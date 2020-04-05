Luminus Gold Pro

💎 Luminus PRO – Высокоэффективный Квантовый Алгоритм

Luminus PRO — это полностью автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для трейдеров и инвесторов, стремящихся к институциональной стабильности и математической точности на мировых финансовых рынках. Сочетая отслеживание макротрендов с динамическими уровнями волатильности, этот советник совершает сделки с хирургической точностью, максимизируя потенциал прибыли при строжайшем контроле рисков.

Забудьте о стратегиях, полагающихся на удачу. Luminus PRO основан исключительно на статистических данных и алгоритмах быстрого исполнения, разработанных для извлечения стабильного дохода из рынка.

📈 Проверенная Эффективность (Результаты бэктеста на реальных тиках):

Фактор прибыльности (Profit Factor): 3.01 — исключительно высокая доходность на каждый доллар риска.

Процент прибыльных сделок (Win Rate): 80.39% выигрышных сделок (достигает 82.92% на позициях на покупку).

Строгий контроль рисков: Максимальная просадка средств (Max Drawdown) составляет всего 11.22%.

Качество истории: 99% моделирования реальных тиков, что гарантирует максимальную надежность тестирования.

🛠️ Ключевые Особенности:

Умные фильтры тренда: Советник открывает сделки только в направлении доминирующего институционального потока ордеров, используя встроенные фильтры импульса и направления (ADX/ATR).

Встроенная защита капитала: Автоматическое управление функциями Безубытка (Break-Even) и Трейлинг-стопа (Trailing Stop) для фиксации прибыли и защиты счета от внезапных разворотов рынка.

Динамический расчет лота: Продвинутый алгоритм, который масштабирует размер позиции пропорционально балансу счета, оптимизируя сложный процент.

Продвинутый фильтр новостей: Избегает высокой волатильности, вызванной важными макроэкономическими событиями, для защиты вашего капитала.

⚙️ Как настроить советник (Пошаговое руководство)

Настройка Luminus PRO проста и интуитивно понятна, система готова к работе всего в несколько кликов.

Установка файлов: Откройте терминал MetaTrader 5.

Перейдите в Файл > Открыть каталог данных .

Откройте папку MQL5 > Experts и вставьте туда файл советника ( .ex5 ).

Перезапустите MetaTrader 5 или щелкните правой кнопкой мыши на "Experts" в окне Навигатора и выберите "Обновить". Настройка графика: Откройте график нужного вам актива (например, EURUSD или XAUUSD ).

Выберите таймфрейм M3 (3 минуты).

Перетащите Luminus PRO из панели Навигатора на график. Настройка входных параметров: КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ: Во вкладке "Входные параметры" (Inputs) найдите параметр InpMarketValidationMode и установите его в значение false . (Примечание: Значение true используется только для автоматической валидации на платформе MQL5 и ограничивает основной алгоритм советника).

Настройте параметры риска и управления лотами в соответствии с вашими предпочтениями и нажмите "ОК". Активация советника: Убедитесь, что кнопка "Algo Trading" (Автоматическая торговля) на верхней панели инструментов MetaTrader 5 включена (горит зеленым цветом).

В правом верхнем углу графика появится синяя шляпа или значок выполнения, указывающий на то, что Luminus PRO запущен и активно сканирует рынок.

🎛️ Описание Входных Параметров (Inputs)

Советник Luminus PRO поставляется оптимизированным по умолчанию, но предлагает полную гибкость для адаптации алгоритма под ваш профиль риска.