Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4

Artemis NAS100 ORB Edge EA



Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на подтверждённое направление рынка, а не пытаться угадывать движение заранее.

Стандартная конфигурация релиза рассчитана на NAS100 на таймфрейме M5.

Strategy



Основная стратегия — NAS100 NY ORB OCO Straddle.

Советник отмечает диапазон открытия Нью-Йоркской сессии, размещает логику пробоя вокруг максимума и минимума диапазона, а затем управляет активной сделкой с помощью перевода в безубыток, частичного закрытия и импульсного трейлинга.

Модель OCO проста: одна сторона диапазона срабатывает, другая сторона отменяется. Если пробой явно не удался, советник может опционально разрешить сделку на разворот с переворотом позиции. Это даёт стратегии больше гибкости в условиях высокой волатильности на открытии Нью-Йоркской сессии.

Это не мартингейл-советник. Это не сеточная система. Recovery Ladder включён как продвинутый дополнительный модуль, но в стандартной конфигурации релиза он отключён.

Artemis Graphite Command Deck



Artemis NAS100 ORB Edge EA включает наш новейший Graphite Command Deck — профессиональную панель управления на графике, созданную для более удобного мониторинга работы советника.

Панель показывает активную сессию, режим стратегии, состояние счёта, спред, количество сделок, P&L, режим риска и текущий статус советника. Сообщение о статусе использует понятные цветовые состояния, чтобы вы могли быстро увидеть, ожидает ли советник, заблокирован ли он или активно управляет сделкой.

Command Deck также включает практичные кнопки управления, такие как Pause, Close All, BE All, Trail On/Off, Lock Profit, Clean Up и Redraw.

Visual ORB Mapping



Советник отображает диапазон открытия прямо на графике. Вы можете видеть максимум ORB, минимум ORB, прямоугольник сессии и торговую область.

Если действительная setup-ситуация не появилась, советник также может поставить маркер No Valid Setup. Это помогает понять, что советник пропустил сессию из-за отсутствия действительного пробоя, а не потому, что что-то пошло не так.

Impulse Trail



NAS100 может двигаться очень быстро после открытия Нью-Йоркской сессии. Слишком медленный трейлинг-стоп может упустить значительную часть движения, а слишком тесный стоп может закрыть сделку слишком рано.

Система Impulse Trail разработана для защиты быстрого движения после пробоя за счёт отслеживания благоприятного расширения цены и фиксации части открытой прибыли по мере развития движения.

Risk Control



Советник поддерживает как расчёт риска в процентах, так и ручной размер лота. Он также включает защиту от спреда, дневные лимиты сделок, контроль последовательных убытков, обработку шага лота брокера и проверки минимальных стоп-уровней.

Стандартная конфигурация использует контролируемый риск и оставляет Recovery Ladder выключенным. Продвинутые пользователи могут отдельно включить Recovery Ladder и BasketGuard, но они не требуются для основной стратегии.

Recommended Setup



Используйте советник на NAS100, US100, USTEC или эквивалентном символе индекса Nasdaq у вашего брокера.

Рекомендуемый график: M5.

Стандартный set-файл построен вокруг Нью-Йоркской сессии. Время сессий использует время графика MT4, поэтому необходимо убедиться, что настройка открытия Нью-Йорка соответствует времени графика вашего брокера.

Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и используйте реалистичные настройки спреда в Strategy Tester.

Key Points



Советник, ориентированный на NAS100.

Модель пробоя диапазона открытия Нью-Йоркской сессии.

Исполнение по модели OCO Straddle.

Опциональная логика flip-reversal.

Управление сделкой через Impulse Trail.

Панель Graphite Command Deck.

Визуальное отображение ORB на графике.

Расчёт риска в процентах или ручной размер лота.

Recovery Ladder доступен как продвинутый дополнительный модуль.

Разработан для торговли NAS100 на M5.

Risk Notice



Торговля NAS100 связана с высоким риском. Бэктесты не гарантируют будущую доходность. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификации символа и рыночных условий.

Тщательно тестируйте перед использованием на реальном счёте и всегда торгуйте с разумным уровнем риска.