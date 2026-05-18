Artemis Gold M1 Scalper MT5

Artemis Gold M1 Scalper для MT5

Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1.

Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки, инструменты объяснения сигналов и чистую панель управления в единую скальпинговую систему, разработанную специально под быстрое поведение золота.

Почему Gold M1 требует другого подхода

Золото движется быстрее и резче, чем стандартные валютные пары. На таймфрейме M1 такая волатильность может быстро превращаться в шумные сигналы, поздние входы и низкокачественные сетапы. Многие скальпинговые индикаторы либо перегружают график стрелками, либо показывают сигналы без объяснения рыночного контекста.

Artemis построен на противоположной идее: сначала фильтровать шум, а затем показывать структурированные возможности с контекстом.

Сигналы поддерживаются направлением тренда, поведением отката, динамической поддержкой и сопротивлением, импульсом RSI, волатильностью ATR, подтверждением старшего таймфрейма, условиями спреда, силой сессии, состоянием рынка, оценкой качества сигнала и защитой рабочего процесса активной сделки. Это дает трейдерам более понятную основу для анализа сетапов XAUUSD M1 вместо простой зависимости от стрелок.

Signal Quality Scoring Engine

Artemis включает взвешенный механизм оценки качества сигналов, который анализирует каждый потенциальный BUY или SELL сигнал до его отображения.

Оценка учитывает согласование тренда, подтверждение базовой линии, импульс RSI, направление старшего таймфрейма, волатильность ATR, динамическую поддержку и сопротивление, а также условия спреда. Эти факторы объединяются в единый рейтинг качества, который отображается на панели в виде процента и оценки.

По умолчанию сетапы более низкого качества могут фильтроваться, чтобы уменьшить количество слабых сигналов в условиях флэта, низкой уверенности или неблагоприятного рынка. Минимальный порог качества настраивается, позволяя трейдерам контролировать степень избирательности индикатора. Стрелки на графике и уведомления также могут включать оценку сигнала для более быстрой оценки сетапа.

Explain the Signal

Artemis помогает трейдерам понимать не только когда появляется сигнал, но и почему индикатор ожидает или блокирует сетап.

Отображение No-Signal Reason может показать, почему панель находится в режиме WAIT: качество ниже порога, несоответствие старшего таймфрейма, низкий ATR, высокий спред, активная блокировка сделки, слабая сессия, блокировка по состоянию рынка или отсутствие действительного сетапа.

Функция Signal Validity / Expiry помогает трейдерам увидеть, остается ли сигнал свежим, сколько баров осталось до его истечения или стал ли сетап устаревшим. В режиме Detailed панель Signal Checklist может показывать, какие фильтры проходят проверку, а какие нет, давая более ясное понимание процесса принятия решения за каждым сигналом.

Market State and Session Strength

Gold M1 особенно чувствителен к изменению рыночных условий. Artemis включает инструменты рыночного контекста, которые помогают трейдерам понять, подходит ли текущая среда для скальпинга.

Панель может показывать текущее состояние рынка: тренд, флэт, диапазон, пробой, низкая волатильность, высокий спред или смешанные условия. Также включена Session Strength с поддержкой GMT-смещения брокера, что помогает правильно согласовывать анализ сессий при разном серверном времени брокеров.

Это дает трейдерам больше контекста перед принятием решения по сигналу, особенно в периоды высокой волатильности, тишины или низкой ликвидности.

Dynamic Support and Resistance

Artemis автоматически строит динамический канал вокруг ценового движения, показывая, где цена реагирует, где могут формироваться откаты и где находится текущая рыночная структура.

Это дает каждому сигналу структурную основу, а не показывает его изолированно.

ATR-Based Trade Map

Каждый активный сетап генерирует уровни Entry, Stop Loss, TP1 и TP2, рассчитанные на основе волатильности ATR. Уровни адаптируются к текущему движению золота, а не используют фиксированные расстояния, что делает торговую карту более актуальной для реальных рыночных условий.

Trade Map также может включать дополнительные уровни Breakeven и Trailing Guide для поддержки ручного управления сделкой после появления сигнала.

Active Trade Protection

Artemis включает защиту рабочего процесса, помогающую избежать перекрывающихся сетапов.

Active Trade Lock может удерживать текущую торговую идею активной до достижения TP/SL или истечения срока, помогая предотвратить слишком быстрое замещение нерешенного сетапа новым сигналом.

Это полезно для трейдеров, которым нужен более чистый поток сигналов и более структурированное управление сделками.

Dashboard Control

Панель управления создана так, чтобы предоставлять полезную информацию без перегрузки графика.

Доступные режимы отображения:

Standard — сбалансированный вид панели для обычного использования.

— сбалансированный вид панели для обычного использования. Compact — меньшая панель для трейдеров, которым нужно больше пространства на графике.

— меньшая панель для трейдеров, которым нужно больше пространства на графике. Detailed — расширенная диагностика для трейдеров, которым нужно более глубокое объяснение сигналов.

Дополнительная Signal History также может показывать недавние BUY и SELL сигналы без необходимости прокручивать график назад.

Market Safety and Session Awareness

Gold M1 может быть особенно опасен во время высокого спреда, ролловера, слабых сессий, новостей и тонкой ликвидности.

Artemis включает живой контекст рыночной безопасности через проверки спреда, классификацию состояния рынка, силу сессии, поддержку GMT-смещения брокера и дополнительные ручные предупреждения. Это помогает трейдерам избегать сигналов при плохих условиях исполнения или низкокачественной рыночной среде.

Signal Profiles and Quality Control

Artemis включает настраиваемые элементы контроля качества, чтобы трейдеры могли выбирать, насколько избирательным должен быть индикатор.

Quality Profile Selector позволяет выбирать между Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Balanced является рекомендуемой отправной точкой для XAUUSD M1. Conservative можно использовать для меньшего количества, но более строгих сетапов, а Aggressive позволяет получать больше сигналов с более низким порогом качества.

Alerts

Уведомления доступны через функции MetaTrader 5 и могут включать направление сигнала, оценку качества, рейтинг и контекст сетапа.

Это помогает трейдерам быстро оценивать качество сигнала без необходимости постоянно смотреть на полную панель.

Recommended Use

Установите Artemis Gold M1 Scalper на график XAUUSD / GOLD M1.

Индикатор разработан под поведение золота на M1 и лучше всего работает в периоды активной ликвидности, например во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

Не полагайтесь на сигналы во время важных новостей, ролловера, очень высокого спреда, тонкой ликвидности или необычно нестабильных рыночных условий. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD M1, хотя трейдеры могут тестировать другие волатильные инструменты при желании.

Important

Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это инструмент поддержки принятия решений. Ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Результаты зависят от спреда, исполнения брокера, рыночных условий, времени сессий, управления риском и дисциплины трейдера.

Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете