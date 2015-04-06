Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4

Artemis NAS100 ORB Edge EA

Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на подтверждённое направление рынка, а не пытаться угадывать движение заранее.

Стандартная конфигурация релиза рассчитана на NAS100 на таймфрейме M5.

Strategy

Основная стратегия — NAS100 NY ORB OCO Straddle.

Советник отмечает диапазон открытия Нью-Йоркской сессии, размещает логику пробоя вокруг максимума и минимума диапазона, а затем управляет активной сделкой с помощью перевода в безубыток, частичного закрытия и импульсного трейлинга.

Модель OCO проста: одна сторона диапазона срабатывает, другая сторона отменяется. Если пробой явно не удался, советник может опционально разрешить сделку на разворот с переворотом позиции. Это даёт стратегии больше гибкости в условиях высокой волатильности на открытии Нью-Йоркской сессии.

Это не мартингейл-советник. Это не сеточная система. Recovery Ladder включён как продвинутый дополнительный модуль, но в стандартной конфигурации релиза он отключён.

Artemis Graphite Command Deck

Artemis NAS100 ORB Edge EA включает наш новейший Graphite Command Deck — профессиональную панель управления на графике, созданную для более удобного мониторинга работы советника.

Панель показывает активную сессию, режим стратегии, состояние счёта, спред, количество сделок, P&L, режим риска и текущий статус советника. Сообщение о статусе использует понятные цветовые состояния, чтобы вы могли быстро увидеть, ожидает ли советник, заблокирован ли он или активно управляет сделкой.

Command Deck также включает практичные кнопки управления, такие как Pause, Close All, BE All, Trail On/Off, Lock Profit, Clean Up и Redraw.

Visual ORB Mapping

Советник отображает диапазон открытия прямо на графике. Вы можете видеть максимум ORB, минимум ORB, прямоугольник сессии и торговую область.

Если действительная setup-ситуация не появилась, советник также может поставить маркер No Valid Setup. Это помогает понять, что советник пропустил сессию из-за отсутствия действительного пробоя, а не потому, что что-то пошло не так.

Impulse Trail

NAS100 может двигаться очень быстро после открытия Нью-Йоркской сессии. Слишком медленный трейлинг-стоп может упустить значительную часть движения, а слишком тесный стоп может закрыть сделку слишком рано.

Система Impulse Trail разработана для защиты быстрого движения после пробоя за счёт отслеживания благоприятного расширения цены и фиксации части открытой прибыли по мере развития движения.

Risk Control

Советник поддерживает как расчёт риска в процентах, так и ручной размер лота. Он также включает защиту от спреда, дневные лимиты сделок, контроль последовательных убытков, обработку шага лота брокера и проверки минимальных стоп-уровней.

Стандартная конфигурация использует контролируемый риск и оставляет Recovery Ladder выключенным. Продвинутые пользователи могут отдельно включить Recovery Ladder и BasketGuard, но они не требуются для основной стратегии.

Recommended Setup

Используйте советник на NAS100, US100, USTEC или эквивалентном символе индекса Nasdaq у вашего брокера.

Рекомендуемый график: M5.

Стандартный set-файл построен вокруг Нью-Йоркской сессии. Время сессий использует время графика MT4, поэтому необходимо убедиться, что настройка открытия Нью-Йорка соответствует времени графика вашего брокера.

Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и используйте реалистичные настройки спреда в Strategy Tester.

Key Points

Советник, ориентированный на NAS100.
Модель пробоя диапазона открытия Нью-Йоркской сессии.
Исполнение по модели OCO Straddle.
Опциональная логика flip-reversal.
Управление сделкой через Impulse Trail.
Панель Graphite Command Deck.
Визуальное отображение ORB на графике.
Расчёт риска в процентах или ручной размер лота.
Recovery Ladder доступен как продвинутый дополнительный модуль.
Разработан для торговли NAS100 на M5.

Risk Notice

Торговля NAS100 связана с высоким риском. Бэктесты не гарантируют будущую доходность. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификации символа и рыночных условий.

Тщательно тестируйте перед использованием на реальном счёте и всегда торгуйте с разумным уровнем риска.


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EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA — это советник MetaTrader 4 для трейдеров, которым нужна краткосрочная автоматизация торговли на FX с профессиональной дисциплиной исполнения. Вместо того чтобы отправлять брокеру неограниченное количество ордеров, Artemis сочетает торговую логику FX по символу графика с Artemis Throttle Guard — специальным уровнем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения всплесков торговой активности, обработки ошибо
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper для MT5 Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
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Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах. Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis HFT Throttle EA MT5 Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления. Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткос
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
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