SMC Reversing
- Эксперты
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Qiyas BaghirovРазработчик алгоритмических торговых систем и Expert Advisor (EA)
Я — разработчик, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и Expert Advisor (EA) для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.4
- Обновлено: 21 апреля 2026
- Активации: 12
SMC Reversing v1.4
Обзор
SMC Reversing — это экспертный советник (Expert Advisor), основанный на концепциях Smart Money, обнаружении захвата ликвидности и логике торговли на разворотах.
Советник отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы обнаружить возможные движения stop-hunt. Когда цена захватывает уровень ликвидности и закрывается обратно внутри диапазона, система определяет потенциальную разворотную ситуацию и автоматически управляет сделкой.
Версия 1.4 сосредоточена на стабильности исполнения, контроле рисков, совместимости с брокерами и улучшенной фильтрации для реальных рыночных условий.
Что было улучшено в версии 1.4
По сравнению с предыдущей версией, это обновление улучшает несколько важных аспектов:
- Лучший контроль при условиях высокого спреда
- Улучшенная фильтрация в периоды низкой волатильности
- Опция ручного новостного фильтра для важных рыночных событий
- Улучшенная безопасность исполнения ордеров
- Улучшенная обработка stop level брокера
- Добавлен контроль торговых сессий
- Улучшена совместимость с различными условиями брокеров
Основная стратегия остается прежней, при этом системы исполнения и фильтрации были улучшены.
Основная торговая логика
Советник использует следующую торговую модель:
- Определяет зоны ликвидности, используя предыдущие максимумы и минимумы
- Ожидает, когда цена пробьет эти уровни вверх или вниз
- Подтверждает разворот, когда цена закрывается обратно внутри диапазона
- Использует уровни Stop Loss и Take Profit, основанные на ATR
- Применяет опциональную фильтрацию тренда EMA
- Управляет открытыми сделками с помощью функций Break Even и Trailing Stop
Основные функции
Risk-Based Auto Lot
Советник может использовать либо фиксированный размер лота, либо позиционирование на основе риска. Когда режим риска включен, размер лота рассчитывается в соответствии с выбранным процентом риска и расстоянием Stop Loss.
Spread Filter
Советник может блокировать новые сделки, если спред превышает допустимый уровень. Это помогает избежать входов при плохих условиях исполнения.
ATR Volatility Filter
Фильтр волатильности помогает избегать торговли при слабых рыночных условиях. Сделки открываются только тогда, когда движение рынка соответствует требуемому уровню волатильности.
Session Filter
Фильтр сессий позволяет торговать только в выбранные часы рынка. Это помогает избегать периодов низкой ликвидности и сосредоточиться на более активных сессиях.
Manual News Filter
Советник включает опцию ручного новостного фильтра. Пользователи могут определить ограниченные периоды вокруг важных событий, таких как NFP, CPI или FOMC.
Эта функция разработана без использования внешних источников данных.
Защита исполнения ордеров
Версия 1.4 включает улучшенную обработку исполнения:
- Проверки stop level брокера
- Автоматическая корректировка SL/TP при необходимости
- Контроль проскальзывания
- Логика повторных попыток исполнения ордеров
- Снижение ошибок типа invalid stops
Совместимость с брокерами
Советник разработан для работы с различными условиями брокеров, включая разные форматы котировок, уровни спреда и требования stop level.
Панель (Dashboard)
Информационная панель на графике отображает:
- Текущий спред
- Статус волатильности ATR
- Режим лота
- Статус фильтра сессий
- Статус новостного фильтра
- Статус работы советника
Основные параметры
Fixed Lot
Определяет размер лота, используемый при фиксированном режиме.
Risk Percent
Определяет процент баланса счета, используемый для расчета риска.
Lookback
Определяет количество предыдущих свечей для определения уровней ликвидности.
Min Sweep Pips
Определяет минимальное расстояние, на которое цена должна выйти за уровень ликвидности для подтверждения захвата.
ATR Period и Multipliers
Управляют динамическим расчетом Stop Loss и Take Profit на основе волатильности.
EMA Trend Filter
Включает или отключает фильтр тренда и позволяет настроить период EMA.
Break Even Settings
Определяет уровень прибыли, при котором Stop Loss переводится в безубыток.
Trailing Stop Settings
Управляют расстоянием и шагом трейлинг-стопа.
Max Positions
Ограничивает максимальное количество одновременно открытых сделок.
Start Hour / End Hour
Определяет торговое время, когда советник может открывать позиции.
Close At End
Позволяет закрывать все сделки по завершении торговой сессии.
Рекомендации по использованию
Рекомендуемые таймфреймы:
- M1
- M5
- M15
Рекомендуемые инструменты:
- XAUUSD
- Основные валютные пары
Для XAUUSD пользователям может потребоваться большее значение Min Sweep из-за волатильности инструмента и условий спреда.
Для основных валютных пар может подойти меньшее значение в зависимости от брокера и рыночных условий.
Примечания по тестированию
Перед использованием советника на реальном счете пользователям рекомендуется протестировать его на демо-счете и выполнить бэктест с реалистичными настройками спреда и комиссии.
Результаты торговли могут различаться в зависимости от:
- Спреда брокера
- Скорости исполнения
- Типа счета
- Спецификации инструмента
- Рыночной волатильности
- Выбранного таймфрейма
- Настроек пользователя
Предупреждение о рисках
SMC Reversing является автоматизированной торговой системой и не предоставляет финансовых или инвестиционных рекомендаций.
Торговля на рынках Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере капитала.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Пользователи должны полностью понимать стратегию, параметры и возможные просадки перед использованием советника на реальном счете.
Пользователь не оставил комментарий к оценке
It means a lot to know that you appreciate the trading logic behind the EA. I spent a great deal of time developing and optimizing it to make it as reliable and practical as possible.
Thank you in advance for your future review and recommendation. Your support is greatly appreciated and helps me continue improving my products.
If you ever have any questions, suggestions, or ideas for future improvements, please feel free to contact me anytime. I'll be happy to help.
Wishing you continued success and profitable trading!