Artemis Trend Pro MT4

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Artemis Trend Pro MT4

Artemis Trend Pro MT4 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 4, разработанный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ анализа направления тренда, качества сигналов, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах.

Созданный на основе системы поддержки принятия решений Artemis, Trend Pro не является простым стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку качества сигналов, силу тренда, фильтрацию состояния рынка, подтверждение по закрытой свече, торговые уровни на основе ATR, Trade Protection и чистую профессиональную панель в одном гибком индикаторе для современного дискреционного трейдинга.

Любая пара. Любой таймфрейм. Адаптивная логика тренда.

Artemis Trend Pro предназначен для использования на валютных парах Forex, металлах, индексах и крипто-символах, на таймфреймах от скальпинга на малых периодах до внутридневной и свинг-торговли.

Индикатор включает три режима торгового стиля:

Scalp — более быстрые трендовые/откатные сетапы для младших таймфреймов.
Intraday — сбалансированное подтверждение тренда для активных торговых сессий.
Swing — более строгая и медленная фильтрация для старших таймфреймов.

При включенной Auto Timeframe Adaptation Artemis настраивает подтверждение старшего таймфрейма, срок действия сигнала, поведение ATR, пороги качества и логику торговой карты в соответствии с таймфреймом графика и выбранным торговым стилем.

Подтверждение сигналов по закрытой свече

Trend Pro включает подтверждение по закрытой свече, чтобы уменьшить нестабильное поведение сигналов на текущей живой свече.

Когда эта функция включена, сигналы подтверждаются по завершенным свечам, а не по постоянно меняющимся условиям текущей свечи. Панель четко отображает текущий режим сигнала, например:

Signal Mode: Closed Bar

Это помогает трейдерам работать с более чистыми и стабильными сигналами на графике.

Качество сигнала и уверенность

Каждый потенциальный сетап BUY или SELL оценивается с помощью модели качества сигнала перед отображением.

Панель может показывать:

Quality %
Signal grade
Confidence level
Trend strength %
Market state
Filter reason / WHY

Это помогает трейдерам понять не только наличие сетапа, но и то, являются ли условия за ним сильными, слабыми, заблокированными или неясными.

Состояние рынка и причины фильтрации

Trend Pro отслеживает текущую рыночную среду и может определять такие условия, как трендовый рынок, смешанное состояние, choppy-рынок, низкая волатильность или режим осторожности.

Когда сигнал блокируется или панель находится в ожидании, индикатор может показать понятную причину, например:

WHY: HTF not aligned
WHY: Market caution
WHY: ATR too low
WHY: Quality below threshold

Это делает Artemis Trend Pro объяснимой трендовой панелью, а не простым инструментом со стрелками.

Торговая карта на основе ATR

Когда появляется активный сетап, Artemis создает торговую карту, адаптированную к волатильности, с использованием уровней на основе ATR:

Entry
Stop Loss
TP1
TP2
Breakeven guide
Trailing guide

Эти уровни адаптируются к текущему движению рынка, вместо использования фиксированных произвольных расстояний.

Trade Protection

Artemis Trend Pro включает статус Trade Protection, который помогает трейдерам отслеживать, остается ли активный сетап здоровым после появления сигнала.

Панель может отображать такие состояния, как:

Hold Trade
Caution
Invalid
BE Ready
TP1 Hit
TP2 Hit
SL Hit

Строка WHY объясняет причину состояния защиты, например слабость импульса, invalidation тренда или прогресс к целям.

Это не закрывает сделки автоматически. Это визуальная поддержка принятия решений для ручного управления сделками.

Режимы панели

Панель включает три режима отображения:

Standard — чистый и сбалансированный торговый вид.
Compact — уменьшенная панель для большего пространства на графике.
Detailed — расширенный вид с диагностикой, режимом сигнала, стилем, профилем и последней статистикой TP1 vs SL.

Панель разработана так, чтобы ключевая торговая информация оставалась видимой, не перегружая график.

Недавняя статистика TP1 vs SL

Режим Detailed включает простой обзор недавно завершенных сигналов, показывающий, сколько последних сетапов достигли TP1 до SL.

Пример:

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

Это предназначено только для анализа и контекста. Это не прогноз будущих результатов и не должно рассматриваться как гарантия прибыли.

Поставляемые SET-файлы

Продукт включает готовые к использованию SET-файлы, чтобы пользователи могли быстрее начать работу:

Default Intraday Balanced
Scalp Fast M5 / M15
Swing H1 / H4
Forex Majors Intraday
Gold Trend M5 / M15
Indices Trend M15 / H1
Crypto H1 / H4

Пользователи могут начать с пресета по умолчанию, а затем настроить торговый стиль, порог качества, режим панели и параметры торговой карты под свой рынок и таймфрейм.

Рекомендуемые настройки по умолчанию

Рекомендуемая отправная точка:

Trading Style: Intraday
Auto Timeframe Adaptation: On
Confirm Signals On Bar Close: On
Quality Profile: Balanced
Dashboard Mode: Standard
Trade Protection: On
Stats: Detailed mode only

Эти настройки по умолчанию предназначены для сбалансированной работы на распространенных графиках Forex, металлов и индексов.

Оповещения

Artemis Trend Pro поддерживает параметры оповещений MT4 для событий сигналов. Оповещения помогают трейдерам отслеживать сетапы без постоянного наблюдения за графиком.

Всегда сначала тестируйте поведение оповещений в Strategy Tester или на демо-счете, особенно если используете несколько графиков.

Важно

Artemis Trend Pro MT4 — это индикатор поддержки принятия решений. Он не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.

Результаты торговли зависят от рыночных условий, спреда, исполнения брокером, таймфрейма, поведения символа, управления риском и дисциплины трейдера. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.


Отзывы 1
Ayob Bin Hussin
495
Ayob Bin Hussin 2026.07.15 16:38 
 

One of the best indicator, recommended !

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Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
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Индикаторы
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Фильтр:
Ayob Bin Hussin
495
Ayob Bin Hussin 2026.07.15 16:38 
 

One of the best indicator, recommended !

Nathan James Gilks
4693
Ответ разработчика Nathan James Gilks 2026.07.15 16:41
Thsnk you, that is very kind. We are developing a (free) Scanner to accompany this indicator to help you find the best setups. It should be released soon, we will of course send you a copy to you.
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