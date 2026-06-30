Shved Supply and Demand Chart Pro

Индикатор Shved Supply and Demand Chart Pro является частью торговой системы  Market Analytics System (SMAS).
Shved Supply and Demand Chart Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для автоматического поиска и динамического ведения сильных зон спроса и предложения (Supply & Demand) непосредственно на вашем ценовом графике.


Этот индикатор создан на базе моего оригинального индикатора  Shved Supply and Demand, который исторически был самым первым в моей линейке разработок и завоевал доверие десятков тысяч трейдеров по всему миру. Однако новая версия  Pro получила полностью переработанный, кардинально другой и высокотехнологичный алгоритм поиска зон, который выводит точность разметки на совершенно новый уровень.

Индикатор абсолютно универсален: благодаря безупречной оптимизации он отлично подходит как для сверхбыстрого внутридневного  скальпинга (на таймфреймах M1 и M5), так и для  долгосрочного позиционного трейдинга и инвестирования (на недельных и месячных интервалах).

Абсолютно уникальный алгоритм поиска зон:

Главное отличие моего индикатора от сотен других в сети заключается в его уникальном математическом ядре сканирования. Большинство стандартных программ просто отмечают любые случайные развороты цены или фракталы. Мой индикатор использует сложнейший фильтр фильтрации рыночного шума: он оценивает скорость и импульс резкого выхода цены относительно размера и волатильности самого диапазона накопления ордеров.

Алгоритм математически вычисляет, был ли ценовой разворот истинной институциональной проторговкой с нереализованным лимитным объемом или это обычный хаотичный шум. Это позволяет отсеивать до 90% ложных и слабых уровней, оставляя на вашем графике только те зоны, от которых цена гарантированно получит сильную реакцию. Аналогов этого алгоритма фильтрации в открытом доступе не существует.

Как это работает:

Алгоритм сканирует график на предмет формирования четырех классических моделей Price Action:

  • Rally-Base-Rally (RBR) и  Drop-Base-Rally (DBR) — для зон спроса (покупок/Demand).

  • Drop-Base-Drop (DBD) и  Rally-Base-Drop (RBD) — для зон предложения (продаж/Supply).

Каждый паттерн глубоко и строго оценивается алгоритмом по пропорциям силы первоначального импульса, размера и длительности ценовой консолидации, а также скорости последующего выхода цены из этого диапазона.

Ключевые преимущества версии Pro:

  • Защищенный авторский алгоритм: Все пропорции поиска баз настроены профессионально и работают автоматически на любых инструментах. Все математические параметры скрыты внутри кода для защиты моей интеллектуальной собственности.

  • Динамическое ведение зон (Mitigation): Зона остается полностью активной и продлевается вправо, пока цена не пробьет её экстремум (правило Break Both Levels). Как только цена полностью поглощает лимитный барьер, уровень деактивируется.

  • История тестов и реакций: Вы можете включить отображение пробитых зон (Show Invalid Zones). Они останутся на графике в виде тонких линий, изменив цвет на цвет базы, что позволит вам наглядно оценивать историю отскоков.

  • Профессиональный визуал: Строгая цветовая схема (красный — продажи/Supply, зеленый — покупки/Demand) и настраиваемый стиль линий делают анализ графика легким и комфортным.

  • Сверхбыстрая оптимизация: Код написан на чистом MQL5, работает мгновенно и не вызывает зависания графиков при тестировании.

Рекомендации по торговле:

Зоны спроса и предложения — это идеальные области для открытия сделок на ре-тесте уровня с минимальным риском. Стоп-лосс устанавливается за противоположную внешнюю границу базы, что обеспечивает минимальный размер стопа и колоссальное математическое ожидание прибыли в сделке.


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Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
Другие продукты этого автора
ShvedSupDem Pro Zone
Andrey Shvedov
4.6 (5)
Индикаторы
Часть Shved Market Analytics System (SMAS). ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — один из ключевых модулей экосистемы SMAS — профессиональной системы анализа рынка, построенной на концепциях спроса и предложения, структуры рынка и мультитаймфреймового подтверждения. ShvedSupDem Pro Zone(Chart Pro) — это профессиональный индикатор автоматического построения зон спроса и предложения (Supply and Demand) непосредственно на ценовом графике терминала MetaTrader 4.Индикатор автоматически находит и выстр
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Утилиты
Эта панель является частью торговой системы SupDem-Pro и служит для поиска наилучших возможностей по любым доступным инструментам. Которые вы можете самостоятельно выбрать из Market Watch (открыв его CTRL+M). Использование этой торговой панели совместно с индикатором ShvedSupDem-Pro_Zone открывает возможность анализировать множество инструментов всего одним нажатием кнопки. Панель позволяет загружать любые инструменты из Market Watch от 6 основных валютных пар вплоть до всех инструментов (480).
Shved Supply and Demand MTF sidebar mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью  Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар для MT4 — это результат   более 4 лет   непрер
Shved Position Pips Label mt4
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label MT4   — это профессиональный информационный индикатор для торгового терминала MetaTrader 4, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привя
Shved TMA channel pro mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реальной торговли на живых счета
Shved Supply and Demand Cluster Profile mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров
Shved Supply and Demand structure engine mt4
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine   — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии   Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы,   Structure Engine   анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отража
Shved Position Pips Label
Andrey Shvedov
Утилиты
Shved Position Pips Label   — это профессиональный информационный индикатор для терминала MetaTrader 5, который отображает текущий плавающий результат всех ваших открытых сделок непосредственно на графике. Больше не нужно отвлекаться на вкладку «Торговля» внизу терминала — вся критически важная информация о прибыли или убытке по каждому ордеру находится прямо перед вашими глазами на линии текущей цены! Основные преимущества: Динамическая привязка к свече:   Плашки результатов привязаны к последн
Shved Supply and Demand MTF Sidebar
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор MTF Sidebar  является частью    Shved Market Analysis System (SMAS). Собирает и синхронизирует рыночные данные с нескольких таймфреймов, обеспечивая комплексный обзор рынка как часть единой экосистемы SMAS. О создателе и уникальности алгоритма: Этот индикатор разработан непосредственным автором самого первого, ставшего классическим и завоевавшего признание тысяч трейдеров индикатора   Shved Supply and Demand . Представленный MTF Сайдбар — это результат   более 4 лет   непрерывных исс
Shved TMA channel pro
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved TMA Channel Pro   — это высокоточный профессиональный канальный индикатор для терминала MetaTrader 5, построенный на основе проверенной временем комбинации Треугольной скользящей средней (TMA) и математического алгоритма Центров Тяжести (Center of Gravity — CG). ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT) Большинство стандартных индикаторов семейства TMA на рынке перерисовывают свои значения на истории, затирая старые ложные сигналы, что делает их абсолютно непригодными для реаль
Shved Supply and Demand cluster profile
Andrey Shvedov
Индикаторы
Индикатор Shved Supply and Demand Cluster Profile является  частью экосистемы анализа рынка Shved Market Analysis System (SMAS). Определяет области максимальной плотности и совпадения зон спроса и предложения, обеспечивая более глубокое понимание рынка как часть единой экосистемы SMAS. Shved Supply and Demand Cluster Profile — это революционный многофункциональный инструмент визуализации рыночных объемов и плотности зон спроса и предложения, созданный профессиональным трейдером для трейдеров.
Shved Supply and Demand structure engine
Andrey Shvedov
Индикаторы
Shved Supply and Demand Structure Engine Часть Shved Market Analysis System (SMAS) Shved Structure Engine — профессиональный модуль анализа структуры рынка, предназначенный для автоматического построения динамических рыночных каналов на основе технологии Supply & Demand . В отличие от традиционных канальных индикаторов, использующих скользящие средние, линии регрессии или ценовые экстремумы, Structure Engine анализирует структуру рынка и автоматически формирует адаптивные каналы, отражающие изм
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