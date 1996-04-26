ZigZag Probability Pro Color
- Индикаторы
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Qiyas BaghirovРазработчик алгоритмических торговых систем и Expert Advisor (EA)
Я — разработчик, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и Expert Advisor (EA) для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.0
- Активации: 10
ZigZag Probability Pro Color — это индикатор для MetaTrader 4, который определяет подтверждённые локальные максимумы и минимумы (Swing High/Low) и оценивает каждую точку разворота с помощью вероятностной модели.
Индикатор анализирует тиковый объём (Tick Volume), Awesome Oscillator (AO), ATR, размер ценовой волны (Swing Size), количество баров (Bar Count) и статистику предыдущих разворотов. На основе этих данных каждой подтверждённой точке разворота присваивается один из четырёх уровней вероятности:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Каждый участок линии ZigZag автоматически окрашивается в зависимости от рассчитанной вероятности:
- 🟢 25% — зелёный
- 🟡 50% — жёлтый
- 🟠 75% — оранжевый
- 🔴 100% — красный
В точках разворота на графике отображаются стрелки BUY и SELL вместе с рассчитанным процентом вероятности. Размер стрелок и подписей автоматически увеличивается по мере усиления сигнала.
Индикатор также поддерживает всплывающие уведомления (Popup), звуковые сигналы (Sound), Push-уведомления и Email-оповещения. Пользователь может настроить минимальный уровень вероятности, при котором будут отправляться уведомления.
Основные возможности
- Определение подтверждённых точек разворота ZigZag.
- Уровни вероятности: 25%, 50%, 75% и 100%.
- Цветовое отображение линий ZigZag в зависимости от вероятности.
- Стрелки BUY и SELL в точках разворота.
- Анализ ATR, Awesome Oscillator (AO), Tick Volume и параметров ценовой волны.
- Адаптивная система оценки на основе исторических данных.
- Гибкие настройки внешнего вида.
- Поддержка Popup, Sound, Push и Email уведомлений.
- Совместимость с различными торговыми инструментами и таймфреймами.
Важно: Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует будущие результаты торговли. Последняя структура ZigZag может изменяться до тех пор, пока точка разворота не будет полностью подтверждена.