Shved Position Pips Label mt4
- Утилиты
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- Версия: 1.13
- Активации: 5
Shved Position Pips Label MT4 — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены!
Основные преимущества:
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Динамическая привязка к свече: Плашки результатов привязаны к последнему бару и плавно скользят по вертикали вслед за рынком. При прокрутке истории или смене таймфрейма они аккуратно двигаются вместе с графиком и не накладываются на свечи.
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Учет Свопов и Комиссий (Чистый результат): В отличие от упрощенных аналогов, наш индикатор в режиме валюты рассчитывает чистый (нетто) финансовый результат по каждой сделке. Он автоматически суммирует текущую плавающую прибыль, своп и комиссию брокера (Profit + Swap + Commission), показывая вам реальную финансовую картину по счету.
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Максимальная оптимизация под MT4: Индикатор написан по строгим стандартам совместимости современных билдов MT4 (#property strict), оптимизирован по потреблению памяти и производит расчеты в фоновом режиме раз в 150 мс, что предотвращает зависания терминала на быстрых тиках во время новостей.
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Автоматический подбор ширины (Auto-width): Ширина плашек автоматически рассчитывается под длину текста. Столбец всегда остается аккуратно выровненным и читаемым, предотвращая срезание символов по бокам (особенно в режиме валюты).
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Симметричный блок «Total»: Суммарный результат по всем открытым позициям отображается в самом низу колонки. Этот блок автоматически центрируется и выделяется по ширине для лучшего визуального восприятия.
Настройки индикатора (Inputs):
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Display Mode (Режим отображения): выбор между отображением в Пунктах (Pips) или Валюте депозита (Currency).
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Label Offset X: настройка отступа плашек вправо от последней свечи (в пикселях).
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Label Width / Height: минимальные размеры плашек.
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Row Spacing: расстояние между строками в столбце.
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Total Width Offset: дополнительная ширина для выделения плашки общего итога.
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Custom Colors: полная настройка цветов фона и текста отдельно для прибыльных и убыточных сделок, а также для плашки Total.
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Border Settings: выбор кастомного цвета обводки блоков или опция автоматической окраски под цвет текста.