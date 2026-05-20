Artemis Trend Pro Indicator MT5

Artemis Trend Pro MT5

Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах.

Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку качества сигнала, силу тренда, фильтрацию рыночного состояния, подтверждение по закрытому бару, торговые уровни на основе ATR, Trade Protection и чистую профессиональную панель в одном гибком индикаторе для современного дискреционного трейдинга.

Вместо того чтобы полагаться только на стрелки, Artemis помогает оценить, является ли сетап сильным, слабым, заблокированным, устаревающим, защищённым или недействительным. Благодаря режимам Scalp, Intraday и Swing, автоматической адаптации к таймфрейму и поставляемым SET-файлам он разработан как гибкий инструмент поддержки принятия решений для рынков Forex, металлов, индексов и криптовалют.

Любая пара. Любой таймфрейм. Адаптивная логика тренда.

Artemis Trend Pro предназначен для использования на валютных парах Forex, металлах, индексах и криптовалютных символах, на таймфреймах от низких периодов для скальпинга до внутридневной и свинг-торговли.

Индикатор включает три режима торгового стиля:

Scalp — более быстрые трендовые/откатные сетапы для младших таймфреймов.
Intraday — сбалансированное подтверждение тренда для активных торговых сессий.
Swing — более строгое и медленное подтверждение для старших таймфреймов.

При включённой автоматической адаптации к таймфрейму Artemis настраивает подтверждение старшего таймфрейма, срок действия сигнала, поведение ATR, пороги качества и логику торговой карты в соответствии с таймфреймом графика и выбранным торговым стилем.

Подтверждение сигнала по закрытому бару

Trend Pro включает подтверждение по закрытому бару, чтобы уменьшить нестабильное поведение сигналов на текущем живом баре.

Когда функция включена, сигналы подтверждаются на основе завершённых свечей, а не постоянно меняющихся условий текущего бара. Панель чётко отображает текущий режим сигнала, например:

Signal Mode: Closed Bar

Это помогает трейдерам работать с более чистыми и стабильными графическими сигналами.

Качество сигнала и уверенность

Каждый потенциальный сетап BUY или SELL оценивается моделью качества сигнала перед отображением.

Панель может показывать:

Качество %
Оценка сигнала
Уровень уверенности
Сила тренда %
Состояние рынка
Причина фильтра / WHY

Это помогает трейдерам понять не только наличие сетапа, но и то, являются ли условия за ним сильными, слабыми, заблокированными или неясными.

Состояние рынка и причины фильтрации

Trend Pro отслеживает текущую рыночную среду и может определять такие условия, как тренд, смешанное состояние, хаотичный рынок, низкая волатильность или режим осторожности.

Когда сигнал заблокирован или панель находится в ожидании, индикатор может показать понятную причину, например:

WHY: HTF not aligned
WHY: Market caution
WHY: ATR too low
WHY: Quality below threshold

Это делает Artemis Trend Pro объяснимой трендовой панелью, а не простым стрелочным инструментом.

Торговая карта на основе ATR

Когда появляется активный сетап, Artemis создаёт торговую карту, адаптированную к волатильности, используя уровни на основе ATR:

Вход
Stop Loss
TP1
TP2
Ориентир безубытка
Ориентир трейлинга

Эти уровни адаптируются к текущему движению рынка, а не используют фиксированные произвольные расстояния.

Trade Protection

Artemis Trend Pro включает статус Trade Protection, чтобы помочь трейдерам отслеживать, остаётся ли активный сетап здоровым после появления сигнала.

Панель может отображать такие состояния, как:

Удерживать сделку
Осторожность
Недействительно
BE готов
TP1 достигнут
TP2 достигнут
SL достигнут

Строка WHY объясняет причину защитного состояния, например слабость импульса, недействительность тренда или продвижение к цели.

Это не закрывает сделки автоматически. Это визуальная поддержка принятия решений для ручного управления сделкой.

Режимы панели

Панель включает три режима отображения:

Standard — чистый сбалансированный торговый вид.
Compact — меньшая панель для большего пространства на графике.
Detailed — расширенный вид с диагностикой, режимом сигнала, стилем, профилем и недавней статистикой TP1 vs SL.

Панель разработана так, чтобы держать ключевую торговую информацию видимой, не перегружая график.

Недавняя статистика TP1 vs SL

Режим Detailed включает простой обзор последних завершённых сигналов, показывающий, сколько недавних сетапов достигли TP1 до SL.

Пример:

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

Это предназначено только для анализа и контекста. Это не прогноз будущих результатов и не должно рассматриваться как гарантия прибыли.

Поставляемые SET-файлы

Продукт включает готовые к использованию SET-файлы, чтобы помочь пользователям быстрее начать работу:

Default Intraday Balanced
Scalp Fast M5 / M15
Swing H1 / H4
Forex Majors Intraday
Gold Trend M5 / M15
Indices Trend M15 / H1
Crypto H1 / H4

Пользователи могут начать с пресета по умолчанию, затем настроить торговый стиль, порог качества, режим панели и параметры торговой карты под свой рынок и таймфрейм.

Рекомендуемые настройки по умолчанию

Рекомендуемая стартовая точка:

Trading Style: Intraday
Auto Timeframe Adaptation: On
Confirm Signals On Bar Close: On
Quality Profile: Balanced
Dashboard Mode: Standard
Trade Protection: On
Stats: Detailed mode only

Эти настройки по умолчанию предназначены для обеспечения сбалансированного опыта на распространённых графиках Forex, металлов и индексов.

Оповещения

Artemis Trend Pro поддерживает варианты оповещений MT5 для событий сигналов. Оповещения могут помочь трейдерам отслеживать сетапы без постоянного наблюдения за графиком.

Всегда сначала тестируйте поведение оповещений в Strategy Tester или на демо-счёте, особенно если используете несколько графиков.

Важно

Artemis Trend Pro MT5 — это индикатор поддержки принятия решений. Он не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.

Результаты торговли зависят от рыночных условий, спреда, исполнения брокера, таймфрейма, поведения символа, управления рисками и дисциплины трейдера. Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.


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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
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1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
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Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Фильтр:
Emmanuel Idowu
77
Emmanuel Idowu 2026.05.26 09:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ali Çelik
447
Ali Çelik 2026.05.22 19:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Nathan James Gilks
4693
Ответ разработчика Nathan James Gilks 2026.05.22 19:58
Thank you - we will review the notification code and update you asap :)
Findolin
2670
Findolin 2026.05.21 12:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Nathan James Gilks
4693
Ответ разработчика Nathan James Gilks 2026.05.23 09:00
Thank you! Look out for future enhancements :)
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