LiquiditySweep Pro EA
- Эксперты
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Qiyas BaghirovРазработчик алгоритмических торговых систем и Expert Advisor (EA)
Я — разработчик, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и Expert Advisor (EA) для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.3
- Обновлено: 25 апреля 2026
- Активации: 12
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3
Версия 1.3 – 2026.04.25
LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота.
Основная стратегия
Основная стратегия остается простой и эффективной:
Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов
Подтверждение разворота по закрытию свечи
Применение опционального фильтра направления по EMA
Торговля только в выбранные рыночные сессии
Управление позициями с помощью Stop Loss, Take Profit, Break-Even и Trailing Stop
Эта версия оптимизирована для стабильной работы на реальных счетах без изменения базовой логики стратегии.
Основная торговая логика
Советник отслеживает рыночную структуру за определённый период (настраиваемый lookback).
Сценарий SELL: цена пробивает недавний максимум и закрывается ниже этого уровня
Сценарий BUY: цена пробивает недавний минимум и закрывается выше этого уровня
Данный подход основан на идее, что ликвидность часто снимается за пределами максимумов и минимумов перед разворотом цены.
Режимы направления торговли
Советник предоставляет гибкое управление направлением торговли:
BOTH → разрешены покупки и продажи
ONLY_BUY → только покупки
ONLY_SELL → только продажи
AUTO_TREND → автоматическая фильтрация сделок по направлению тренда EMA
Функции оптимизации для реального счёта
Для повышения качества исполнения в реальных рыночных условиях советник включает:
Фиксированный лот или риск %
Фильтр спреда
Фильтр волатильности (ATR)
Ручной новостной фильтр
Контроль торговли по сессиям
Break-Even
Trailing Stop
Безопасное исполнение ордеров с логикой повторных попыток
Расчёт SL/TP с учётом минимального stop level брокера
Панель мониторинга в реальном времени
Управление рисками
Советник поддерживает два режима лота:
Fixed Lot Mode → ручное управление лотом
Risk % Mode → динамический расчёт объёма позиции на основе Stop Loss
Фильтр спреда
Блокирует торговлю при превышении заданного уровня спреда.
Фильтр волатильности ATR
Предотвращает торговлю в условиях низкой волатильности.
Ручной новостной фильтр
Позволяет блокировать торговлю во время важных новостей, таких как:
NFP
CPI
FOMC
Решения по процентным ставкам
Торговля по сессиям
Торговля ограничивается выбранными сессиями:
Азия
Европа
Америка
Для каждой сессии задаются:
время начала
время окончания
stop loss
take profit
Управление позициями
Break-Even → защита прибыли
Trailing Stop → фиксация прибыли
Безопасность исполнения
Включает:
проверки разрешения торговли
проверки маржи
логику повторных попыток
учёт stop level брокера
Панель (Dashboard)
Отображает информацию в реальном времени:
режим торговли
режим лота
спред
ATR
тренд
статус советника
Рекомендуемое использование
Сначала тестируйте на демо-счёте
Используйте брокеров с низким спредом
Оптимизируйте сессии
Избегайте высокого риска
Важное примечание
Данный советник сохраняет оригинальную логику Liquidity Sweep, одновременно улучшая качество исполнения и безопасность для реальной торговли.
Что нового (ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ)
Что нового в версии 1.3
Версия 1.3 включает значительные улучшения исполнения и безопасности при сохранении оригинальной торговой логики Liquidity Sweep.
Новое в v1.3
Добавлен режим Fixed Lot / Risk %
Добавлен фильтр спреда
Добавлен фильтр волатильности ATR
Добавлен ручной новостной фильтр
Добавлен Break-Even
Добавлен Trailing Stop
Улучшена фильтрация торговли по сессиям
Улучшена стабильность работы на реальных счетах
Добавлена логика повторных попыток исполнения ордеров
Улучшена работа с минимальным stop level брокера
Добавлена панель мониторинга в реальном времени
Улучшено управление задержкой между сделками (cooldown)
Итоги обновления
Данное обновление не изменяет основную логику входа в сделки.
Стратегия по-прежнему торгует захваты ликвидности и подтверждённые развороты вблизи недавних максимумов и минимумов.
Версия 1.3 в основном улучшает уровень исполнения, контроль рисков и фильтрацию рыночных условий, делая советник более подходящим для реальной торговли.
I would give 5 stars on it. It's really save my time on trading and strategy which is base on SMC. Thanks for the seller sharing it.