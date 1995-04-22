Luminus Gold Pro

💎 Luminus PRO – 高性能量化算法交易系统

Luminus PRO 是一款全自动智能交易系统 (EA)，专为在全球金融市场中追求机构级稳定性与数学精准度的交易者和投资者而设计。该 EA 将宏观趋势追踪与动态波动率层相结合，进行外科手术般的精准交易，在保持风险严格控制的同时将利润潜力最大化。

告别依赖运气的策略。Luminus PRO 纯粹基于统计数据和快速执行算法，旨在从市场中获取持续稳定的回报。

📈 经过验证的业绩（基于真实报价的历史回测结果）：

  • 获利因子 (Profit Factor): 3.01 — 每一美元风险的回报率极高。

  • 胜率 (Win Rate): 80.39% 的盈利交易（做多头寸的胜率高达 82.92%）。

  • 严格风险控制: 最大净值回撤 (Max Drawdown) 仅为 11.22%。

  • 历史数据质量: 99% 真实报价建模，确保回测的最大可靠性。

🛠️ 核心功能：

  • 智能趋势过滤: EA 仅使用内置的动量和方向过滤器 (ADX/ATR)，与主导的机构资金流向保持一致时才介入交易。

  • 内置资金保护: 具有自动保本 (Break-Even)移动止损 (Trailing Stop)管理功能，以锁定利润并保护账户免受市场突发反转的影响。

  • 动态手数计算: 先进的算法可根据账户余额等比例缩放仓位大小，从而优化复利增长。

  • 高级新闻过滤器: 避开由高影响宏观经济事件引起的高波动期，以保护您的资本安全。

⚙️ 如何设置 EA（分步指南）

Luminus PRO 的设置过程快速且直观，只需点击几下即可启动并运行。

  1. 文件安装:

    • 打开您的 MetaTrader 5 终端。

    • 点击 文件 > 打开数据文件夹

    • 进入 MQL5 > Experts 文件夹，并将 EA 文件 ( .ex5 ) 粘贴到其中。

    • 重启 MetaTrader 5，或在“导航”窗口中右键点击“Experts”并点击“刷新”。

  2. 图表设置:

    • 打开您目标资产的图表（例如：EURUSDXAUUSD）。

    • 选择 M3 时间周期（3分钟）。

    • Luminus PRO 从导航面板拖放到图表中。

  3. 调整输入参数:

    • 实盘交易至关重要: 在“输入”选项卡中，找到 InpMarketValidationMode 参数并将其设置为 false (注意：将其设置为 true 仅用于 MQL5 的自动验证过程，并会限制 EA 的核心算法)。

    • 根据您的偏好调整风险和手数管理设置，然后点击“确定”。

  4. 激活 EA:

    • 确保 MetaTrader 5 顶部工具栏上的 “Algo Trading”（自动交易）按钮已启用（变为绿色）。

    • 图表右上角将出现一个蓝色的帽子或执行图标，表明 Luminus PRO 正在运行并积极扫描市场。

🎛️ 输入参数说明

Luminus PRO 开箱即经过优化，但提供了充分的灵活性，可根据您的风险偏好定制算法。

  • InpMarketValidationMode （验证模式）:

    • true : 启用通过 MQL5 自动测试所需的轻量安全模式。

    • false : （实盘交易推荐） 激活具备完整机构风险管理和原始算法的主引擎。

  • InpMAPeriod （均线周期）: 定义用作宏观参考以识别市场方向的移动平均线周期。

  • InpNiveis （网格层级设置）: 基于波动率的数学序列，定义在图表上放置订单的精确间距。

  • InpToleranciaPoints （点数容差）: 允许的价格逼近利润空间（以点为单位），以便 EA 认定价格已触及特定层级。

  • InpUseADX / InpADX_Period / InpADX_MinLevel : 激活并校准趋势强度过滤器。当 ADX 较低时，EA 会忽略没有明确方向的市场。

  • InpUseATRFilter / InpATR_Period / InpATR_MinPips : 激活并校准真实波动率过滤器。确保 EA 仅在有足够的流动性和点数波动时才进行交易。

  • InpLoteDinamico （动态手数计算）:

    • true : （强烈推荐） EA 将根据您的账户余额自动计算手数（复利）。每 $150 的资金，系统将增加 0.01 手，随着账户的增长安全地放大您的收益。

    • false : EA 将忽略账户规模，始终使用下方字段中定义的固定值进行操作。

  • InpLoteFixo : 如果禁用了动态手数计算，则使用此默认手数。

  • InpMaxSpreadPoints （最大点差）: 保护机制，防止 EA 在高波动或点差过大期间开仓。

  • InpTradeCooldownMin （交易冷却时间）: EA 在同方向开立新交易前必须等待的最小间隔（以分钟为单位）。

  • InpMaxOpenPositions （最大持仓数）: EA 每个资产可以同时保持打开状态的订单限制。

  • InpUseBreakEven / InpBreakEvenPips / InpBreakEvenOffsetPips : 一旦交易达到设定的点数目标，立即将止损移动到入场价（外加一小笔利润空间），确保盈利的交易不会变成亏损。

  • InpUseTrailing / InpTrailingStartPoints / InpTrailingStepPoints : 移动止损机制，随着价格的推进顺应交易方向移动止损，在强劲走势中锁定最大利润。

  • InpUseNewsFilter （新闻过滤器）: 在高影响宏观经济新闻期间激活交易暂停。

  • InpMinsAntesNoticia / InpMinsDepoisNoticia : 定义重要新闻事件发生前和发生后 EA 将保持暂停状态多少分钟，以保护您的资金。


推荐产品
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
专家
ApexFlow EA ApexFlow EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易机器人。该 EA 通过自适应分析价格、动量和波动率，捕捉市场中的短期交易机会。EA 会自动管理进场、出场、止损、止盈以及持仓。 时间周期： M1 适用市场： 外汇货币对、贵金属、指数以及您的经纪商支持的其他交易品种。 推荐设置： 建议先使用默认设置。请针对每个交易品种分别进行回测，并根据测试结果调整参数。 风险管理： 支持固定手数和可调风险设置。建议先使用较小的交易手数，直到您了解该 EA 在当前经纪商交易环境下的表现。 Prop Firm 使用： EA 可根据严格的最大回撤和风险限制进行配置。交易前请务必确认所使用 Prop Firm 的具体规则。 推荐经纪商： 低点差、稳定执行和较低佣金。 VPS： 建议使用 VPS，以确保 EA 持续稳定运行。 主要功能 全自动交易 支持多个市场和交易品种 专为 M1 时间周期设计 自动管理交易和持仓 可调风险和交易手数 内置市场条件过滤器 安装和操作简单
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
专家
MAYA is a smart trading system that uses a grid strategy and has been working well on real accounts for many years. Unlike other systems that are made to fit past data, Maya was built to take advantage of real, ongoing patterns in the market. So, it’s not just guessing and hoping to win. It actually understands how the market works and uses that to make money. It just needs a onetime setup and then you can relax and see its working.   LIVE ACCOUNT WITH 2.5 YEARS OLD STATS CAN BE CHECKED ON MYFXB
BTC Smart Hunter
Puguh Andrie Setia Aji
专家
BTC Smart Hunter for MetaTrader 5 Overview BTC Smart Hunter is an automated breakout trading Expert Advisor (EA) designed specifically for BTCUSD on MetaTrader 5 . The EA focuses on identifying significant breakout opportunities while avoiding many common false signals through multiple built-in market filters. Instead of opening trades randomly, BTC Smart Hunter continuously analyzes recent price action, detects important breakout levels, and places pending orders only when predefined market con
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
QV Unlock MT5
Maksim Molodkin
专家
QV Unlock — Manager and tool for restoring blocked/hedged positions (MT5) Are you stuck in a lock? Two opposing positions are frozen at a loss, and now you're looking at the chart, wondering what the net profit is, how big the break-even is, and when the next drawdown should be suspended. QV Unlock is a management tool for just such a situation. It uses any existing symbol lock — orders from your own advisor, another advisor, or manual trades — to show you the full picture on one panel and (if
Cable Brain MT5
TICK STACK LTD
5 (4)
专家
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations. (Gold Neural Core not included in this offer) Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Cable Brain represents the pinnacle of grid trading technology, combini
Neural Nexus MT5
TICK STACK LTD
4.43 (7)
专家
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid sys
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
专家
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
专家
Forex Fighter 是一种先进的多货币系统，可交易以下符号：EURJPY、GBPCHF、EURGBP、USDCAD、AUDNZD、USDJPY 和 AUDCAD。 该策略基于我自己开发的内置指标。 Forex Fighter 遵循重复的独特模式，但人脑通常无法捕捉它们。 这里的决策者是两个神经网络，它们必须就是否进行特定交易达成一致。 重复模式的概率必须高于 85%，然后才能进行交易。 该专家顾问不断扫描图表以寻找有利可图的交易，因此建议在质量不错的 VPS 上全天候 24/7 进行交易。 关于 EA： 它遵循经常重复的模式 内置了我自己开发的独特指标 在两个神经网络上运行 在 EURJPY H1 图表上运行 现场信号： https://www.mql5.com/en/signals/1822829 输入： 所有输入都按部分分类。 在第一个中，您可以更改幻数、注释和符号。 我强烈建议不要添加任何符号并保留默认符号。 尽管您可能会通过添加额外的交易品种获得一些交易，但它们将是随机的，这可能会毁掉您的账户。 在第二部分，您可以选择 EA 交易的时间。 我的建议是保持 24
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
专家
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Aussie Victor MT5
TICK STACK LTD
4.51 (39)
专家
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Learn how I personally manage risk when using grid sy
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
专家
新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision 是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and monito
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
Impuls Pro
Sergey Batudayev
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 -
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Aureus Edge Gold Trader
Craig Joshua Binnekamp
专家
️ Aureus Edge Gold Trader (v2.10) The Specialist Engine for XAUUSD Aureus Edge is not a "jack-of-all-trades" bot. It is a high-precision Expert Advisor engineered strictly for Gold (XAUUSD) . While it includes stability protocols to pass global market validation, every line of logic is optimized for the unique volatility and liquidity of the Gold market . ️ Built for Professional Capital Preservation Unlike popular EAs that use dangerous recovery grids, Aureus Edge focuses on disciplined br
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
专家
实时信号 在这里查看更多内容：  https://www.mql5.com/zh/users/prizmal/seller 通过订阅官方  PrizmaL 频道 ，及时获取最新新闻、更新和动态！ 该交易机器人专为NZDCAD货币对设计，基于均值策略运行，并使用RSI和CCI作为主要指标。 每笔交易都设置了动态的止盈和止损水平，以增强风险控制和盈利能力。 该策略使用IC Markets服务器上的标准账户类型，并基于2020年至2025年六年的历史数据进行了优化。 建议： 货币对：NZDCAD 最低存款： 300   美元 账户类型：对冲 时间框架：任何（EA利用顾问代码中定义的时间框架） 账户类型：标准账户（无佣金），原始账户（可用，但不理想） 为了获得最佳效果，推荐使用经纪商：IC Markets, IC Trading。 欢迎随时联系：   https ://www .mql5 .com /zh /users /prizmal 可以添加我为好友，了解我的最新消息和更新！ 起价为399美元，每10次销售后将增加100美元。 销售将限制在大约200至300份的分发。
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Gold Injection EA MT5
Muhammad Sharjeel Awan
5 (2)
专家
Gold Injection EA（适用于 MetaTrader 5） 产品概述 Gold Injection EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动交易专家顾问（Expert Advisor），适用于 XAUUSD（黄金）交易。 该 EA 结合了网格交易策略、资金管理和篮子管理功能，并提供灵活的参数配置，使交易者能够根据账户规模、经纪商交易条件以及自身的风险偏好进行调整。 Gold Injection EA 支持自动管理交易，并允许用户配置手数设置、篮子保护、回撤控制、点差过滤、交易时间安排以及财经新闻过滤等重要功能。 主要功能 支持 XAUUSD（黄金）自动交易 可配置的网格交易策略 自动手数和固定手数设置 篮子止损（Basket Stop Loss）管理 篮子止盈（Basket Take Profit）管理 篮子移动止盈（Basket Trailing Profit） 回撤控制 最大点差过滤 每周交易时间安排 周五自动平仓选项 内置财经新闻过滤 支持不同黄金报价格式的经纪商 交易配置 该 EA 提供多种可配置参数，方便用户根据自己的交易策略进行调整。 用户可
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Open Season
Philipp Shvetsov
专家
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
专家
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Gold Trend Expert
Daniel Ivan Gutierrez Montiel
专家
Gold Trend Expert — The EA That Trades Gold While You Live Your Life How many gold opportunities do you miss because you're not watching the charts? Gold Trend Expert trades for you — 24 hours a day, 5 days a week — on the gold market (XAUUSD), with zero emotions and zero interruptions. Why Gold Trend Expert? Fully automated — set it up once and let it work Built-in risk management — every trade has an automatic Stop Loss No martingale, no grid — fixed lot, no high-risk compounding strateg
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Price Action Alpha Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
PRICE ACTION PRO — MetaTrader 5 智能图表形态扫描器 使用 Price Action Pro 改变您的市场分析方式。这是一个功能强大的指标，旨在实时自动识别关键图表形态以及趋势反转或延续信号。 忘记那些手动分析图表的漫长时光吧。Price Action Pro 会持续监控市场，并直接在您的图表上高亮显示高概率交易机会。 Price Action Pro 的功能是什么？ 该指标实时扫描市场，自动识别经典价格行为 (Price Action) 形态，并提供清晰的视觉警报，以辅助您的决策。 检测到的图表形态 头肩顶 (Head and Shoulders) 头肩底 (Inverse Head and Shoulders) 双顶 (Double Top) 双底 (Double Bottom) 三重顶 (Triple Top) 三重底 (Triple Bottom) 三角形（上升、下降和对称） 楔形 (Wedges) 旗形和三角旗形 (Flags and Pennants) 菱形形态 (Diamond Patter
Price Action Alpha Pro MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
PRICE ACTION PRO v4. 90 — MetaTrader 4 智能图表形态扫描指标 Price Action Pro v4. 90 是专为 MT5 打造的高级市场结构与形态识别指标， 可在实时行情中自动识别经典图表形态、 趋势反转及中继信号。 告别耗时的人工复盘。 该指标全天候监控市场， 并在图表上直接标记高概率交易机会 — 现已全面升级市场背景验证、 真突破确认及智能交易提醒功能。 核心功能 实时扫描图表， 精准识别经典价格行为（Price Action）形态， 提供直观的图表标记与交易参数辅助决策。 4. 90 版本全新特性 市场背景过滤器（Market Regime Filter） 反转形态仅在符合对应趋势背景下触发验证（双顶形态必须建立在前期上升趋势中；双底形态必须建立在前期下跌趋势中）， 大幅减少震荡市中的假信号。 （支持一键开启/关闭） 突破确认机制（Breakout Confirmation） 入场价（Entry）、 止盈目标（TP）和止损位（SL）仅在价格实质突破形态关键位（颈线、 三角形边界、 区间高低点）后才会生成， 避免
SMC Visual indicator MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator  – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市场信
QuantVortex Gold Alpha V13
Gabriel Balbino De Oliveira
专家
QUANT VORTEX ELITE V13 — XAUUSD（黄金）交易专家 QuantVortex Elite V13 是一款专为 XAUUSD（黄金） 在 M30（高度优化）和 H1 时间框架上打造的高性能算法交易系统。本系统专为职业交易员、资产管理经理和自营交易公司（Prop Firm）考核者开发，将多周期动能分析的精准度与名为 Luminus Engine 的独家结构过滤架构完美结合。 与那些会导致账户爆仓并让资金暴露在毒性回撤中的普通网格或马丁策略不同，QuantVortex 采用严格的机构级（Institutional）风控方法：单笔单持、动态保护、高度精选进场以及实时每日亏损硬锁定。 三大核心工程支柱 高级风险保护（风险严控）： 每一次市场进场都会立即受到基于真实 ATR 波动率的动态止损保护。系统内置先进的数学移动止损（Trailing Stop）机制，随着价格顺势运行自动锁定利润，大幅降低市场风险暴露并优化风险回报比。无网格。无马丁。无危险抗单。 Luminus 算法引擎（市场环境过滤器）： 底层算法通过自定义的 Z-Score 波动率和效率比（ER）矩阵
Luminus Market Regime PRO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Luminus Market Regime PRO — 交易前先知道市场在做什么 不要在错误的市场环境中交易。Luminus Market Regime PRO 能精准告诉你当前市场状态——在你下单之前。 每个交易者面临的问题 大多数指标回答的是*"价格会去哪里？"* Luminus Market Regime PRO 回答的是更重要的问题： "现在值得交易吗？" 亏损不是来自错误的信号——而是在错误的市场环境中执行了正确的信号。在震荡区间中买入突破，在强趋势中卖出反转。本指标专门消除这种错误。 功能介绍 Luminus Market Regime PRO 使用 4 个独立的量化过滤器 协同工作，将市场持续分类为 5 种精确状态： 市场状态 颜色 含义 强劲上升趋势 绿色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做多。 上行转变期 蓝色 趋势形成中。寻找做多机会。 下行转变期 橙色 弱势形成。减少多头敞口。 强劲下降趋势 红色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做空。 横盘 / 中性 灰色 效率低。观望或谨慎交易区间。 四重过滤引擎 1.
Nexus Prime AIO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Nexus Quantum AIO – 您的全能交易导航仪 厌倦了杂乱的图表和令人困惑的信号吗？ 大多数交易者失败是因为他们在黑暗中摸索，盲目猜测价格走势。 Nexus Quantum AIO 是一个完整的决策视觉系统。它将复杂的机构计算转化为屏幕上简单的颜色和信号。 它能为您做什么？ 市场红绿灯： 为您的蜡烛图和背景着色。 绿色 （强劲上涨趋势）、 红色 （强劲下跌趋势）和 灰色 （横盘/危险 - 保持观望）。 三大核心均线： 使用蓝色（快速）、黄色（中速）和绿色（趋势）曲线。当它们齐头并进时，即为您指明了“黄金路径”。 自动价格墙 (S&R)： 自动绘制支撑位和阻力位。您将准确知道价格在哪里反弹或爆发。 突破信号箭头与目标位： 当价格突破“价格墙”时，它会发出箭头信号和手机预警。它甚至能预测未来目标位，让您明确止盈位置。 使用 Nexus 的交易生活： 告别焦虑。只有在颜色一致且信号箭头出现时才进场。这就像在您的交易平台中植入了一个专业的量化大脑。
SupResAI Market Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
让您的交易跃升至机构级水平。SupRes AI v7 是一款专为 MetaTrader 5 打造的终极多功能指标，旨在以数学般的精准度实时解析市场。告别耗时费力的手动划线分析，本智能看板将协助您在图表上高效、精准地捕捉盈利决策。 核心功能： 动态支撑与阻力分析： 采用先进算法识别并聚合高价值核心价格区间，并自带测试次数统计（精准评估级别强度）。 线性回归趋势通道： 自动绘制上涨与下跌趋势通道，并基于统计学标准差预测未来价格走向。 全自动斐波那契（黄金分割）： 实时捕捉最新的波段高点（Swing High）与低点（Swing Low），毫厘不差地绘制斐波那契回调线与扩展线。 K线形态智能扫描器： 实时检测高概率的反转与持续形态（如：十字星、锤头线、射击之星、吞没形态及针形超长影线）。 多指标共振评分系统（本地AI）： 综合交叉复核 RSI、移动平均线（支持 MTF 多周期）、动量指标（Momentum）、ATR（波动率）及实时点差，给出智能化交易方向评分。 技术优势： 双语界面一键切换： 图表内直观集成“PT/EN”交互按钮，一键即刻切换看板语言。 清晰的订单规划参考： 自动生
SMC Visual indicator
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator v6 – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市
UpPulse
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
UpPulse Gaussian Signal – Master Trends with Mathematical Precision Are you tired of false breakouts and lagging indicators that get you into trades when the move is already over? Discover UpPulse Gaussian Signal , a high-performance indicator for MetaTrader 5 (MT5) engineered for traders who demand surgical precision and statistical validation before risking capital. UpPulse combines the advanced smoothing power of a Gaussian Filter (ALMA Core) with the institutional momentum tracking of the AD
AngleMeter Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
将市场的倾斜度转化为您最大的交易优势！ 厌倦了滞后且主观的指标？ AngleMeter Pro 旨在彻底改变您在 MetaTrader 5 中的图表分析体验。基于高级三角学与统计线性回归，它通过具有连续色彩渐变的精美可视化量角器，实时测量趋势的精确角度。 结合用于宏观大局分析的双时间框架支持、动态平分通道、内置标准化迷你图表以及多语言交互面板，AngleMeter Pro 为识别趋势反转、突破和完美盘整区提供精准切入点。立即提升您的交易一致性！ 指标概述 AngleMeter Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 开发的高级专业指标，旨在精确分析趋势、价格通道和市场背景。它融合了高级三角学、线性回归、量角器实时图形反馈（带连续渐变色彩）、标准化迷你图表和动态双语切换（葡萄牙语/英语），全面提升外汇、股票、股指和加密货币交易者的分析能力。 核心功能与技术细节 高级角度计算系统（三种模式）: 模式 0（极值 Max/Min）: 利用所选锚定周期内的最高价和最低价计算角度。 模式 1（开盘 → 收盘）: 专注于分析周期内初始开盘价与最终收盘价之间的纯方向性变化。 模式 2
筛选:
无评论
回复评论