Queen of Gold Ucb Agents

Queen of Gold Ai Ucb Agents это адаптивный эксперт советник MQL5 который сочетает правила входа с контекстным слоем UCB бандита Его цель не только находить торговые возможности но и учиться какое действие наиболее эффективно в конкретном рыночном контексте и сохранять эти знания между сессиями

Как это работает

Советник начинается с детерминированной системы сигналов Базовый триггер строится на последовательности свечей и интерпретируется противоположным образом

последовательное медвежье движение может давать сигнал на покупку

последовательное бычье движение может давать сигнал на продажу

Затем этот сигнал оценивается через более широкий рыночный контекст Советник анализирует

спред

качество объема

поток тиков и импульсы

расстояние до ликвидности и потенциал точного входа

время сессии

режим прибыли и состояние рынка

состояние счета и ограничения при низком балансе

Эти параметры кодируются в контекстный ключ который используется UCB моделью

Слой принятия решений

Для каждого контекста модель оценивает действия

HOLD

BUY MARKET

SELL MARKET

LIMIT FOLLOW SIGNAL

UCB балансирует два подхода

использование действий которые раньше хорошо работали

исследование новых действий когда уверенность низкая

Это значит что советник не открывает сделки автоматически Он может

разрешить сделку

отклонить сделку

выбрать рыночный вход

выбрать лимитный вход если он статистически лучше

Со временем система становится более точной и учитывает контекст

Обучение

Когда сделка закрывается советник рассчитывает награду Она зависит не только от прибыли но и от

соотношения прибыли и риска

просадки

времени удержания

типа входа

качества рыночной структуры

Эта награда записывается в память UCB для данного контекста и действия Обновляются

число выборов

накопленная награда

средняя награда с учетом затухания

Таким образом система постоянно улучшает свои решения

Сохранение и восстановление

Система сохраняет обучение между перезапусками

UseUcbFilePersistence сохраняет состояние локально

при запуске оно автоматически загружается

если данных нет UseUcbWarmupFromHistory использует историю сделок

UseUcbJsonSnapshot создает JSON файл для анализа

Это дает непрерывность работы без обучения с нуля

Контроль риска и исполнения

Система работает внутри защитной структуры

ограничение количества сделок

защита при низком балансе

пауза после убытков

фильтры спреда и объема

подтверждение через стакан при необходимости

адаптивный вход

выбор между рынком и лимитом

управление корзиной сделок

Итог

Это гибридная адаптивная система

правила создают сигналы

UCB решает что делать

результаты превращаются в обучение

знания сохраняются и используются дальше

По сути это самообучающаяся система которая со временем улучшает выбор сделок и точность исполнения а не использует фиксированную стратегию