Luminus Gold Pro

💎 Luminus PRO – 高性能量化算法交易系统

Luminus PRO 是一款全自动智能交易系统 (EA)，专为在全球金融市场中追求机构级稳定性与数学精准度的交易者和投资者而设计。该 EA 将宏观趋势追踪与动态波动率层相结合，进行外科手术般的精准交易，在保持风险严格控制的同时将利润潜力最大化。

告别依赖运气的策略。Luminus PRO 纯粹基于统计数据和快速执行算法，旨在从市场中获取持续稳定的回报。

📈 经过验证的业绩（基于真实报价的历史回测结果）：

获利因子 (Profit Factor): 3.01 — 每一美元风险的回报率极高。

胜率 (Win Rate): 80.39% 的盈利交易（做多头寸的胜率高达 82.92%）。

严格风险控制: 最大净值回撤 (Max Drawdown) 仅为 11.22%。

历史数据质量: 99% 真实报价建模，确保回测的最大可靠性。

🛠️ 核心功能：

智能趋势过滤: EA 仅使用内置的动量和方向过滤器 (ADX/ATR)，与主导的机构资金流向保持一致时才介入交易。

内置资金保护: 具有自动保本 (Break-Even) 和 移动止损 (Trailing Stop)管理功能，以锁定利润并保护账户免受市场突发反转的影响。

动态手数计算: 先进的算法可根据账户余额等比例缩放仓位大小，从而优化复利增长。

高级新闻过滤器: 避开由高影响宏观经济事件引起的高波动期，以保护您的资本安全。

⚙️ 如何设置 EA（分步指南）

Luminus PRO 的设置过程快速且直观，只需点击几下即可启动并运行。

文件安装: 打开您的 MetaTrader 5 终端。

点击 文件 > 打开数据文件夹 。

进入 MQL5 > Experts 文件夹，并将 EA 文件 ( .ex5 ) 粘贴到其中。

重启 MetaTrader 5，或在“导航”窗口中右键点击“Experts”并点击“刷新”。 图表设置: 打开您目标资产的图表（例如： EURUSD 或 XAUUSD ）。

选择 M3 时间周期（3分钟）。

将 Luminus PRO 从导航面板拖放到图表中。 调整输入参数: 实盘交易至关重要: 在“输入”选项卡中，找到 InpMarketValidationMode 参数并将其设置为 false 。 (注意：将其设置为 true 仅用于 MQL5 的自动验证过程，并会限制 EA 的核心算法)。

根据您的偏好调整风险和手数管理设置，然后点击“确定”。 激活 EA: 确保 MetaTrader 5 顶部工具栏上的 “Algo Trading” （自动交易）按钮已启用（变为绿色）。

图表右上角将出现一个蓝色的帽子或执行图标，表明 Luminus PRO 正在运行并积极扫描市场。

🎛️ 输入参数说明

Luminus PRO 开箱即经过优化，但提供了充分的灵活性，可根据您的风险偏好定制算法。