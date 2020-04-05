Multi Arm Bandit Agent
- Эксперты
-
Florin TudorI'm m a Forex en stocks trader en software developer
- Версия: 1.4
- Обновлено: 27 апреля 2026
- Активации: 15
Многоармный Бандит AI Агент – Адаптивное Обучение и Движок Принятия Решений
Продвинутая торговая система, основанная на алгоритме многоармного бандита, которая постоянно обучается и адаптируется к условиям рынка. Агент оптимизирует исполнение сделок, размер позиций и принятие решений в реальном времени на основе обратной связи о результатах.Логика принятия решений:
- Использует формулу UCB: exploit + explore, где exploration = C * sqrt(log(totalPulls + 1) / armPulls)
- Решения направляются контекстно-ориентированными априорными данными на основе исторической производительности
- STRONG arm активируется только после достаточной контекстной проверки
- Действие HOLD штрафуется, чтобы стимулировать исполнение при благоприятных условиях
Система динамически развивает стратегию для каждого рыночного контекста, обеспечивая стабильное, основанное на данных торговое поведение с улучшенной согласованностью в этой последней версии.