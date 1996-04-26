ZigZag Probability Pro Color — это индикатор для MetaTrader 4, который определяет подтверждённые локальные максимумы и минимумы (Swing High/Low) и оценивает каждую точку разворота с помощью вероятностной модели.

Индикатор анализирует тиковый объём (Tick Volume), Awesome Oscillator (AO), ATR, размер ценовой волны (Swing Size), количество баров (Bar Count) и статистику предыдущих разворотов. На основе этих данных каждой подтверждённой точке разворота присваивается один из четырёх уровней вероятности:

25%

50%

75%

100%

Каждый участок линии ZigZag автоматически окрашивается в зависимости от рассчитанной вероятности:

🟢 25% — зелёный

— зелёный 🟡 50% — жёлтый

— жёлтый 🟠 75% — оранжевый

— оранжевый 🔴 100% — красный

В точках разворота на графике отображаются стрелки BUY и SELL вместе с рассчитанным процентом вероятности. Размер стрелок и подписей автоматически увеличивается по мере усиления сигнала.

Индикатор также поддерживает всплывающие уведомления (Popup), звуковые сигналы (Sound), Push-уведомления и Email-оповещения. Пользователь может настроить минимальный уровень вероятности, при котором будут отправляться уведомления.

Основные возможности

Определение подтверждённых точек разворота ZigZag.

Уровни вероятности: 25%, 50%, 75% и 100% .

. Цветовое отображение линий ZigZag в зависимости от вероятности.

Стрелки BUY и SELL в точках разворота.

и в точках разворота. Анализ ATR , Awesome Oscillator (AO) , Tick Volume и параметров ценовой волны.

, , и параметров ценовой волны. Адаптивная система оценки на основе исторических данных.

Гибкие настройки внешнего вида.

Поддержка Popup , Sound , Push и Email уведомлений.

, , и уведомлений. Совместимость с различными торговыми инструментами и таймфреймами.