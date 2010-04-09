Artemis ORB Breakout Indicator MT5

Artemis ORB Breakout for MT5

Artemis ORB Breakout for MT5 — это сессионный индикатор Opening Range Breakout для внутридневных трейдеров, которым нужен более понятный способ анализа движения цены во время торговых сессий Asia, London и New York.

Индикатор автоматически строит диапазон открытия, отмечает ключевые уровни ORB, отслеживает поведение цены после завершения диапазона и показывает текущее состояние рынка на удобной панели в стиле Artemis.

Он помогает быстро оценить важные вопросы:

Подходит ли диапазон для анализа? Пробивает ли цена диапазон? Движение слишком позднее, нестабильное, слишком широкое, с большим количеством теней или сейчас не подходит для ORB-анализа?

Opening Range Breakout analysis

Artemis ORB Breakout автоматически отмечает ключевую структуру ORB на графике:

Максимум диапазона открытия

Минимум диапазона открытия

Средняя линия

Блок диапазона

Области пробоя и неудачного пробоя

Опциональные справочные уровни stop loss

После формирования диапазона открытия индикатор отслеживает активную сессию и обновляет панель с текущим состоянием ORB, качеством диапазона, направлением setup, информацией о spread и предупреждениями фильтров.

Session profiles

Индикатор включает гибкие режимы сессий для разных внутридневных сценариев:

Custom

Asia

London

New York

London + New York

Профиль London + New York позволяет отслеживать две основные торговые сессии в течение дня без ручного изменения настроек.

More context than a basic range box

Artemis ORB Breakout — это не просто визуальный маркер диапазона. Он также анализирует поведение цены вокруг диапазона после его формирования.

Индикатор может определять и отображать:

Условия бычьего пробоя

Условия медвежьего пробоя

Поведение неудачного пробоя

Условия ловушки или разворота

Предупреждения о позднем пробое

Условия зоны без сделки

Слабую структуру диапазона

Условия высокого spread

Диапазоны открытия с большим количеством теней

Это даёт трейдерам больше информации при оценке ORB-условий на графике.

Range quality classification

Не каждый диапазон открытия подходит для анализа пробоя.

Artemis ORB Breakout классифицирует диапазон открытия как:

Too Narrow, Tight, Normal, Wide или Too Wide

Это помогает понять, является ли текущий сессионный диапазон сбалансированным, сжатым, расширенным или потенциально неподходящим для ORB-анализа.

Artemis dashboard

Встроенная панель показывает краткий обзор активной ORB-ситуации, включая:

Активную сессию

Текущее состояние ORB

Оценку качества

Рыночный комментарий

Статус buy setup

Статус sell setup

Размер диапазона

Предупреждения о spread и фильтрах

Сообщения зоны без сделки

Также доступен компактный режим панели для пользователей, которым нужен меньший блок на графике.

Higher-timeframe confirmation

Версия MT5 включает опциональное подтверждение EMA на старшем таймфрейме, что позволяет добавить более широкий рыночный контекст к анализу пробоя.

Например, бычьи условия пробоя могут проверяться относительно положения цены к выбранной EMA на старшем таймфрейме, а медвежьи условия — в обратном направлении.

Это полезно для трейдеров, которые предпочитают более выборочный ORB-подход.

Automatic broker time adjustment

Серверное время брокеров может отличаться, а точность сессионного времени важна для ORB-анализа.

Artemis ORB Breakout for MT5 включает автоматическое определение UTC-смещения брокера для более простой настройки сессий. Также доступна ручная настройка смещения брокера.

Stop loss reference guide

Индикатор включает опциональный справочный уровень stop loss.

Для анализа бычьего пробоя справочный уровень размещается ниже минимума ORB.

Для анализа медвежьего пробоя справочный уровень размещается выше максимума ORB.

Это только визуальный ориентир для планирования. Индикатор не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Recommended timeframes

Artemis ORB Breakout в основном предназначен для внутридневных графиков.

Наиболее практичные таймфреймы обычно M5 и M15, так как они дают хороший баланс между детализацией и читаемостью графика.

M1 можно использовать для очень активного анализа, но он может показывать больше рыночного шума.

M30 может дать более медленное и чистое представление.

H1 и выше обычно менее подходят для классического ORB-анализа, потому что метод основан на открытиях сессий и внутридневном поведении цены.

Практичная стартовая настройка для тестирования:

График M5 или M15, 30-минутный диапазон открытия, 240-минутное активное окно сессии и подтверждение пробоя закрытием свечи за пределами диапазона.

Alerts

Artemis ORB Breakout включает оповещения для выбранных событий пробоя и неудачного пробоя, помогая пользователям отслеживать реакцию цены вокруг диапазона открытия.

Доступность оповещений зависит от включённых настроек уведомлений платформы.

Main functions

Автоматический расчёт максимума, минимума, середины и блока диапазона открытия

Профили сессий Custom, Asia, London, New York и London + New York

Определение бычьих и медвежьих пробоев

Определение неудачного пробоя, ловушки, разворота и позднего пробоя

Классификация ORB-диапазона

Оценка качества

Предупреждения зоны без сделки

Предупреждения о высоком spread и слабых условиях

Определение диапазонов с большим количеством теней

Опциональная справочная линия stop loss

Подтверждение EMA на старшем таймфрейме

Автоматическое определение UTC-смещения брокера

Полный и компактный режимы панели Artemis

Оповещения по выбранным ORB-событиям

Полностью визуальный индикатор без исполнения сделок

Important notes

Artemis ORB Breakout for MT5 — это индикатор, а не Expert Advisor. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Оценка качества, предупреждения зоны без сделки, подтверждение на старшем таймфрейме и справочный уровень stop loss являются только аналитическими инструментами. Они помогают пользователям более понятно читать ORB-условия, но не гарантируют торговых результатов.

Торговля на пробой может давать ложные сигналы, особенно при низкой ликвидности, высоком spread, новостях или нестабильных рыночных условиях. Перед использованием на реальном счёте тщательно тестируйте все настройки и применяйте соответствующее управление риском.