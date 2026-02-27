SMC Reversing

SMC Reversing v1.4

Обзор

SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах.

Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой.

Версия 1.4 сосредоточена на стабильности исполнения, контроле рисков, совместимости с брокерами и улучшенной фильтрации для реальных рыночных условий.

Что было улучшено в версии 1.4

По сравнению с предыдущей версией, это обновление улучшает несколько важных аспектов:

  • Лучший контроль при условиях высокого спреда
  • Улучшенная фильтрация в периоды низкой волатильности
  • Опция ручного новостного фильтра для важных рыночных событий
  • Улучшенная безопасность исполнения ордеров
  • Улучшенная обработка stop level брокера
  • Добавлен контроль торговых сессий
  • Улучшена совместимость с различными условиями брокеров

Основная стратегия остается прежней, при этом системы исполнения и фильтрации были улучшены.

Основная торговая логика

Советник использует следующую торговую модель:

  • Определяет зоны ликвидности, используя предыдущие максимумы и минимумы
  • Ожидает, когда цена пробьет эти уровни вверх или вниз
  • Подтверждает разворот, когда цена закрывается обратно внутри диапазона
  • Использует уровни Stop Loss и Take Profit, основанные на ATR
  • Применяет опциональную фильтрацию тренда EMA
  • Управляет открытыми сделками с помощью функций Break Even и Trailing Stop

Основные функции

Risk-Based Auto Lot

Советник может использовать либо фиксированный размер лота, либо позиционирование на основе риска. Когда режим риска включен, размер лота рассчитывается в соответствии с выбранным процентом риска и расстоянием Stop Loss.

Spread Filter

Советник может блокировать новые сделки, если спред превышает допустимый уровень. Это помогает избежать входов при плохих условиях исполнения.

ATR Volatility Filter

Фильтр волатильности помогает избегать торговли при слабых рыночных условиях. Сделки открываются только тогда, когда движение рынка соответствует требуемому уровню волатильности.

Session Filter

Фильтр сессий позволяет торговать только в выбранные часы рынка. Это помогает избегать периодов низкой ликвидности и сосредоточиться на более активных сессиях.

Manual News Filter

Советник включает опцию ручного новостного фильтра. Пользователи могут определить ограниченные периоды вокруг важных событий, таких как NFP, CPI или FOMC.

Эта функция разработана без использования внешних источников данных.

Защита исполнения ордеров

Версия 1.4 включает улучшенную обработку исполнения:

  • Проверки stop level брокера
  • Автоматическая корректировка SL/TP при необходимости
  • Контроль проскальзывания
  • Логика повторных попыток исполнения ордеров
  • Снижение ошибок типа invalid stops

Совместимость с брокерами

Советник разработан для работы с различными условиями брокеров, включая разные форматы котировок, уровни спреда и требования stop level.

Панель (Dashboard)

Информационная панель на графике отображает:

  • Текущий спред
  • Статус волатильности ATR
  • Режим лота
  • Статус фильтра сессий
  • Статус новостного фильтра
  • Статус работы советника

Основные параметры

Fixed Lot
Определяет размер лота, используемый при фиксированном режиме.

Risk Percent
Определяет процент баланса счета, используемый для расчета риска.

Lookback
Определяет количество предыдущих свечей для определения уровней ликвидности.

Min Sweep Pips
Определяет минимальное расстояние, на которое цена должна выйти за уровень ликвидности для подтверждения захвата.

ATR Period и Multipliers
Управляют динамическим расчетом Stop Loss и Take Profit на основе волатильности.

EMA Trend Filter
Включает или отключает фильтр тренда и позволяет настроить период EMA.

Break Even Settings
Определяет уровень прибыли, при котором Stop Loss переводится в безубыток.

Trailing Stop Settings
Управляют расстоянием и шагом трейлинг-стопа.

Max Positions
Ограничивает максимальное количество одновременно открытых сделок.

Start Hour / End Hour
Определяет торговое время, когда советник может открывать позиции.

Close At End
Позволяет закрывать все сделки по завершении торговой сессии.

Рекомендации по использованию

Рекомендуемые таймфреймы:

  • M1
  • M5
  • M15

Рекомендуемые инструменты:

  • XAUUSD
  • Основные валютные пары

Для XAUUSD пользователям может потребоваться большее значение Min Sweep из-за волатильности инструмента и условий спреда.

Для основных валютных пар может подойти меньшее значение в зависимости от брокера и рыночных условий.

Примечания по тестированию

Перед использованием советника на реальном счете пользователям рекомендуется протестировать его на демо-счете и выполнить бэктест с реалистичными настройками спреда и комиссии.

Результаты торговли могут различаться в зависимости от:

  • Спреда брокера
  • Скорости исполнения
  • Типа счета
  • Спецификации инструмента
  • Рыночной волатильности
  • Выбранного таймфрейма
  • Настроек пользователя

Предупреждение о рисках

SMC Reversing является автоматизированной торговой системой и не предоставляет финансовых или инвестиционных рекомендаций.

Торговля на рынках Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Пользователи должны полностью понимать стратегию, параметры и возможные просадки перед использованием советника на реальном счете.

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Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
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Эксперты
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BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
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Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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Agus Santoso
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Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
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4.78 (126)
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Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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LiquiditySweep Pro Market MT5
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Индикаторы
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Фильтр:
Alan Lo
791
Alan Lo 2026.07.10 15:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Qiyas Baghirov
1599
Ответ разработчика Qiyas Baghirov 2026.07.10 15:50
Thank you very much for your kind words. I truly appreciate your feedback, especially coming from someone with solid experience in Expert Advisors.
It means a lot to know that you appreciate the trading logic behind the EA. I spent a great deal of time developing and optimizing it to make it as reliable and practical as possible.
Thank you in advance for your future review and recommendation. Your support is greatly appreciated and helps me continue improving my products.
If you ever have any questions, suggestions, or ideas for future improvements, please feel free to contact me anytime. I'll be happy to help.
Wishing you continued success and profitable trading!
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