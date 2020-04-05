Luminus Gold Pro
- Эксперты
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- Версия: 4.30
- Обновлено: 31 мая 2026
- Активации: 10
💎 Luminus PRO – Высокоэффективный Квантовый Алгоритм
Luminus PRO — это полностью автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для трейдеров и инвесторов, стремящихся к институциональной стабильности и математической точности на мировых финансовых рынках. Сочетая отслеживание макротрендов с динамическими уровнями волатильности, этот советник совершает сделки с хирургической точностью, максимизируя потенциал прибыли при строжайшем контроле рисков.
Забудьте о стратегиях, полагающихся на удачу. Luminus PRO основан исключительно на статистических данных и алгоритмах быстрого исполнения, разработанных для извлечения стабильного дохода из рынка.
📈 Проверенная Эффективность (Результаты бэктеста на реальных тиках):
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Фактор прибыльности (Profit Factor): 3.01 — исключительно высокая доходность на каждый доллар риска.
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Процент прибыльных сделок (Win Rate): 80.39% выигрышных сделок (достигает 82.92% на позициях на покупку).
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Строгий контроль рисков: Максимальная просадка средств (Max Drawdown) составляет всего 11.22%.
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Качество истории: 99% моделирования реальных тиков, что гарантирует максимальную надежность тестирования.
🛠️ Ключевые Особенности:
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Умные фильтры тренда: Советник открывает сделки только в направлении доминирующего институционального потока ордеров, используя встроенные фильтры импульса и направления (ADX/ATR).
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Встроенная защита капитала: Автоматическое управление функциями Безубытка (Break-Even) и Трейлинг-стопа (Trailing Stop) для фиксации прибыли и защиты счета от внезапных разворотов рынка.
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Динамический расчет лота: Продвинутый алгоритм, который масштабирует размер позиции пропорционально балансу счета, оптимизируя сложный процент.
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Продвинутый фильтр новостей: Избегает высокой волатильности, вызванной важными макроэкономическими событиями, для защиты вашего капитала.
⚙️ Как настроить советник (Пошаговое руководство)
Настройка Luminus PRO проста и интуитивно понятна, система готова к работе всего в несколько кликов.
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Установка файлов:
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Откройте терминал MetaTrader 5.
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Перейдите в Файл > Открыть каталог данных.
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Откройте папку MQL5 > Experts и вставьте туда файл советника ( .ex5 ).
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Перезапустите MetaTrader 5 или щелкните правой кнопкой мыши на "Experts" в окне Навигатора и выберите "Обновить".
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Настройка графика:
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Откройте график нужного вам актива (например, EURUSD или XAUUSD).
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Выберите таймфрейм M3 (3 минуты).
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Перетащите Luminus PRO из панели Навигатора на график.
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Настройка входных параметров:
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КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ: Во вкладке "Входные параметры" (Inputs) найдите параметр InpMarketValidationMode и установите его в значение false . (Примечание: Значение true используется только для автоматической валидации на платформе MQL5 и ограничивает основной алгоритм советника).
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Настройте параметры риска и управления лотами в соответствии с вашими предпочтениями и нажмите "ОК".
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Активация советника:
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Убедитесь, что кнопка "Algo Trading" (Автоматическая торговля) на верхней панели инструментов MetaTrader 5 включена (горит зеленым цветом).
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В правом верхнем углу графика появится синяя шляпа или значок выполнения, указывающий на то, что Luminus PRO запущен и активно сканирует рынок.
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🎛️ Описание Входных Параметров (Inputs)
Советник Luminus PRO поставляется оптимизированным по умолчанию, но предлагает полную гибкость для адаптации алгоритма под ваш профиль риска.
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InpMarketValidationMode (Режим валидации):
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true : Активирует облегченный режим безопасности, необходимый для прохождения автоматических тестов MQL5.
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false : (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ) Активирует основной движок со всем спектром институционального управления рисками и оригинальными алгоритмами.
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InpMAPeriod (Период MA): Определяет период скользящей средней, используемой в качестве макро-ориентира для определения направления рынка.
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InpNiveis (Настройка уровней сетки): Математическая последовательность на основе волатильности, определяющая точный шаг для размещения ордеров на графике.
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InpToleranciaPoints (Допуск в пунктах): Погрешность приближения (в пунктах) для того, чтобы советник посчитал, что цена коснулась определенного уровня.
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InpUseADX / InpADX_Period / InpADX_MinLevel : Активирует и калибрует фильтр силы тренда. Советник игнорирует флэтовые рынки без четкого направления при низком ADX.
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InpUseATRFilter / InpATR_Period / InpATR_MinPips : Активирует и калибрует фильтр реальной волатильности. Гарантирует, что советник будет торговать только при наличии достаточной ликвидности и движения пунктов.
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InpLoteDinamico (Динамический расчет лота):
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true : (Настоятельно рекомендуется) Советник автоматически рассчитывает размер лота на основе баланса вашего счета (сложный процент). На каждые $150 капитала система добавляет 0.01 лота, безопасно масштабируя вашу прибыль по мере роста счета.
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false : Советник игнорирует размер счета и всегда работает с фиксированным значением, указанным в поле ниже.
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InpLoteFixo : Размер лота по умолчанию, используемый при отключенном динамическом расчете лота.
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InpMaxSpreadPoints (Максимальный спред): Защита, предотвращающая открытие ордеров советником в периоды высокой волатильности или чрезмерных спредов.
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InpTradeCooldownMin (Задержка между сделками): Минимальный интервал в минутах, который советник должен выждать перед открытием новой сделки в том же направлении.
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InpMaxOpenPositions (Макс. открытых позиций): Ограничение количества ордеров, которые советник может держать открытыми одновременно по одному активу.
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InpUseBreakEven / InpBreakEvenPips / InpBreakEvenOffsetPips : Переносит Stop Loss на цену входа (плюс небольшая маржа прибыли), как только сделка достигает заданной цели в пунктах, гарантируя, что прибыльная сделка не превратится в убыточную.
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InpUseTrailing / InpTrailingStartPoints / InpTrailingStepPoints : Механизм трейлинг-стопа, который перемещает Stop Loss в направлении сделки по мере движения цены, обеспечивая максимальную прибыль во время сильных движений.
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InpUseNewsFilter (Фильтр новостей): Активирует приостановку торговли во время важных макроэкономических новостей.
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InpMinsAntesNoticia / InpMinsDepoisNoticia : Определяет, за сколько минут до и через сколько минут после важного новостного события советник будет оставаться на паузе для защиты вашего капитала.