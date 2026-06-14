Price Action Alpha Pro

PRICE ACTION PRO — Интеллектуальный сканер графических паттернов для MetaTrader 5

Измените подход к анализу рынка с помощью Price Action Pro — мощного индикатора, разработанного для автоматического определения ключевых графических паттернов и сигналов разворота или продолжения тренда в режиме реального времени.

Забудьте о часах, проведенных за ручным анализом графиков. Price Action Pro непрерывно мониторит рынок и подсвечивает возможности с высокой вероятностью успеха прямо на вашем графике.

🔍 Что делает Price Action Pro? Индикатор сканирует рынок в реальном времени и автоматически выявляет классические паттерны Price Action, предоставляя четкие визуальные сигналы для принятия решений.

📈 Распознаваемые графические паттерны ✅ Голова и плечи (Head and Shoulders) ✅ Перевернутая голова и плечи ✅ Двойная вершина ✅ Двойное дно ✅ Тройная вершина ✅ Тройное дно ✅ Треугольники (восходящий, нисходящий и симметричный) ✅ Клинья (Wedges) ✅ Флаги и вымпелы ✅ Бриллиант (Diamond Pattern) ✅ Закругленное дно (Saucer Bottom) ✅ Восходящий и нисходящий каналы

🕯️ Распознаваемые свечные паттерны ✅ Молот (Hammer) ✅ Падающая звезда (Shooting Star) ✅ Бычье поглощение ✅ Медвежье поглощение ✅ Доджи (Doji) ✅ Харами (Harami) ✅ Pin Bar А также множество других сигналов отклонения цены и разворота.

Эксклюзивные возможности 🎯 Автоматический анализ в реальном времени: Индикатор работает непрерывно, ища возможности без необходимости постоянно следить за графиком. 📊 Совместимость с любыми активами: Работает на Форекс, индексах, акциях, сырьевых товарах, криптовалютах и CFD. ⏱️ Multi-Timeframe: Может использоваться как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга. 🔔 Умные оповещения: Получайте мгновенные уведомления при выявлении нового паттерна. 🎨 Чистый и профессиональный интерфейс: Сигналы отображаются интуитивно понятно прямо на графике, не перегружая экран.

💡 Для кого это? ✔ Начинающие трейдеры, желающие изучить Price Action на практике. ✔ Трейдеры среднего уровня, желающие ускорить анализ. ✔ Опытные трейдеры, ищущие дополнительное подтверждение для своих сделок. ✔ Скальперы, внутридневные и свинг-трейдеры.

📈 Преимущества ✅ Экономия часов ручного анализа. ✅ Поиск возможностей раньше большинства участников рынка. ✅ Снижение эмоциональных ошибок. ✅ Более объективное чтение рынка. ✅ Повышение операционной продуктивности.

Почему стоит выбрать Price Action Pro? В то время как большинство индикаторов просто следуют за ценой или трендом, Price Action Pro интерпретирует структуру рынка и определяет паттерны, используемые профессиональными трейдерами по всему миру. С ним вы получите настоящего ассистента по графическому анализу, работающего 24 часа в сутки рядом с вами.

🚀 PRICE ACTION PRO Выявляйте паттерны. Предсказывайте движения. Торгуйте с большей уверенностью. "Рынок оставляет подсказки. Price Action Pro находит их для вас."


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Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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Luminus PRO – Высокоэффективный Квантовый Алгоритм Luminus PRO — это полностью автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для трейдеров и инвесторов, стремящихся к институциональной стабильности и математической точности на мировых финансовых рынках. Сочетая отслеживание макротрендов с динамическими уровнями волатильности, этот советник совершает сделки с хирургической точностью, максимизируя потенциал прибыли при строжайшем контроле рисков. Забудьте о стратегиях, полагающихся
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