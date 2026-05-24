Artemis Trend Pro MT4

Artemis Trend Pro MT4 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 4, разработанный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ анализа направления тренда, качества сигналов, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах.

Созданный на основе системы поддержки принятия решений Artemis, Trend Pro не является простым стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку качества сигналов, силу тренда, фильтрацию состояния рынка, подтверждение по закрытой свече, торговые уровни на основе ATR, Trade Protection и чистую профессиональную панель в одном гибком индикаторе для современного дискреционного трейдинга.

Любая пара. Любой таймфрейм. Адаптивная логика тренда.

Artemis Trend Pro предназначен для использования на валютных парах Forex, металлах, индексах и крипто-символах, на таймфреймах от скальпинга на малых периодах до внутридневной и свинг-торговли.

Индикатор включает три режима торгового стиля:

Scalp — более быстрые трендовые/откатные сетапы для младших таймфреймов.

Intraday — сбалансированное подтверждение тренда для активных торговых сессий.

Swing — более строгая и медленная фильтрация для старших таймфреймов.

При включенной Auto Timeframe Adaptation Artemis настраивает подтверждение старшего таймфрейма, срок действия сигнала, поведение ATR, пороги качества и логику торговой карты в соответствии с таймфреймом графика и выбранным торговым стилем.

Подтверждение сигналов по закрытой свече

Trend Pro включает подтверждение по закрытой свече, чтобы уменьшить нестабильное поведение сигналов на текущей живой свече.

Когда эта функция включена, сигналы подтверждаются по завершенным свечам, а не по постоянно меняющимся условиям текущей свечи. Панель четко отображает текущий режим сигнала, например:

Signal Mode: Closed Bar

Это помогает трейдерам работать с более чистыми и стабильными сигналами на графике.

Качество сигнала и уверенность

Каждый потенциальный сетап BUY или SELL оценивается с помощью модели качества сигнала перед отображением.

Панель может показывать:

Quality %

Signal grade

Confidence level

Trend strength %

Market state

Filter reason / WHY

Это помогает трейдерам понять не только наличие сетапа, но и то, являются ли условия за ним сильными, слабыми, заблокированными или неясными.

Состояние рынка и причины фильтрации

Trend Pro отслеживает текущую рыночную среду и может определять такие условия, как трендовый рынок, смешанное состояние, choppy-рынок, низкая волатильность или режим осторожности.

Когда сигнал блокируется или панель находится в ожидании, индикатор может показать понятную причину, например:

WHY: HTF not aligned

WHY: Market caution

WHY: ATR too low

WHY: Quality below threshold

Это делает Artemis Trend Pro объяснимой трендовой панелью, а не простым инструментом со стрелками.

Торговая карта на основе ATR

Когда появляется активный сетап, Artemis создает торговую карту, адаптированную к волатильности, с использованием уровней на основе ATR:

Entry

Stop Loss

TP1

TP2

Breakeven guide

Trailing guide

Эти уровни адаптируются к текущему движению рынка, вместо использования фиксированных произвольных расстояний.

Trade Protection

Artemis Trend Pro включает статус Trade Protection, который помогает трейдерам отслеживать, остается ли активный сетап здоровым после появления сигнала.

Панель может отображать такие состояния, как:

Hold Trade

Caution

Invalid

BE Ready

TP1 Hit

TP2 Hit

SL Hit

Строка WHY объясняет причину состояния защиты, например слабость импульса, invalidation тренда или прогресс к целям.

Это не закрывает сделки автоматически. Это визуальная поддержка принятия решений для ручного управления сделками.

Режимы панели

Панель включает три режима отображения:

Standard — чистый и сбалансированный торговый вид.

Compact — уменьшенная панель для большего пространства на графике.

Detailed — расширенный вид с диагностикой, режимом сигнала, стилем, профилем и последней статистикой TP1 vs SL.

Панель разработана так, чтобы ключевая торговая информация оставалась видимой, не перегружая график.

Недавняя статистика TP1 vs SL

Режим Detailed включает простой обзор недавно завершенных сигналов, показывающий, сколько последних сетапов достигли TP1 до SL.

Пример:

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

Это предназначено только для анализа и контекста. Это не прогноз будущих результатов и не должно рассматриваться как гарантия прибыли.

Поставляемые SET-файлы

Продукт включает готовые к использованию SET-файлы, чтобы пользователи могли быстрее начать работу:

Default Intraday Balanced

Scalp Fast M5 / M15

Swing H1 / H4

Forex Majors Intraday

Gold Trend M5 / M15

Indices Trend M15 / H1

Crypto H1 / H4

Пользователи могут начать с пресета по умолчанию, а затем настроить торговый стиль, порог качества, режим панели и параметры торговой карты под свой рынок и таймфрейм.

Рекомендуемые настройки по умолчанию

Рекомендуемая отправная точка:

Trading Style: Intraday

Auto Timeframe Adaptation: On

Confirm Signals On Bar Close: On

Quality Profile: Balanced

Dashboard Mode: Standard

Trade Protection: On

Stats: Detailed mode only

Эти настройки по умолчанию предназначены для сбалансированной работы на распространенных графиках Forex, металлов и индексов.

Оповещения

Artemis Trend Pro поддерживает параметры оповещений MT4 для событий сигналов. Оповещения помогают трейдерам отслеживать сетапы без постоянного наблюдения за графиком.

Всегда сначала тестируйте поведение оповещений в Strategy Tester или на демо-счете, особенно если используете несколько графиков.

Важно

Artemis Trend Pro MT4 — это индикатор поддержки принятия решений. Он не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.

Результаты торговли зависят от рыночных условий, спреда, исполнения брокером, таймфрейма, поведения символа, управления риском и дисциплины трейдера. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.