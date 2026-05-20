Artemis Trend Pro Indicator MT5

Artemis Trend Pro MT5

Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах.

Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку качества сигнала, силу тренда, фильтрацию рыночного состояния, подтверждение по закрытому бару, торговые уровни на основе ATR, Trade Protection и чистую профессиональную панель в одном гибком индикаторе для современного дискреционного трейдинга.

Вместо того чтобы полагаться только на стрелки, Artemis помогает оценить, является ли сетап сильным, слабым, заблокированным, устаревающим, защищённым или недействительным. Благодаря режимам Scalp, Intraday и Swing, автоматической адаптации к таймфрейму и поставляемым SET-файлам он разработан как гибкий инструмент поддержки принятия решений для рынков Forex, металлов, индексов и криптовалют.

Любая пара. Любой таймфрейм. Адаптивная логика тренда.

Artemis Trend Pro предназначен для использования на валютных парах Forex, металлах, индексах и криптовалютных символах, на таймфреймах от низких периодов для скальпинга до внутридневной и свинг-торговли.

Индикатор включает три режима торгового стиля:

Scalp — более быстрые трендовые/откатные сетапы для младших таймфреймов.

Intraday — сбалансированное подтверждение тренда для активных торговых сессий.

Swing — более строгое и медленное подтверждение для старших таймфреймов.

При включённой автоматической адаптации к таймфрейму Artemis настраивает подтверждение старшего таймфрейма, срок действия сигнала, поведение ATR, пороги качества и логику торговой карты в соответствии с таймфреймом графика и выбранным торговым стилем.

Подтверждение сигнала по закрытому бару

Trend Pro включает подтверждение по закрытому бару, чтобы уменьшить нестабильное поведение сигналов на текущем живом баре.

Когда функция включена, сигналы подтверждаются на основе завершённых свечей, а не постоянно меняющихся условий текущего бара. Панель чётко отображает текущий режим сигнала, например:

Signal Mode: Closed Bar

Это помогает трейдерам работать с более чистыми и стабильными графическими сигналами.

Качество сигнала и уверенность

Каждый потенциальный сетап BUY или SELL оценивается моделью качества сигнала перед отображением.

Панель может показывать:

Качество %

Оценка сигнала

Уровень уверенности

Сила тренда %

Состояние рынка

Причина фильтра / WHY

Это помогает трейдерам понять не только наличие сетапа, но и то, являются ли условия за ним сильными, слабыми, заблокированными или неясными.

Состояние рынка и причины фильтрации

Trend Pro отслеживает текущую рыночную среду и может определять такие условия, как тренд, смешанное состояние, хаотичный рынок, низкая волатильность или режим осторожности.

Когда сигнал заблокирован или панель находится в ожидании, индикатор может показать понятную причину, например:

WHY: HTF not aligned

WHY: Market caution

WHY: ATR too low

WHY: Quality below threshold

Это делает Artemis Trend Pro объяснимой трендовой панелью, а не простым стрелочным инструментом.

Торговая карта на основе ATR

Когда появляется активный сетап, Artemis создаёт торговую карту, адаптированную к волатильности, используя уровни на основе ATR:

Вход

Stop Loss

TP1

TP2

Ориентир безубытка

Ориентир трейлинга

Эти уровни адаптируются к текущему движению рынка, а не используют фиксированные произвольные расстояния.

Trade Protection

Artemis Trend Pro включает статус Trade Protection, чтобы помочь трейдерам отслеживать, остаётся ли активный сетап здоровым после появления сигнала.

Панель может отображать такие состояния, как:

Удерживать сделку

Осторожность

Недействительно

BE готов

TP1 достигнут

TP2 достигнут

SL достигнут

Строка WHY объясняет причину защитного состояния, например слабость импульса, недействительность тренда или продвижение к цели.

Это не закрывает сделки автоматически. Это визуальная поддержка принятия решений для ручного управления сделкой.

Режимы панели

Панель включает три режима отображения:

Standard — чистый сбалансированный торговый вид.

Compact — меньшая панель для большего пространства на графике.

Detailed — расширенный вид с диагностикой, режимом сигнала, стилем, профилем и недавней статистикой TP1 vs SL.

Панель разработана так, чтобы держать ключевую торговую информацию видимой, не перегружая график.

Недавняя статистика TP1 vs SL

Режим Detailed включает простой обзор последних завершённых сигналов, показывающий, сколько недавних сетапов достигли TP1 до SL.

Пример:

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

Это предназначено только для анализа и контекста. Это не прогноз будущих результатов и не должно рассматриваться как гарантия прибыли.

Поставляемые SET-файлы

Продукт включает готовые к использованию SET-файлы, чтобы помочь пользователям быстрее начать работу:

Default Intraday Balanced

Scalp Fast M5 / M15

Swing H1 / H4

Forex Majors Intraday

Gold Trend M5 / M15

Indices Trend M15 / H1

Crypto H1 / H4

Пользователи могут начать с пресета по умолчанию, затем настроить торговый стиль, порог качества, режим панели и параметры торговой карты под свой рынок и таймфрейм.

Рекомендуемые настройки по умолчанию

Рекомендуемая стартовая точка:

Trading Style: Intraday

Auto Timeframe Adaptation: On

Confirm Signals On Bar Close: On

Quality Profile: Balanced

Dashboard Mode: Standard

Trade Protection: On

Stats: Detailed mode only

Эти настройки по умолчанию предназначены для обеспечения сбалансированного опыта на распространённых графиках Forex, металлов и индексов.

Оповещения

Artemis Trend Pro поддерживает варианты оповещений MT5 для событий сигналов. Оповещения могут помочь трейдерам отслеживать сетапы без постоянного наблюдения за графиком.

Всегда сначала тестируйте поведение оповещений в Strategy Tester или на демо-счёте, особенно если используете несколько графиков.

Важно

Artemis Trend Pro MT5 — это индикатор поддержки принятия решений. Он не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.

Результаты торговли зависят от рыночных условий, спреда, исполнения брокера, таймфрейма, поведения символа, управления рисками и дисциплины трейдера. Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.