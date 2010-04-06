Shved Position Pips Label mt4

Shved Position Pips Label MT4 — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены!

Основные преимущества:

  • Динамическая привязка к свече: Плашки результатов привязаны к последнему бару и плавно скользят по вертикали вслед за рынком. При прокрутке истории или смене таймфрейма они аккуратно двигаются вместе с графиком и не накладываются на свечи.

  • Учет Свопов и Комиссий (Чистый результат): В отличие от упрощенных аналогов, наш индикатор в режиме валюты рассчитывает  чистый (нетто) финансовый результат по каждой сделке. Он автоматически суммирует текущую плавающую прибыль, своп и комиссию брокера (Profit + Swap + Commission), показывая вам реальную финансовую картину по счету.

  • Максимальная оптимизация под MT4: Индикатор написан по строгим стандартам совместимости современных билдов MT4 (#property strict), оптимизирован по потреблению памяти и производит расчеты в фоновом режиме раз в 150 мс, что предотвращает зависания терминала на быстрых тиках во время новостей.

  • Автоматический подбор ширины (Auto-width): Ширина плашек автоматически рассчитывается под длину текста. Столбец всегда остается аккуратно выровненным и читаемым, предотвращая срезание символов по бокам (особенно в режиме валюты).

  • Симметричный блок «Total»: Суммарный результат по всем открытым позициям отображается в самом низу колонки. Этот блок автоматически центрируется и выделяется по ширине для лучшего визуального восприятия.

Настройки индикатора (Inputs):

  • Display Mode (Режим отображения): выбор между отображением в Пунктах (Pips) или Валюте депозита (Currency).

  • Label Offset X: настройка отступа плашек вправо от последней свечи (в пикселях).

  • Label Width / Height: минимальные размеры плашек.

  • Row Spacing: расстояние между строками в столбце.

  • Total Width Offset: дополнительная ширина для выделения плашки общего итога.

  • Custom Colors: полная настройка цветов фона и текста отдельно для прибыльных и убыточных сделок, а также для плашки Total.

  • Border Settings: выбор кастомного цвета обводки блоков или опция автоматической окраски под цвет текста.


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Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
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ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
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Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров
Shved Supply and Demand structure engine mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine   — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии   Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы,   Structure Engine   анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отража
Shved Supply and Demand Chart Pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS). Shved Supply and Demand Chart Pro   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике. Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора   Shved Supply and Demand , который исторически был самым первым в моей линейке р
Shved Position Pips Label
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label   — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привязаны к последн
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
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Andrey Shvedov
Индикаторы
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Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
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