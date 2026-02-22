LiquiditySweep Pro EA

5

LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3

Версия 1.3 – 2026.04.25

LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота.

Основная стратегия
Основная стратегия остается простой и эффективной:

Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов
Подтверждение разворота по закрытию свечи
Применение опционального фильтра направления по EMA
Торговля только в выбранные рыночные сессии
Управление позициями с помощью Stop Loss, Take Profit, Break-Even и Trailing Stop

Эта версия оптимизирована для стабильной работы на реальных счетах без изменения базовой логики стратегии.

Основная торговая логика
Советник отслеживает рыночную структуру за определённый период (настраиваемый lookback).

Сценарий SELL: цена пробивает недавний максимум и закрывается ниже этого уровня
Сценарий BUY: цена пробивает недавний минимум и закрывается выше этого уровня

Данный подход основан на идее, что ликвидность часто снимается за пределами максимумов и минимумов перед разворотом цены.

Режимы направления торговли
Советник предоставляет гибкое управление направлением торговли:

BOTH → разрешены покупки и продажи
ONLY_BUY → только покупки
ONLY_SELL → только продажи
AUTO_TREND → автоматическая фильтрация сделок по направлению тренда EMA

Функции оптимизации для реального счёта
Для повышения качества исполнения в реальных рыночных условиях советник включает:

Фиксированный лот или риск %
Фильтр спреда
Фильтр волатильности (ATR)
Ручной новостной фильтр
Контроль торговли по сессиям
Break-Even
Trailing Stop
Безопасное исполнение ордеров с логикой повторных попыток
Расчёт SL/TP с учётом минимального stop level брокера
Панель мониторинга в реальном времени

Управление рисками
Советник поддерживает два режима лота:

Fixed Lot Mode → ручное управление лотом
Risk % Mode → динамический расчёт объёма позиции на основе Stop Loss

Фильтр спреда
Блокирует торговлю при превышении заданного уровня спреда.

Фильтр волатильности ATR
Предотвращает торговлю в условиях низкой волатильности.

Ручной новостной фильтр
Позволяет блокировать торговлю во время важных новостей, таких как:

NFP
CPI
FOMC
Решения по процентным ставкам

Торговля по сессиям
Торговля ограничивается выбранными сессиями:

Азия
Европа
Америка

Для каждой сессии задаются:

время начала
время окончания
stop loss
take profit

Управление позициями
Break-Even → защита прибыли
Trailing Stop → фиксация прибыли

Безопасность исполнения
Включает:

проверки разрешения торговли
проверки маржи
логику повторных попыток
учёт stop level брокера

Панель (Dashboard)
Отображает информацию в реальном времени:

режим торговли
режим лота
спред
ATR
тренд
статус советника

Рекомендуемое использование
Сначала тестируйте на демо-счёте
Используйте брокеров с низким спредом
Оптимизируйте сессии
Избегайте высокого риска

Важное примечание
Данный советник сохраняет оригинальную логику Liquidity Sweep, одновременно улучшая качество исполнения и безопасность для реальной торговли.

Что нового (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)

Что нового в версии 1.3
Версия 1.3 включает значительные улучшения исполнения и безопасности при сохранении оригинальной торговой логики Liquidity Sweep.

Новое в v1.3
Добавлен режим Fixed Lot / Risk %
Добавлен фильтр спреда
Добавлен фильтр волатильности ATR
Добавлен ручной новостной фильтр
Добавлен Break-Even
Добавлен Trailing Stop
Улучшена фильтрация торговли по сессиям
Улучшена стабильность работы на реальных счетах
Добавлена логика повторных попыток исполнения ордеров
Улучшена работа с минимальным stop level брокера
Добавлена панель мониторинга в реальном времени
Улучшено управление задержкой между сделками (cooldown)

Итоги обновления
Данное обновление не изменяет основную логику входа в сделки.
Стратегия по-прежнему торгует захваты ликвидности и подтверждённые развороты вблизи недавних максимумов и минимумов.

Версия 1.3 в основном улучшает уровень исполнения, контроль рисков и фильтрацию рыночных условий, делая советник более подходящим для реальной торговли.

Отзывы 1
Dreamfly099
217
Dreamfly099 2026.04.08 20:05 
 

I would give 5 stars on it. It's really save my time on trading and strategy which is base on SMC. Thanks for the seller sharing it.

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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
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Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
FREE
LiquiditySweep Pro Market MT5
Qiyas Baghirov
1 (1)
Эксперты
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 Версия 1.3 – 2026.04.26 LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота. Основная стратегия Основная стратегия остается простой и эффективной: Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов Подтверждение разворота
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Qiyas Baghirov
5 (1)
Индикаторы
Fractal Strategy Pro NR MTF – Руководство пользователя 1. Что это за индикатор? Fractal Strategy Pro NR MTF — это продвинутый индикатор для MT4, разработанный с использованием анализа тренда, фрактальной логики, MTF dashboard, автоматического Fibonacci и функций переключения repaint/non-repaint. Индикатор может отображать: BUY/SELL сигналы Линии-маркеры M30 / H1 / H4 Trendlines Уровни Auto Swing Fibonacci Направление тренда на нескольких таймфреймах 2. Установка Откройте MetaTrader 4. Перейдите:
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
Эксперты
SMC Reversing v1.4 Обзор SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах. Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой. Версия 1.4 сосредоточена на стабильности и
Trend Lines Pro EA Sessions
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Эксперты
TrendLines Pro EA v1.1 – Professional Gold Breakout Scalper TrendLines Pro EA   — это передовая алгоритмическая торговая система, специально разработанная для рынка золота ( XAUUSD ). Робот автоматически определяет трендовые линии институционального уровня и исполняет высоковероятные сделки на пробой в периоды пиковой ликвидности.  Что нового в версии 1.1? По сравнению с предыдущими версиями, v1.1 включает критические обновления для повышения производительности и безопасности: Validated Margin
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Индикаторы
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SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
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Индикаторы
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Фильтр:
Dreamfly099
217
Dreamfly099 2026.04.08 20:05 
 

I would give 5 stars on it. It's really save my time on trading and strategy which is base on SMC. Thanks for the seller sharing it.

Qiyas Baghirov
1599
Ответ разработчика Qiyas Baghirov 2026.04.08 20:30
Thank you so much for your kind review! I’m glad to hear that LiquiditySweep Pro EA is helping save your time and supporting your trading strategy. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving. Best regards,
Qiyas
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