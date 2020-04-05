Luminus Gold Pro

💎 Luminus PRO – Высокоэффективный Квантовый Алгоритм

Luminus PRO — это полностью автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для трейдеров и инвесторов, стремящихся к институциональной стабильности и математической точности на мировых финансовых рынках. Сочетая отслеживание макротрендов с динамическими уровнями волатильности, этот советник совершает сделки с хирургической точностью, максимизируя потенциал прибыли при строжайшем контроле рисков.

Забудьте о стратегиях, полагающихся на удачу. Luminus PRO основан исключительно на статистических данных и алгоритмах быстрого исполнения, разработанных для извлечения стабильного дохода из рынка.

📈 Проверенная Эффективность (Результаты бэктеста на реальных тиках):

  • Фактор прибыльности (Profit Factor): 3.01 — исключительно высокая доходность на каждый доллар риска.

  • Процент прибыльных сделок (Win Rate): 80.39% выигрышных сделок (достигает 82.92% на позициях на покупку).

  • Строгий контроль рисков: Максимальная просадка средств (Max Drawdown) составляет всего 11.22%.

  • Качество истории: 99% моделирования реальных тиков, что гарантирует максимальную надежность тестирования.

🛠️ Ключевые Особенности:

  • Умные фильтры тренда: Советник открывает сделки только в направлении доминирующего институционального потока ордеров, используя встроенные фильтры импульса и направления (ADX/ATR).

  • Встроенная защита капитала: Автоматическое управление функциями Безубытка (Break-Even) и Трейлинг-стопа (Trailing Stop) для фиксации прибыли и защиты счета от внезапных разворотов рынка.

  • Динамический расчет лота: Продвинутый алгоритм, который масштабирует размер позиции пропорционально балансу счета, оптимизируя сложный процент.

  • Продвинутый фильтр новостей: Избегает высокой волатильности, вызванной важными макроэкономическими событиями, для защиты вашего капитала.

⚙️ Как настроить советник (Пошаговое руководство)

Настройка Luminus PRO проста и интуитивно понятна, система готова к работе всего в несколько кликов.

  1. Установка файлов:

    • Откройте терминал MetaTrader 5.

    • Перейдите в Файл > Открыть каталог данных.

    • Откройте папку MQL5 > Experts и вставьте туда файл советника ( .ex5 ).

    • Перезапустите MetaTrader 5 или щелкните правой кнопкой мыши на "Experts" в окне Навигатора и выберите "Обновить".

  2. Настройка графика:

    • Откройте график нужного вам актива (например, EURUSD или XAUUSD).

    • Выберите таймфрейм M3 (3 минуты).

    • Перетащите Luminus PRO из панели Навигатора на график.

  3. Настройка входных параметров:

    • КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ: Во вкладке "Входные параметры" (Inputs) найдите параметр InpMarketValidationMode и установите его в значение false . (Примечание: Значение true используется только для автоматической валидации на платформе MQL5 и ограничивает основной алгоритм советника).

    • Настройте параметры риска и управления лотами в соответствии с вашими предпочтениями и нажмите "ОК".

  4. Активация советника:

    • Убедитесь, что кнопка "Algo Trading" (Автоматическая торговля) на верхней панели инструментов MetaTrader 5 включена (горит зеленым цветом).

    • В правом верхнем углу графика появится синяя шляпа или значок выполнения, указывающий на то, что Luminus PRO запущен и активно сканирует рынок.

🎛️ Описание Входных Параметров (Inputs)

Советник Luminus PRO поставляется оптимизированным по умолчанию, но предлагает полную гибкость для адаптации алгоритма под ваш профиль риска.

  • InpMarketValidationMode (Режим валидации):

    • true : Активирует облегченный режим безопасности, необходимый для прохождения автоматических тестов MQL5.

    • false : (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ) Активирует основной движок со всем спектром институционального управления рисками и оригинальными алгоритмами.

  • InpMAPeriod (Период MA): Определяет период скользящей средней, используемой в качестве макро-ориентира для определения направления рынка.

  • InpNiveis (Настройка уровней сетки): Математическая последовательность на основе волатильности, определяющая точный шаг для размещения ордеров на графике.

  • InpToleranciaPoints (Допуск в пунктах): Погрешность приближения (в пунктах) для того, чтобы советник посчитал, что цена коснулась определенного уровня.

  • InpUseADX / InpADX_Period / InpADX_MinLevel : Активирует и калибрует фильтр силы тренда. Советник игнорирует флэтовые рынки без четкого направления при низком ADX.

  • InpUseATRFilter / InpATR_Period / InpATR_MinPips : Активирует и калибрует фильтр реальной волатильности. Гарантирует, что советник будет торговать только при наличии достаточной ликвидности и движения пунктов.

  • InpLoteDinamico (Динамический расчет лота):

    • true : (Настоятельно рекомендуется) Советник автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса вашего счета (сложный процент). На каждые $150 капитала система добавляет 0.01 лота, безопасно масштабируя вашу прибыль по мере роста счета.

    • false : Советник игнорирует размер счета и всегда работает с фиксированным значением, указанным в поле ниже.

  • InpLoteFixo : Размер лота по умолчанию, используемый при отключенном динамическом расчете лота.

  • InpMaxSpreadPoints (Максимальный спред): Защита, предотвращающая открытие ордеров советником в периоды высокой волатильности или чрезмерных спредов.

  • InpTradeCooldownMin (Задержка между сделками): Минимальный интервал в минутах, который советник должен выждать перед открытием новой сделки в том же направлении.

  • InpMaxOpenPositions (Макс. открытых позиций): Ограничение количества ордеров, которые советник может держать открытыми одновременно по одному активу.

  • InpUseBreakEven / InpBreakEvenPips / InpBreakEvenOffsetPips : Переносит Stop Loss на цену входа (плюс небольшая маржа прибыли), как только сделка достигает заданной цели в пунктах, гарантируя, что прибыльная сделка не превратится в убыточную.

  • InpUseTrailing / InpTrailingStartPoints / InpTrailingStepPoints : Механизм трейлинг-стопа, который перемещает Stop Loss в направлении сделки по мере движения цены, обеспечивая максимальную прибыль во время сильных движений.

  • InpUseNewsFilter (Фильтр новостей): Активирует приостановку торговли во время важных макроэкономических новостей.

  • InpMinsAntesNoticia / InpMinsDepoisNoticia : Определяет, за сколько минут до и через сколько минут после важного новостного события советник будет оставаться на паузе для защиты вашего капитала.


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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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