Professional Signal Analyzer

Профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений для MetaTrader 5

BTMNEXT Signal Analyzer

BTMNEXT Signal Analyzer — это профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений, разработанная для платформы MetaTrader 5.

В отличие от классических индикаторов, которые лишь генерируют торговые сигналы, система в режиме реального времени анализирует рыночные условия, открытые позиции и многослойные сеточные сделки (Grid), предоставляя трейдеру комплексный анализ рынка и рекомендации для принятия решений.

Dashboard, Signal Scanner, Open Position Analyzer, Grid Analyzer, Market Dashboard и Economic Calendar объединены в единую платформу, позволяя управлять всеми процессами анализа из одного интерфейса.

Рекомендуемое использование

⚠️ Важная информация

Для достижения максимальной производительности и удобства работы рекомендуется запускать BTMNEXT Signal Analyzer не на графике, который используется для торговли, а на любом свободном графике.

Analyzer выполняет анализ независимо от выбранного графика, используя символы из списка Market Watch.

Market Watch

Analyzer анализирует только те символы, которые находятся в списке Market Watch.

Для достижения наилучшей производительности рекомендуется оставить в списке только те инструменты, за которыми вы действительно следите.

Одновременный анализ большого количества символов может увеличить время обработки данных и повлиять на общую производительность системы.

Поддержка 10 языков

BTMNEXT Signal Analyzer поддерживает следующие языки:

Турецкий

Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский

Португальский

Русский

Арабский

Китайский

Язык интерфейса можно изменить в любое время через меню настроек.

Аналитические движки BTMNEXT

Все аналитические движки, используемые в BTMNEXT Signal Analyzer, были полностью разработаны компанией BTMNEXT с нуля.

Вместо использования готовых торговых систем или одного технического индикатора Analyzer построен на модульной архитектуре, состоящей из независимых аналитических движков, каждый из которых выполняет собственную задачу.

Каждый движок проводит собственный анализ, после чего результаты объединяются для формирования более полного представления о текущем состоянии рынка.

Основные аналитические движки:

Trend Engine

Market Health Engine

Position Health Engine

Risk Engine

Decision Engine

Signal Scanner Engine

Grid Analysis Engine

Благодаря модульной архитектуре рынок, открытые позиции и Grid-стратегии анализируются с разных сторон, что помогает трейдеру принимать более взвешенные торговые решения.

Полная совместимость с BTMNEXT Manager

BTMNEXT Signal Analyzer разработан для полной совместимости с BTMNEXT Manager.

Аналитические данные и рекомендации, созданные Analyzer, могут использоваться BTMNEXT Manager в качестве системы поддержки принятия решений при управлении открытыми позициями.

Совместное использование обеспечивает:

Более эффективное управление открытыми позициями.

Использование рекомендаций Analyzer.

Более контролируемое управление сделками.

Полную совместимость в рамках экосистемы BTMNEXT.

Примечание: BTMNEXT Manager продаётся отдельно и не входит в комплект данного продукта.

Dashboard

Экран Dashboard предоставляет мгновенный обзор текущего состояния рынка.

Отображаемая информация:

Направление тренда

Сила тренда

Momentum

Energy

Уровень риска

Market Health

Анализ зоны

Рекомендация Analyzer

Это позволяет оценить текущую ситуацию на рынке всего за несколько секунд.

Signal Scanner

Signal Scanner непрерывно анализирует все символы из списка Market Watch и обнаруживает потенциальные торговые возможности.

Поддерживаемые типы сигналов:

Scalp

Normal

Elite

Для каждого сигнала отображается:

Направление тренда

Сила тренда

Уровень риска

Market Health

Оценка Analyzer

Пользователь может указать желаемый объём позиции (Lot) и открыть сделку BUY или SELL одним нажатием непосредственно из окна Signal Scanner.

Open Position Analyzer

Open Position Analyzer анализирует все открытые позиции в режиме реального времени.

Для каждой позиции рассчитываются:

Position Health

Market Health

Уровень риска

Соответствие тренду

Рекомендация Analyzer

Для удобства управления позициями пользователь может:

Закрывать открытые позиции одним нажатием прямо из окна анализа.

Указывать необходимый размер лота перед открытием новой сделки.

Grid Analyzer

Grid Analyzer предназначен для анализа и управления многослойными Grid-позициями по одному торговому инструменту через единую панель.

Для каждой корзины (Basket) анализируются:

Basket Health

Position Health

Trend

Risk

Market Health

Recommendation Analyzer

Возможности управления Grid:

Каждый уровень Grid отображается в виде отдельной карточки.

Любой уровень можно закрыть одним нажатием.

Вся корзина может быть закрыта одной кнопкой.

Общее состояние корзины отслеживается в режиме реального времени.

Market Dashboard

Market Dashboard отображает общую рыночную ситуацию в виде простых и понятных информационных карточек.

Ключевые показатели, такие как Trend, Momentum, Energy, Risk и Market Health, собраны на одном экране, что позволяет быстрее оценивать текущие рыночные условия.

Economic Calendar

Встроенный Economic Calendar позволяет отслеживать предстоящие экономические события непосредственно в Analyzer.

Важные новости с высоким уровнем влияния отображаются заранее, помогая трейдеру лучше подготовиться к возможным изменениям рыночной ситуации.

Единая платформа — комплексный анализ

BTMNEXT Signal Analyzer объединяет различные аналитические инструменты в одном приложении.

В единой платформе работают:

Dashboard

Signal Scanner

Open Position Analyzer

Grid Analyzer

Market Dashboard

Economic Calendar

Это позволяет выполнять весь процесс анализа рынка без необходимости переключаться между различными индикаторами и окнами.

Для кого предназначен?

BTMNEXT Signal Analyzer разработан для:

Трейдеров, торгующих вручную

Внутридневных трейдеров (Intraday)

Скальперов

Свинг-трейдеров

Позиционных трейдеров

Пользователей, работающих с несколькими торговыми инструментами

Важное примечание

BTMNEXT Signal Analyzer является системой анализа рынка и поддержки принятия торговых решений.

Продукт разработан для предоставления трейдерам анализа рынка, оценки открытых позиций и рекомендаций при принятии торговых решений.

Все результаты анализа и рекомендации предназначены исключительно для помощи в принятии решений. Окончательное решение об открытии, закрытии или управлении позицией, а также полная ответственность за результаты торговли полностью лежат на пользователе.