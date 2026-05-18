Artemis Gold M1 Scalper MT5

Artemis Gold M1 Scalper для MT5

Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1.

Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки, инструменты объяснения сигналов и чистую панель управления в единую скальпинговую систему, разработанную специально под быстрое поведение золота.

Почему Gold M1 требует другого подхода

Золото движется быстрее и резче, чем стандартные валютные пары. На таймфрейме M1 такая волатильность может быстро превращаться в шумные сигналы, поздние входы и низкокачественные сетапы. Многие скальпинговые индикаторы либо перегружают график стрелками, либо показывают сигналы без объяснения рыночного контекста.

Artemis построен на противоположной идее: сначала фильтровать шум, а затем показывать структурированные возможности с контекстом.

Сигналы поддерживаются направлением тренда, поведением отката, динамической поддержкой и сопротивлением, импульсом RSI, волатильностью ATR, подтверждением старшего таймфрейма, условиями спреда, силой сессии, состоянием рынка, оценкой качества сигнала и защитой рабочего процесса активной сделки. Это дает трейдерам более понятную основу для анализа сетапов XAUUSD M1 вместо простой зависимости от стрелок.

Signal Quality Scoring Engine

Artemis включает взвешенный механизм оценки качества сигналов, который анализирует каждый потенциальный BUY или SELL сигнал до его отображения.

Оценка учитывает согласование тренда, подтверждение базовой линии, импульс RSI, направление старшего таймфрейма, волатильность ATR, динамическую поддержку и сопротивление, а также условия спреда. Эти факторы объединяются в единый рейтинг качества, который отображается на панели в виде процента и оценки.

По умолчанию сетапы более низкого качества могут фильтроваться, чтобы уменьшить количество слабых сигналов в условиях флэта, низкой уверенности или неблагоприятного рынка. Минимальный порог качества настраивается, позволяя трейдерам контролировать степень избирательности индикатора. Стрелки на графике и уведомления также могут включать оценку сигнала для более быстрой оценки сетапа.

Explain the Signal

Artemis помогает трейдерам понимать не только когда появляется сигнал, но и почему индикатор ожидает или блокирует сетап.

Отображение No-Signal Reason может показать, почему панель находится в режиме WAIT: качество ниже порога, несоответствие старшего таймфрейма, низкий ATR, высокий спред, активная блокировка сделки, слабая сессия, блокировка по состоянию рынка или отсутствие действительного сетапа.

Функция Signal Validity / Expiry помогает трейдерам увидеть, остается ли сигнал свежим, сколько баров осталось до его истечения или стал ли сетап устаревшим. В режиме Detailed панель Signal Checklist может показывать, какие фильтры проходят проверку, а какие нет, давая более ясное понимание процесса принятия решения за каждым сигналом.

Market State and Session Strength

Gold M1 особенно чувствителен к изменению рыночных условий. Artemis включает инструменты рыночного контекста, которые помогают трейдерам понять, подходит ли текущая среда для скальпинга.

Панель может показывать текущее состояние рынка: тренд, флэт, диапазон, пробой, низкая волатильность, высокий спред или смешанные условия. Также включена Session Strength с поддержкой GMT-смещения брокера, что помогает правильно согласовывать анализ сессий при разном серверном времени брокеров.

Это дает трейдерам больше контекста перед принятием решения по сигналу, особенно в периоды высокой волатильности, тишины или низкой ликвидности.

Dynamic Support and Resistance

Artemis автоматически строит динамический канал вокруг ценового движения, показывая, где цена реагирует, где могут формироваться откаты и где находится текущая рыночная структура.

Это дает каждому сигналу структурную основу, а не показывает его изолированно.

ATR-Based Trade Map

Каждый активный сетап генерирует уровни Entry, Stop Loss, TP1 и TP2, рассчитанные на основе волатильности ATR. Уровни адаптируются к текущему движению золота, а не используют фиксированные расстояния, что делает торговую карту более актуальной для реальных рыночных условий.

Trade Map также может включать дополнительные уровни Breakeven и Trailing Guide для поддержки ручного управления сделкой после появления сигнала.

Active Trade Protection

Artemis включает защиту рабочего процесса, помогающую избежать перекрывающихся сетапов.

Active Trade Lock может удерживать текущую торговую идею активной до достижения TP/SL или истечения срока, помогая предотвратить слишком быстрое замещение нерешенного сетапа новым сигналом.

Это полезно для трейдеров, которым нужен более чистый поток сигналов и более структурированное управление сделками.

Dashboard Control

Панель управления создана так, чтобы предоставлять полезную информацию без перегрузки графика.

Доступные режимы отображения:

  • Standard — сбалансированный вид панели для обычного использования.
  • Compact — меньшая панель для трейдеров, которым нужно больше пространства на графике.
  • Detailed — расширенная диагностика для трейдеров, которым нужно более глубокое объяснение сигналов.

Дополнительная Signal History также может показывать недавние BUY и SELL сигналы без необходимости прокручивать график назад.

Market Safety and Session Awareness

Gold M1 может быть особенно опасен во время высокого спреда, ролловера, слабых сессий, новостей и тонкой ликвидности.

Artemis включает живой контекст рыночной безопасности через проверки спреда, классификацию состояния рынка, силу сессии, поддержку GMT-смещения брокера и дополнительные ручные предупреждения. Это помогает трейдерам избегать сигналов при плохих условиях исполнения или низкокачественной рыночной среде.

Signal Profiles and Quality Control

Artemis включает настраиваемые элементы контроля качества, чтобы трейдеры могли выбирать, насколько избирательным должен быть индикатор.

Quality Profile Selector позволяет выбирать между Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Balanced является рекомендуемой отправной точкой для XAUUSD M1. Conservative можно использовать для меньшего количества, но более строгих сетапов, а Aggressive позволяет получать больше сигналов с более низким порогом качества.

Alerts

Уведомления доступны через функции MetaTrader 5 и могут включать направление сигнала, оценку качества, рейтинг и контекст сетапа.

Это помогает трейдерам быстро оценивать качество сигнала без необходимости постоянно смотреть на полную панель.

Recommended Use

Установите Artemis Gold M1 Scalper на график XAUUSD / GOLD M1.

Индикатор разработан под поведение золота на M1 и лучше всего работает в периоды активной ликвидности, например во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

Не полагайтесь на сигналы во время важных новостей, ролловера, очень высокого спреда, тонкой ликвидности или необычно нестабильных рыночных условий. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD M1, хотя трейдеры могут тестировать другие волатильные инструменты при желании.

Important

Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это инструмент поддержки принятия решений. Ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Результаты зависят от спреда, исполнения брокера, рыночных условий, времени сессий, управления риском и дисциплины трейдера.

Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете


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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Nathan James Gilks
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FREE
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Nathan James Gilks
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Эксперты
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий. По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на под
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
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Индикаторы
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
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