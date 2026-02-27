SMC Reversing v1.4

Обзор

SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах.

Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой.

Версия 1.4 сосредоточена на стабильности исполнения, контроле рисков, совместимости с брокерами и улучшенной фильтрации для реальных рыночных условий.

Что было улучшено в версии 1.4

По сравнению с предыдущей версией, это обновление улучшает несколько важных аспектов:

Лучший контроль при условиях высокого спреда

Улучшенная фильтрация в периоды низкой волатильности

Опция ручного новостного фильтра для важных рыночных событий

Улучшенная безопасность исполнения ордеров

Улучшенная обработка stop level брокера

Добавлен контроль торговых сессий

Улучшена совместимость с различными условиями брокеров

Основная стратегия остается прежней, при этом системы исполнения и фильтрации были улучшены.

Основная торговая логика

Советник использует следующую торговую модель:

Определяет зоны ликвидности, используя предыдущие максимумы и минимумы

Ожидает, когда цена пробьет эти уровни вверх или вниз

Подтверждает разворот, когда цена закрывается обратно внутри диапазона

Использует уровни Stop Loss и Take Profit, основанные на ATR

Применяет опциональную фильтрацию тренда EMA

Управляет открытыми сделками с помощью функций Break Even и Trailing Stop

Основные функции

Risk-Based Auto Lot

Советник может использовать либо фиксированный размер лота, либо позиционирование на основе риска. Когда режим риска включен, размер лота рассчитывается в соответствии с выбранным процентом риска и расстоянием Stop Loss.

Spread Filter

Советник может блокировать новые сделки, если спред превышает допустимый уровень. Это помогает избежать входов при плохих условиях исполнения.

ATR Volatility Filter

Фильтр волатильности помогает избегать торговли при слабых рыночных условиях. Сделки открываются только тогда, когда движение рынка соответствует требуемому уровню волатильности.

Session Filter

Фильтр сессий позволяет торговать только в выбранные часы рынка. Это помогает избегать периодов низкой ликвидности и сосредоточиться на более активных сессиях.

Manual News Filter

Советник включает опцию ручного новостного фильтра. Пользователи могут определить ограниченные периоды вокруг важных событий, таких как NFP, CPI или FOMC.

Эта функция разработана без использования внешних источников данных.

Защита исполнения ордеров

Версия 1.4 включает улучшенную обработку исполнения:

Проверки stop level брокера

Автоматическая корректировка SL/TP при необходимости

Контроль проскальзывания

Логика повторных попыток исполнения ордеров

Снижение ошибок типа invalid stops

Совместимость с брокерами

Советник разработан для работы с различными условиями брокеров, включая разные форматы котировок, уровни спреда и требования stop level.

Панель (Dashboard)

Информационная панель на графике отображает:

Текущий спред

Статус волатильности ATR

Режим лота

Статус фильтра сессий

Статус новостного фильтра

Статус работы советника

Основные параметры

Fixed Lot

Определяет размер лота, используемый при фиксированном режиме.

Risk Percent

Определяет процент баланса счета, используемый для расчета риска.

Lookback

Определяет количество предыдущих свечей для определения уровней ликвидности.

Min Sweep Pips

Определяет минимальное расстояние, на которое цена должна выйти за уровень ликвидности для подтверждения захвата.

ATR Period и Multipliers

Управляют динамическим расчетом Stop Loss и Take Profit на основе волатильности.

EMA Trend Filter

Включает или отключает фильтр тренда и позволяет настроить период EMA.

Break Even Settings

Определяет уровень прибыли, при котором Stop Loss переводится в безубыток.

Trailing Stop Settings

Управляют расстоянием и шагом трейлинг-стопа.

Max Positions

Ограничивает максимальное количество одновременно открытых сделок.

Start Hour / End Hour

Определяет торговое время, когда советник может открывать позиции.

Close At End

Позволяет закрывать все сделки по завершении торговой сессии.

Рекомендации по использованию

Рекомендуемые таймфреймы:

M1

M5

M15

Рекомендуемые инструменты:

XAUUSD

Основные валютные пары

Для XAUUSD пользователям может потребоваться большее значение Min Sweep из-за волатильности инструмента и условий спреда.

Для основных валютных пар может подойти меньшее значение в зависимости от брокера и рыночных условий.

Примечания по тестированию

Перед использованием советника на реальном счете пользователям рекомендуется протестировать его на демо-счете и выполнить бэктест с реалистичными настройками спреда и комиссии.

Результаты торговли могут различаться в зависимости от:

Спреда брокера

Скорости исполнения

Типа счета

Спецификации инструмента

Рыночной волатильности

Выбранного таймфрейма

Настроек пользователя

Предупреждение о рисках

SMC Reversing является автоматизированной торговой системой и не предоставляет финансовых или инвестиционных рекомендаций.

Торговля на рынках Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Пользователи должны полностью понимать стратегию, параметры и возможные просадки перед использованием советника на реальном счете.