональной торговой системы Shved Supply and Demand Pro.

ОТ АВТОРА ЛЕГЕНДАРНОГО ИНДИКАТОРА «SHVED SUPPLY AND DEMAND»





Приветствую вас, коллеги! Меня зовут Андрей Шведов (SupDem-Pro).

Я активно торгую на финансовых рынках и создаю профессиональные торговые инструменты с 2003 года. Именно я являюсь автором самого первого, ставшего легендарным индикатора «Shved Supply and Demand», который используют тысячи трейдеров по всему миру.





За более чем 20 лет практического трейдинга и постоянных исследований все мои наработки, математические модели и алгоритмы фильтрации рыночного шума объединились в единую, законченную и высокоэффективную торговую систему Shved Supply and Demand Pro.





Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile — это вершина моей многолетней разработки, призванная дать вам чистый, наглядный и неоспоримый перевес над рыночной толпой в рамках нашей торговой системы.





В ЧЕМ СУТЬ ИНСТРУМЕНТА:

Этот индикатор представляет собой высокотехнологичный боковой профиль (сайдбар), который в реальном времени сканирует рынок, находит активные зоны спроса/предложения и объединяет их в единую градиентную «Тетрис-сетку». Вместо хаотичных линий на графике вы получаете красивую, интуитивно понятную тепловую карту (Heat Map), показывающую, на каких ценовых уровнях крупные институциональные игроки аккумулировали максимальный объем позиций.





ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЕРЕВЕС: НЕСТАНДАРТНЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ (m2, m3, m4...)

Главное оружие профессионального скальпера — это скорость и точность. Терминал MetaTrader 5 поддерживает 21 таймфрейм, включая редкие микро-периоды (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m10, m12). Большинство трейдеров даже не догадываются об их существовании!

Shved S&D Cluster Profile умеет в фоновом режиме сканировать эти скрытые от толпы микро-периоды и выстраивать их зоны в единый профиль на вашем рабочем графике (например, М5). Вы будете видеть точнейшие точки зарождения импульсов (микро-ядра ликвидности) задолго до того, как они сформируют широкую зону на старшем таймфрейме!





КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:





1. Одновременный анализ до 6 таймфреймов

Вы можете настроить отображение зон текущего графика и до 5 дополнительных таймфреймов одновременно (например, m5 + m15 + m30 + H1 + H4 + D).





2. Интеллектуальный фильтр дублирования (Zero Lag)

Индикатор имеет встроенную защиту от повторного сканирования. Даже при случайном выборе одинаковых периодов в настройках, каждый таймфрейм сканируется строго один раз, сохраняя скорость работы вашего терминала на максимуме.





3. Безупречная Тетрис-геометрия

Мы полностью разделили расчеты осей X и Y. Ширина колонок и горизонтальный шаг строго зафиксированы в пикселях. Это гарантирует ровное построение кубиков стык-в-стык с абсолютным исключением любых наложений и пустых зазоров по горизонтали.





4. Градиентная тепловая карта (Heat Map)

Цвета кубиков плавно темнеют по мере наложения зон друг на друга. Первый ряд у линии всегда мягкий и пастельный, а сильные многократные слияния (Confluences) «горят» глубоким насыщенным цветом, мгновенно привлекая ваше внимание.





5. Двухуровневая приоритетная сортировка

Текущий рабочий таймфрейм графика всегда имеет абсолютный приоритет и строится вплотную к базовой нулевой линии (`h_index = 0`). Все вспомогательные таймфреймы аккуратно смещаются влево.





6. Двухслойный вывод подписей с авто-масштабированием

Текст таймфрейма наносится отдельным слоем строго по центру кубика. Размер шрифта динамически подстраивается под высоту блока (от 6 до 10), а для трехсимвольных строк (m15, m30) автоматически уменьшается на 1 размер. На темных блоках шрифт автоматически становится белым для идеальной читаемости.





7. Интерактивные подсказки (Tooltips)

Даже на самых узких кубиках старших ТФ, где текст скрыт, вам достаточно навести мышку, чтобы увидеть красивое всплывающее облачко с описанием зоны, например: `m15 (Demand Zone)`. На базовой линии всплывающие окна нативно заблокированы, чтобы не мешать анализу цены.





8. Нативная базовая линия

Ось построения выполнена в виде вертикальной линии `OBJ_VLINE` с полной кастомизацией цвета, толщины и стиля (сплошная, пунктир и др.) и нативно следует за текущим баром при скроллинге.





Поднимите вашу торговлю на институциональный уровень с помощью Shved Supply and Demand Cluster Profile — инструмента, в который вложен 20-летний опыт побед над рынком!