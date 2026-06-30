Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы Market Analytics System (SMAS).

Shved Supply and Demand Chart Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике.







Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора Shved Supply and Demand, который исторически был самым первым в моей линейке разработок и завоевал доверие десятков тысяч трейдеров по всему миру. Однако новая версия Pro получила полностью переработанный, кардинально другой и высокотехнологичный алгоритм поиска зон, который выводит точность разметки на совершенно новый уровень.

Индикатор абсолютно универсален: благодаря безупречной оптимизации он отлично подходит как для сверхбыстрого внутридневного скальпинга (на таймфреймах M1 и M5), так и для долгосрочного позиционного трейдинга и инвестирования (на недельных и месячных интервалах).

Абсолютно уникальный алгоритм поиска зон:

Главное отличие моего индикатора от сотен других в сети заключается в его уникальном математическом ядре сканирования. Большинство стандартных программ просто отмечают любые случайные развороты цены или фракталы. Мой индикатор использует сложнейший фильтр фильтрации рыночного шума: он оценивает скорость и импульс резкого выхода цены относительно размера и волатильности самого диапазона накопления ордеров.

Алгоритм математически вычисляет, был ли ценовой разворот истинной институциональной проторговкой с нереализованным лимитным объемом или это обычный хаотичный шум. Это позволяет отсеивать до 90% ложных и слабых уровней, оставляя на вашем графике только те зоны, от которых цена гарантированно получит сильную реакцию. Аналогов этого алгоритма фильтрации в открытом доступе не существует.

Как это работает:

Алгоритм сканирует график на предмет формирования четырех классических моделей Price Action:

Rally-Base-Rally (RBR) и Drop-Base-Rally (DBR) — для зон спроса (покупок/Demand).

Drop-Base-Drop (DBD) и Rally-Base-Drop (RBD) — для зон предложения (продаж/Supply).

Каждый паттерн глубоко и строго оценивается алгоритмом по пропорциям силы первоначального импульса, размера и длительности ценовой консолидации, а также скорости последующего выхода цены из этого диапазона.

Ключевые преимущества версии Pro:

Защищенный авторский алгоритм: Все пропорции поиска баз настроены профессионально и работают автоматически на любых инструментах. Все математические параметры скрыты внутри кода для защиты моей интеллектуальной собственности.

Динамическое ведение зон (Mitigation): Зона остается полностью активной и продлевается вправо, пока цена не пробьет её экстремум (правило Break Both Levels). Как только цена полностью поглощает лимитный барьер, уровень деактивируется.

История тестов и реакций: Вы можете включить отображение пробитых зон (Show Invalid Zones). Они останутся на графике в виде тонких линий, изменив цвет на цвет базы, что позволит вам наглядно оценивать историю отскоков.

Профессиональный визуал: Строгая цветовая схема (красный — продажи/Supply, зеленый — покупки/Demand) и настраиваемый стиль линий делают анализ графика легким и комфортным.

Сверхбыстрая оптимизация: Код написан на чистом MQL5, работает мгновенно и не вызывает зависания графиков при тестировании.

Рекомендации по торговле:

Зоны спроса и предложения — это идеальные области для открытия сделок на ре-тесте уровня с минимальным риском. Стоп-лосс устанавливается за противоположную внешнюю границу базы, что обеспечивает минимальный размер стопа и колоссальное математическое ожидание прибыли в сделке.