Queen of Gold Ucb Agents
- Эксперты
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Florin TudorI'm m a Forex en stocks trader en software developer
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Queen of Gold Ai Ucb Agents это адаптивный эксперт советник MQL5 который сочетает правила входа с контекстным слоем UCB бандита Его цель не только находить торговые возможности но и учиться какое действие наиболее эффективно в конкретном рыночном контексте и сохранять эти знания между сессиями
Как это работает
Советник начинается с детерминированной системы сигналов Базовый триггер строится на последовательности свечей и интерпретируется противоположным образом
последовательное медвежье движение может давать сигнал на покупку
последовательное бычье движение может давать сигнал на продажу
Затем этот сигнал оценивается через более широкий рыночный контекст Советник анализирует
спред
качество объема
поток тиков и импульсы
расстояние до ликвидности и потенциал точного входа
время сессии
режим прибыли и состояние рынка
состояние счета и ограничения при низком балансе
Эти параметры кодируются в контекстный ключ который используется UCB моделью
Слой принятия решений
Для каждого контекста модель оценивает действия
HOLD
BUY MARKET
SELL MARKET
LIMIT FOLLOW SIGNAL
UCB балансирует два подхода
использование действий которые раньше хорошо работали
исследование новых действий когда уверенность низкая
Это значит что советник не открывает сделки автоматически Он может
разрешить сделку
отклонить сделку
выбрать рыночный вход
выбрать лимитный вход если он статистически лучше
Со временем система становится более точной и учитывает контекст
Обучение
Когда сделка закрывается советник рассчитывает награду Она зависит не только от прибыли но и от
соотношения прибыли и риска
просадки
времени удержания
типа входа
качества рыночной структуры
Эта награда записывается в память UCB для данного контекста и действия Обновляются
число выборов
накопленная награда
средняя награда с учетом затухания
Таким образом система постоянно улучшает свои решения
Сохранение и восстановление
Система сохраняет обучение между перезапусками
UseUcbFilePersistence сохраняет состояние локально
при запуске оно автоматически загружается
если данных нет UseUcbWarmupFromHistory использует историю сделок
UseUcbJsonSnapshot создает JSON файл для анализа
Это дает непрерывность работы без обучения с нуля
Контроль риска и исполнения
Система работает внутри защитной структуры
ограничение количества сделок
защита при низком балансе
пауза после убытков
фильтры спреда и объема
подтверждение через стакан при необходимости
адаптивный вход
выбор между рынком и лимитом
управление корзиной сделок
Итог
Это гибридная адаптивная система
правила создают сигналы
UCB решает что делать
результаты превращаются в обучение
знания сохраняются и используются дальше
По сути это самообучающаяся система которая со временем улучшает выбор сделок и точность исполнения а не использует фиксированную стратегию