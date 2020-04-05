Professional Signal Analyzer

BTMNEXT Signal Analyzer

Профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений для MetaTrader 5

BTMNEXT Signal Analyzer — это профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений, разработанная для платформы MetaTrader 5.

В отличие от классических индикаторов, которые лишь генерируют торговые сигналы, система в режиме реального времени анализирует рыночные условия, открытые позиции и многослойные сеточные сделки (Grid), предоставляя трейдеру комплексный анализ рынка и рекомендации для принятия решений.

Dashboard, Signal Scanner, Open Position Analyzer, Grid Analyzer, Market Dashboard и Economic Calendar объединены в единую платформу, позволяя управлять всеми процессами анализа из одного интерфейса.

⚠️ Важная информация

Рекомендуемое использование

Для достижения максимальной производительности и удобства работы рекомендуется запускать BTMNEXT Signal Analyzer не на графике, который используется для торговли, а на любом свободном графике.

Analyzer выполняет анализ независимо от выбранного графика, используя символы из списка Market Watch.

Market Watch

Analyzer анализирует только те символы, которые находятся в списке Market Watch.

Для достижения наилучшей производительности рекомендуется оставить в списке только те инструменты, за которыми вы действительно следите.

Одновременный анализ большого количества символов может увеличить время обработки данных и повлиять на общую производительность системы.

Поддержка 10 языков

BTMNEXT Signal Analyzer поддерживает следующие языки:

  • Турецкий
  • Английский
  • Немецкий
  • Французский
  • Испанский
  • Итальянский
  • Португальский
  • Русский
  • Арабский
  • Китайский

Язык интерфейса можно изменить в любое время через меню настроек.

Аналитические движки BTMNEXT

Все аналитические движки, используемые в BTMNEXT Signal Analyzer, были полностью разработаны компанией BTMNEXT с нуля.

Вместо использования готовых торговых систем или одного технического индикатора Analyzer построен на модульной архитектуре, состоящей из независимых аналитических движков, каждый из которых выполняет собственную задачу.

Каждый движок проводит собственный анализ, после чего результаты объединяются для формирования более полного представления о текущем состоянии рынка.

Основные аналитические движки:

  • Trend Engine
  • Market Health Engine
  • Position Health Engine
  • Risk Engine
  • Decision Engine
  • Signal Scanner Engine
  • Grid Analysis Engine

Благодаря модульной архитектуре рынок, открытые позиции и Grid-стратегии анализируются с разных сторон, что помогает трейдеру принимать более взвешенные торговые решения.

Полная совместимость с BTMNEXT Manager

BTMNEXT Signal Analyzer разработан для полной совместимости с BTMNEXT Manager.

Аналитические данные и рекомендации, созданные Analyzer, могут использоваться BTMNEXT Manager в качестве системы поддержки принятия решений при управлении открытыми позициями.

Совместное использование обеспечивает:

  • Более эффективное управление открытыми позициями.
  • Использование рекомендаций Analyzer.
  • Более контролируемое управление сделками.
  • Полную совместимость в рамках экосистемы BTMNEXT.

Примечание: BTMNEXT Manager продаётся отдельно и не входит в комплект данного продукта.

Dashboard

Экран Dashboard предоставляет мгновенный обзор текущего состояния рынка.

Отображаемая информация:

  • Направление тренда
  • Сила тренда
  • Momentum
  • Energy
  • Уровень риска
  • Market Health
  • Анализ зоны
  • Рекомендация Analyzer

Это позволяет оценить текущую ситуацию на рынке всего за несколько секунд.

Signal Scanner

Signal Scanner непрерывно анализирует все символы из списка Market Watch и обнаруживает потенциальные торговые возможности.

Поддерживаемые типы сигналов:

  • Scalp
  • Normal
  • Elite

Для каждого сигнала отображается:

  • Направление тренда
  • Сила тренда
  • Уровень риска
  • Market Health
  • Оценка Analyzer

Пользователь может указать желаемый объём позиции (Lot) и открыть сделку BUY или SELL одним нажатием непосредственно из окна Signal Scanner.

Open Position Analyzer

Open Position Analyzer анализирует все открытые позиции в режиме реального времени.

Для каждой позиции рассчитываются:

  • Position Health
  • Market Health
  • Уровень риска
  • Соответствие тренду
  • Рекомендация Analyzer

Для удобства управления позициями пользователь может:

  • Закрывать открытые позиции одним нажатием прямо из окна анализа.
  • Указывать необходимый размер лота перед открытием новой сделки.
Grid Analyzer

Grid Analyzer предназначен для анализа и управления многослойными Grid-позициями по одному торговому инструменту через единую панель.

Для каждой корзины (Basket) анализируются:

  • Basket Health
  • Position Health
  • Trend
  • Risk
  • Market Health
  • Recommendation Analyzer

Возможности управления Grid:

  • Каждый уровень Grid отображается в виде отдельной карточки.
  • Любой уровень можно закрыть одним нажатием.
  • Вся корзина может быть закрыта одной кнопкой.
  • Общее состояние корзины отслеживается в режиме реального времени.
Market Dashboard

Market Dashboard отображает общую рыночную ситуацию в виде простых и понятных информационных карточек.

Ключевые показатели, такие как Trend, Momentum, Energy, Risk и Market Health, собраны на одном экране, что позволяет быстрее оценивать текущие рыночные условия.

Economic Calendar

Встроенный Economic Calendar позволяет отслеживать предстоящие экономические события непосредственно в Analyzer.

Важные новости с высоким уровнем влияния отображаются заранее, помогая трейдеру лучше подготовиться к возможным изменениям рыночной ситуации.

Единая платформа — комплексный анализ

BTMNEXT Signal Analyzer объединяет различные аналитические инструменты в одном приложении.

В единой платформе работают:

  • Dashboard
  • Signal Scanner
  • Open Position Analyzer
  • Grid Analyzer
  • Market Dashboard
  • Economic Calendar

Это позволяет выполнять весь процесс анализа рынка без необходимости переключаться между различными индикаторами и окнами.

Для кого предназначен?

BTMNEXT Signal Analyzer разработан для:

  • Трейдеров, торгующих вручную
  • Внутридневных трейдеров (Intraday)
  • Скальперов
  • Свинг-трейдеров
  • Позиционных трейдеров
  • Пользователей, работающих с несколькими торговыми инструментами
Важное примечание

BTMNEXT Signal Analyzer является системой анализа рынка и поддержки принятия торговых решений.

Продукт разработан для предоставления трейдерам анализа рынка, оценки открытых позиций и рекомендаций при принятии торговых решений.

Все результаты анализа и рекомендации предназначены исключительно для помощи в принятии решений. Окончательное решение об открытии, закрытии или управлении позицией, а также полная ответственность за результаты торговли полностью лежат на пользователе.


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5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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