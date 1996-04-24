Shved Supply and Demand structure engine
- Индикаторы
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- Версия: 4.2
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 5
Часть Shved Market Analysis System (SMAS)
Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand.
В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изменение рыночных условий.
Используя собственные методы структурного анализа, модуль строит динамическую модель рынка, позволяющую лучше оценивать направление движения цены, ключевые структурные границы и общую рыночную картину.
Основные возможности
- Автоматическое построение динамических каналов структуры рынка.
- Анализ рыночной структуры на основе технологии Supply & Demand.
- Адаптация каналов при изменении рыночной структуры.
- Высокая скорость обработки данных.
- Работа на любых торговых инструментах и таймфреймах.
- Без использования классических запаздывающих индикаторов.
- Чистая и информативная визуализация.
Преимущества
Большинство канальных индикаторов строятся на основе цены.
Structure Engine строится на основе структуры рынка.
Благодаря собственным алгоритмам анализа рыночной структуры индикатор предоставляет объективное представление о направлении рынка и его ключевых структурных уровнях, помогая трейдеру принимать более обоснованные торговые решения.
Часть экосистемы SMAS
Structure Engine является одним из ключевых модулей Shved Market Analysis System (SMAS) — профессиональной экосистемы аналитических инструментов.
В состав SMAS входят:
- Chart Pro — анализ и построение зон спроса и предложения.
- Structure Engine — динамический анализ структуры рынка.
- Sidebar — многотаймфреймовая аналитическая панель.
- Cluster Profile — анализ плотности и совпадений зон спроса и предложения.
Каждый модуль может использоваться отдельно, однако максимальная эффективность достигается при совместной работе всех компонентов SMAS.