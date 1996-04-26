ZigZag Probability Pro Color

ZigZag Probability Pro Color — это индикатор для MetaTrader 4, который определяет подтверждённые локальные максимумы и минимумы (Swing High/Low) и оценивает каждую точку разворота с помощью вероятностной модели.

Индикатор анализирует тиковый объём (Tick Volume), Awesome Oscillator (AO), ATR, размер ценовой волны (Swing Size), количество баров (Bar Count) и статистику предыдущих разворотов. На основе этих данных каждой подтверждённой точке разворота присваивается один из четырёх уровней вероятности:

  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

Каждый участок линии ZigZag автоматически окрашивается в зависимости от рассчитанной вероятности:

  • 🟢 25% — зелёный
  • 🟡 50% — жёлтый
  • 🟠 75% — оранжевый
  • 🔴 100% — красный

В точках разворота на графике отображаются стрелки BUY и SELL вместе с рассчитанным процентом вероятности. Размер стрелок и подписей автоматически увеличивается по мере усиления сигнала.

Индикатор также поддерживает всплывающие уведомления (Popup), звуковые сигналы (Sound), Push-уведомления и Email-оповещения. Пользователь может настроить минимальный уровень вероятности, при котором будут отправляться уведомления.

Основные возможности

  • Определение подтверждённых точек разворота ZigZag.
  • Уровни вероятности: 25%, 50%, 75% и 100%.
  • Цветовое отображение линий ZigZag в зависимости от вероятности.
  • Стрелки BUY и SELL в точках разворота.
  • Анализ ATR, Awesome Oscillator (AO), Tick Volume и параметров ценовой волны.
  • Адаптивная система оценки на основе исторических данных.
  • Гибкие настройки внешнего вида.
  • Поддержка Popup, Sound, Push и Email уведомлений.
  • Совместимость с различными торговыми инструментами и таймфреймами.

Важно: Индикатор является аналитическим инструментом и не гарантирует будущие результаты торговли. Последняя структура ZigZag может изменяться до тех пор, пока точка разворота не будет полностью подтверждена.


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This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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LiquiditySweep Pro EA
Qiyas Baghirov
5 (1)
Эксперты
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 Версия 1.3 – 2026.04.25 LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота. Основная стратегия Основная стратегия остается простой и эффективной: Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов Подтверждение разворота
Market Evolution Tree
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Market Evolution Tree is a non-repainting market structure indicator that transforms price action into an intelligent decision tree. Instead of generating random signals, it analyzes swing evolution, momentum, trend strength and multi-timeframe confirmation to identify high-probability BUY and SELL opportunities. The clean visual tree and built-in dashboard help traders understand market direction at a glance. Features Non-Repainting Signals BUY / SELL / EXIT Alerts Market Structure Tree Buy & S
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LiquiditySweep Pro Market MT5
Qiyas Baghirov
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Эксперты
LiquiditySweep Pro Market MT5 v1.3 Версия 1.3 – 2026.04.26 LiquiditySweep Pro Market — это торговый советник (Expert Advisor), основанный на концепции захвата ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt), предназначенный для обнаружения пробоев недавних максимумов и минимумов и входа в рынок при подтверждении разворота. Основная стратегия Основная стратегия остается простой и эффективной: Обнаружение захвата ликвидности выше недавних максимумов или ниже недавних минимумов Подтверждение разворота
Trend Finder Fractal PRO
Qiyas Baghirov
5 (1)
Индикаторы
Fractal Strategy Pro NR MTF – Руководство пользователя 1. Что это за индикатор? Fractal Strategy Pro NR MTF — это продвинутый индикатор для MT4, разработанный с использованием анализа тренда, фрактальной логики, MTF dashboard, автоматического Fibonacci и функций переключения repaint/non-repaint. Индикатор может отображать: BUY/SELL сигналы Линии-маркеры M30 / H1 / H4 Trendlines Уровни Auto Swing Fibonacci Направление тренда на нескольких таймфреймах 2. Установка Откройте MetaTrader 4. Перейдите:
Trend Lines Pro EA Sessions
Qiyas Baghirov
Эксперты
TrendLines Pro EA v1.1 – Professional Gold Breakout Scalper TrendLines Pro EA   — это передовая алгоритмическая торговая система, специально разработанная для рынка золота ( XAUUSD ). Робот автоматически определяет трендовые линии институционального уровня и исполняет высоковероятные сделки на пробой в периоды пиковой ликвидности.  Что нового в версии 1.1? По сравнению с предыдущими версиями, v1.1 включает критические обновления для повышения производительности и безопасности: Validated Margin
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
SMC Reversing
Qiyas Baghirov
Эксперты
SMC Reversing v1.4 Обзор SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах. Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой. Версия 1.4 сосредоточена на стабильности и
FVG iFVG Smart Zones
Qiyas Baghirov
Индикаторы
FVG iFVG Smart Zones — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для автоматического обнаружения и отображения зон Fair Value Gap (FVG) и Inverse Fair Value Gap (iFVG) непосредственно на графике. Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи зоны дисбаланса на основе структуры рынка и ценовых неэффективностей. Зоны отображаются в реальном времени с помощью аккуратных smart-прямоугольников и дополнительных меток для более удобного анализа графика. Основные Возможности
Smart Reversal Pattern
Qiyas Baghirov
Индикаторы
SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR — User Guide 1. Installation Open your MetaTrader 4 platform. Go to File → Open Data Folder . Open the folder: MQL4 → Indicators Copy the indicator file into this folder. Restart MetaTrader 4 or refresh the Navigator panel. Find SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR in the Navigator. Drag and drop it onto your chart. 2. How the Indicator Works SMART REVERSAL PATTERN INDICATOR detects reversal pattern structures based on ZigZag swing points. The indicator marks the lat
Smart Multi Timeframe Fractals
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Smart Multi Timeframe Fractals – User Guide Overview Smart Multi Timeframe Fractals is a MetaTrader 4 indicator designed to show confirmed fractal signals directly on the chart. The indicator can display both current timeframe fractals and higher timeframe fractals such as M5, M15, M30, H1, H4 and D1. The main purpose of this indicator is to help traders identify important market turning points, support and resistance zones, and higher timeframe confirmation areas. Main Features Confirmed fracta
Swing Highs Lows Candle Patterns
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Swing Highs Lows Candle Patterns Pro Swing Highs Lows Candle Patterns Pro is a professional price action indicator designed to identify important swing highs, swing lows and high-probability reversal candle patterns automatically. The indicator combines market structure analysis with candlestick confirmation to help traders locate potential BUY and SELL opportunities without cluttering the chart. Unlike ordinary swing indicators, it not only detects Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Hi
QB Institutional Bands NR
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Institutional Bands NR QB Institutional Bands NR is a premium MetaTrader 4 (MT4) technical analysis indicator designed by Qiyas Baghirov to identify trends, volatility zones, and institutional market structures. It provides real-time, algorithmic trading visualizations across asset classes like Gold (XAUUSD), Forex, indices, and crypto markets. Key Technical Mechanisms Dual-Layer Volatility Tracking: Consists of Outer Gold Bands that outline exhaustion or profit-taking points, alongside Inne
Liquidity Setup PRO V1
Qiyas Baghirov
Индикаторы
1. Что такое Liquidity Setup PRO V1? Liquidity Setup PRO V1 — это индикатор для MT4, основанный на концепции Smart Money Concept (SMC), предназначенный для визуального отображения liquidity sweep, stop hunt, BOS (Break of Structure) и CHOCH подтверждений шаг за шагом. Индикатор автоматически анализирует движение цены и показывает полные BUY и SELL setup прямо на графике. Подходит для: Smart Money трейдеров Liquidity sweep стратегий BOS / CHOCH анализа Институционального трейдинга Скальпинга и вн
Heiken Ashi Trend Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Heiken Ashi Trend is a MetaTrader 4 indicator designed to help traders identify trend direction using Heiken Ashi candle structure combined with trend-confirmation filters. The indicator displays bullish and bearish trend phases directly on the chart, helping traders follow market direction more clearly and avoid unnecessary noise during fast price movement. Main Features Heiken Ashi based trend visualization Smooth trend-following structure Optional EMA line display ADX, CCI and MACD confirmati
Nested Pivot Arrows NR MT4
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Nested Pivot Arrows NR Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Version
QB Compass Signal Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Compass Signal Pro QB Compass Signal Pro is an advanced predictive market direction indicator for MetaTrader 4. It transforms multiple technical factors into a visual compass that helps traders identify potential BUY, SELL, EXTREME BUY, and EXTREME SELL zones before traditional trend-following indicators react. Unlike conventional indicators that only follow price, QB Compass Signal Pro combines momentum, volatility expansion, EMA angle analysis, RSI slope, fractal breakouts, and market struc
Gold Market DNA Pro
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Gold Market DNA Pro Gold Market DNA Pro is an innovative trading indicator designed with an original mathematical approach instead of relying on traditional technical indicators. Unlike conventional indicators based on moving averages, RSI, MACD, ATR, Fibonacci, or ZigZag, Gold Market DNA Pro analyzes the market through its own proprietary Market DNA Engine. Key Features - Original Market DNA calculation engine - No Moving Averages - No RSI - No MACD - No ATR - No Fibonacci - No ZigZag - No
EMA Cross Reversal PRO
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Overview EMA Cross Pullback Pro is a professional non-repaint trend-following indicator designed for traders who use EMA crossovers and pullback entries. It combines fast and slow EMA analysis with reversal confirmation to identify high-probability trading opportunities. The indicator automatically detects: EMA Cross BUY and SELL signals Pullback/Reversal confirmation Trend direction Profit/Loss statistics Monthly performance summary Historical signal analysis from a user-defined start date Buil
Schumann Market Resonance
Qiyas Baghirov
Индикаторы
QB Schumann Market Resonance MT4 QB Schumann Market Resonance MT4 is an advanced market rhythm indicator inspired by the concept of resonance and market pressure analysis. Instead of relying on traditional lagging indicators, it evaluates the balance between bullish and bearish pressure using candle structure, volatility, momentum, and tick activity to identify potential turning points and directional strength. The indicator displays an intuitive dashboard with live Bull Pressure, Bear Pressure,
Market Tree Growth
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Tree Market Growth MT4 Nature-Inspired Multi-Timeframe Trend Analysis Tree Market Growth MT4 is a visual trend analysis indicator that transforms market behavior into a 12-stage tree life cycle. It combines trend strength, momentum, volatility, market structure and multi-timeframe confirmation into a single easy-to-read dashboard, helping traders identify trend development, continuation and possible exhaustion. Features • 12-Stage Tree Life Cycle • Multi-Timeframe Analysis (M1, M5, M15, M30, H1,
Nested Pivot Arrows NR MT5
Qiyas Baghirov
Индикаторы
Nested Pivot Arrows NR MT5 Nested Pivot Arrows NR is a non-repaint MT4 and MT5 indicator that identifies nested pivot structures and highlights potential market turning points directly on the chart. The indicator automatically detects: • Short-Term Highs (STH) and Short-Term Lows (STL) • Medium-Term Highs (MTH) and Medium-Term Lows (MTL) • Long-Term Highs (LTH) and Long-Term Lows (LTL) • Buy and Sell signals based on confirmed nested pivot formations Features: Non-Repaint Logic MT4 & MT5 Ver
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