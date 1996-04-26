Shved TMA channel pro mt4
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Активации: 5
Shved TMA Channel Pro — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG).
🔴 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)
Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счетах. Наш индикатор Shved TMA Channel Pro полностью оптимизирован и переписан так, что его линии никогда не перерисовываются задним числом. Всё, что вы видите на истории — это честные, точные сигналы, которые отображались на графике в реальном времени.
Как устроен канал:
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Центральная линия (TMA): Сглаженная средняя линия канала, выступающая в роли динамического баланса цены (Mean Reversion). К ней цена всегда стремится вернуться после сильных импульсов.
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Внешние границы (Bands): Верхняя (сопротивление/Supply) и нижняя (поддержка/Demand) границы канала.
Ключевые преимущества и возможности:
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Отключаемые сигнальные стрелки (ShowArrows): Индикатор оснащен наглядными стрелками входов (бордовые стрелки на продажу у верхней границы, зеленые стрелки на покупку у нижней границы). Если вы предпочитаете чистый график без лишней графики, вы можете мгновенно отключить отображение этих стрелок в настройках в один клик.
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Градиентная эмуляция силы уровней: Чем больше таймфреймов пересекаются на одном уровне, тем насыщеннее и ярче цвет заливки блока (от очень бледного до глубокого зеленого/бордового). Это позволяет мгновенно оценивать силу сопротивления на графике.
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Мультитаймфрейм (MTF с интерполяцией): Вы можете анализировать данные старших таймфреймов прямо на вашем рабочем графике. Индикатор поддерживает качественную интерполяцию (сглаживание ступеней), делая линии старших ТФ плавными и точными.
Настройки индикатора (Inputs):
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Timeframe: выбор таймфрейма для расчетов (поддержка MTF-режима).
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HalfLength (Период расчета TMA): базовый период сглаживания канала.
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BandsDeviations: множитель ширины канала на основе ATR (отклонение границ).
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Interpolate: плавное сглаживание линий при отображении старших ТФ на младших графиках.
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ShowArrows: включение/выключение отображения сигнальных стрелок пробития границ на графике.
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Style Settings: полная кастомизация цветов, стилей и толщины линий отдельно для центральной линии, верхней и нижней границ канала.
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Alerts: гибкая настройка алертов (звуковые оповещения, всплывающие окна) при пробитии границ канала ценами High/Low или ценой закрытия (Close).