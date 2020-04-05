Multi Arm Bandit Agent

Многоармный Бандит AI Агент – Адаптивное Обучение и Движок Принятия Решений

Продвинутая торговая система, основанная на алгоритме многоармного бандита, которая постоянно обучается и адаптируется к условиям рынка. Агент оптимизирует исполнение сделок, размер позиций и принятие решений в реальном времени на основе обратной связи о результатах.

Использует формулу UCB: exploit + explore, где exploration = C * sqrt(log(totalPulls + 1) / armPulls)

Решения направляются контекстно-ориентированными априорными данными на основе исторической производительности

STRONG arm активируется только после достаточной контекстной проверки

Действие HOLD штрафуется, чтобы стимулировать исполнение при благоприятных условиях

Логика принятия решений:

Система динамически развивает стратегию для каждого рыночного контекста, обеспечивая стабильное, основанное на данных торговое поведение с улучшенной согласованностью в этой последней версии.