Artemis ORB Breakout Indicator MT5

Artemis ORB Breakout for MT5

Artemis ORB Breakout for MT5 — это сессионный индикатор Opening Range Breakout для внутридневных трейдеров, которым нужен более понятный способ анализа движения цены во время торговых сессий Asia, London и New York.

Индикатор автоматически строит диапазон открытия, отмечает ключевые уровни ORB, отслеживает поведение цены после завершения диапазона и показывает текущее состояние рынка на удобной панели в стиле Artemis.

Он помогает быстро оценить важные вопросы:

Подходит ли диапазон для анализа? Пробивает ли цена диапазон? Движение слишком позднее, нестабильное, слишком широкое, с большим количеством теней или сейчас не подходит для ORB-анализа?

Opening Range Breakout analysis

Artemis ORB Breakout автоматически отмечает ключевую структуру ORB на графике:

  • Максимум диапазона открытия
  • Минимум диапазона открытия
  • Средняя линия
  • Блок диапазона
  • Области пробоя и неудачного пробоя
  • Опциональные справочные уровни stop loss

После формирования диапазона открытия индикатор отслеживает активную сессию и обновляет панель с текущим состоянием ORB, качеством диапазона, направлением setup, информацией о spread и предупреждениями фильтров.

Session profiles

Индикатор включает гибкие режимы сессий для разных внутридневных сценариев:

  • Custom
  • Asia
  • London
  • New York
  • London + New York

Профиль London + New York позволяет отслеживать две основные торговые сессии в течение дня без ручного изменения настроек.

More context than a basic range box

Artemis ORB Breakout — это не просто визуальный маркер диапазона. Он также анализирует поведение цены вокруг диапазона после его формирования.

Индикатор может определять и отображать:

  • Условия бычьего пробоя
  • Условия медвежьего пробоя
  • Поведение неудачного пробоя
  • Условия ловушки или разворота
  • Предупреждения о позднем пробое
  • Условия зоны без сделки
  • Слабую структуру диапазона
  • Условия высокого spread
  • Диапазоны открытия с большим количеством теней

Это даёт трейдерам больше информации при оценке ORB-условий на графике.

Range quality classification

Не каждый диапазон открытия подходит для анализа пробоя.

Artemis ORB Breakout классифицирует диапазон открытия как:

Too Narrow, Tight, Normal, Wide или Too Wide

Это помогает понять, является ли текущий сессионный диапазон сбалансированным, сжатым, расширенным или потенциально неподходящим для ORB-анализа.

Artemis dashboard

Встроенная панель показывает краткий обзор активной ORB-ситуации, включая:

  • Активную сессию
  • Текущее состояние ORB
  • Оценку качества
  • Рыночный комментарий
  • Статус buy setup
  • Статус sell setup
  • Размер диапазона
  • Предупреждения о spread и фильтрах
  • Сообщения зоны без сделки

Также доступен компактный режим панели для пользователей, которым нужен меньший блок на графике.

Higher-timeframe confirmation

Версия MT5 включает опциональное подтверждение EMA на старшем таймфрейме, что позволяет добавить более широкий рыночный контекст к анализу пробоя.

Например, бычьи условия пробоя могут проверяться относительно положения цены к выбранной EMA на старшем таймфрейме, а медвежьи условия — в обратном направлении.

Это полезно для трейдеров, которые предпочитают более выборочный ORB-подход.

Automatic broker time adjustment

Серверное время брокеров может отличаться, а точность сессионного времени важна для ORB-анализа.

Artemis ORB Breakout for MT5 включает автоматическое определение UTC-смещения брокера для более простой настройки сессий. Также доступна ручная настройка смещения брокера.

Stop loss reference guide

Индикатор включает опциональный справочный уровень stop loss.

Для анализа бычьего пробоя справочный уровень размещается ниже минимума ORB.
Для анализа медвежьего пробоя справочный уровень размещается выше максимума ORB.

Это только визуальный ориентир для планирования. Индикатор не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Recommended timeframes

Artemis ORB Breakout в основном предназначен для внутридневных графиков.

Наиболее практичные таймфреймы обычно M5 и M15, так как они дают хороший баланс между детализацией и читаемостью графика.

M1 можно использовать для очень активного анализа, но он может показывать больше рыночного шума.
M30 может дать более медленное и чистое представление.
H1 и выше обычно менее подходят для классического ORB-анализа, потому что метод основан на открытиях сессий и внутридневном поведении цены.

Практичная стартовая настройка для тестирования:

График M5 или M15, 30-минутный диапазон открытия, 240-минутное активное окно сессии и подтверждение пробоя закрытием свечи за пределами диапазона.

Alerts

Artemis ORB Breakout включает оповещения для выбранных событий пробоя и неудачного пробоя, помогая пользователям отслеживать реакцию цены вокруг диапазона открытия.

Доступность оповещений зависит от включённых настроек уведомлений платформы.

Main functions

  • Автоматический расчёт максимума, минимума, середины и блока диапазона открытия
  • Профили сессий Custom, Asia, London, New York и London + New York
  • Определение бычьих и медвежьих пробоев
  • Определение неудачного пробоя, ловушки, разворота и позднего пробоя
  • Классификация ORB-диапазона
  • Оценка качества
  • Предупреждения зоны без сделки
  • Предупреждения о высоком spread и слабых условиях
  • Определение диапазонов с большим количеством теней
  • Опциональная справочная линия stop loss
  • Подтверждение EMA на старшем таймфрейме
  • Автоматическое определение UTC-смещения брокера
  • Полный и компактный режимы панели Artemis
  • Оповещения по выбранным ORB-событиям
  • Полностью визуальный индикатор без исполнения сделок

Important notes

Artemis ORB Breakout for MT5 — это индикатор, а не Expert Advisor. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Оценка качества, предупреждения зоны без сделки, подтверждение на старшем таймфрейме и справочный уровень stop loss являются только аналитическими инструментами. Они помогают пользователям более понятно читать ORB-условия, но не гарантируют торговых результатов.

Торговля на пробой может давать ложные сигналы, особенно при низкой ликвидности, высоком spread, новостях или нестабильных рыночных условиях. Перед использованием на реальном счёте тщательно тестируйте все настройки и применяйте соответствующее управление риском.


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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
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Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
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Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
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