Professional Signal Analyzer
- Эксперты
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- Версия: 2.890
- Активации: 5
Профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений для MetaTrader 5
BTMNEXT Signal Analyzer — это профессиональная система анализа рынка и поддержки принятия торговых решений, разработанная для платформы MetaTrader 5.
В отличие от классических индикаторов, которые лишь генерируют торговые сигналы, система в режиме реального времени анализирует рыночные условия, открытые позиции и многослойные сеточные сделки (Grid), предоставляя трейдеру комплексный анализ рынка и рекомендации для принятия решений.
Dashboard, Signal Scanner, Open Position Analyzer, Grid Analyzer, Market Dashboard и Economic Calendar объединены в единую платформу, позволяя управлять всеми процессами анализа из одного интерфейса.⚠️ Важная информация
Рекомендуемое использование
Для достижения максимальной производительности и удобства работы рекомендуется запускать BTMNEXT Signal Analyzer не на графике, который используется для торговли, а на любом свободном графике.
Analyzer выполняет анализ независимо от выбранного графика, используя символы из списка Market Watch.
Market Watch
Analyzer анализирует только те символы, которые находятся в списке Market Watch.
Для достижения наилучшей производительности рекомендуется оставить в списке только те инструменты, за которыми вы действительно следите.
Одновременный анализ большого количества символов может увеличить время обработки данных и повлиять на общую производительность системы.
Поддержка 10 языков
BTMNEXT Signal Analyzer поддерживает следующие языки:
- Турецкий
- Английский
- Немецкий
- Французский
- Испанский
- Итальянский
- Португальский
- Русский
- Арабский
- Китайский
Язык интерфейса можно изменить в любое время через меню настроек.Аналитические движки BTMNEXT
Все аналитические движки, используемые в BTMNEXT Signal Analyzer, были полностью разработаны компанией BTMNEXT с нуля.
Вместо использования готовых торговых систем или одного технического индикатора Analyzer построен на модульной архитектуре, состоящей из независимых аналитических движков, каждый из которых выполняет собственную задачу.
Каждый движок проводит собственный анализ, после чего результаты объединяются для формирования более полного представления о текущем состоянии рынка.
Основные аналитические движки:
- Trend Engine
- Market Health Engine
- Position Health Engine
- Risk Engine
- Decision Engine
- Signal Scanner Engine
- Grid Analysis Engine
Благодаря модульной архитектуре рынок, открытые позиции и Grid-стратегии анализируются с разных сторон, что помогает трейдеру принимать более взвешенные торговые решения.Полная совместимость с BTMNEXT Manager
BTMNEXT Signal Analyzer разработан для полной совместимости с BTMNEXT Manager.
Аналитические данные и рекомендации, созданные Analyzer, могут использоваться BTMNEXT Manager в качестве системы поддержки принятия решений при управлении открытыми позициями.
Совместное использование обеспечивает:
- Более эффективное управление открытыми позициями.
- Использование рекомендаций Analyzer.
- Более контролируемое управление сделками.
- Полную совместимость в рамках экосистемы BTMNEXT.
Примечание: BTMNEXT Manager продаётся отдельно и не входит в комплект данного продукта.Dashboard
Экран Dashboard предоставляет мгновенный обзор текущего состояния рынка.
Отображаемая информация:
- Направление тренда
- Сила тренда
- Momentum
- Energy
- Уровень риска
- Market Health
- Анализ зоны
- Рекомендация Analyzer
Это позволяет оценить текущую ситуацию на рынке всего за несколько секунд.Signal Scanner
Signal Scanner непрерывно анализирует все символы из списка Market Watch и обнаруживает потенциальные торговые возможности.
Поддерживаемые типы сигналов:
- Scalp
- Normal
- Elite
Для каждого сигнала отображается:
- Направление тренда
- Сила тренда
- Уровень риска
- Market Health
- Оценка Analyzer
Пользователь может указать желаемый объём позиции (Lot) и открыть сделку BUY или SELL одним нажатием непосредственно из окна Signal Scanner.Open Position Analyzer
Open Position Analyzer анализирует все открытые позиции в режиме реального времени.
Для каждой позиции рассчитываются:
- Position Health
- Market Health
- Уровень риска
- Соответствие тренду
- Рекомендация Analyzer
Для удобства управления позициями пользователь может:
- Закрывать открытые позиции одним нажатием прямо из окна анализа.
- Указывать необходимый размер лота перед открытием новой сделки.
Grid Analyzer предназначен для анализа и управления многослойными Grid-позициями по одному торговому инструменту через единую панель.
Для каждой корзины (Basket) анализируются:
- Basket Health
- Position Health
- Trend
- Risk
- Market Health
- Recommendation Analyzer
Возможности управления Grid:
- Каждый уровень Grid отображается в виде отдельной карточки.
- Любой уровень можно закрыть одним нажатием.
- Вся корзина может быть закрыта одной кнопкой.
- Общее состояние корзины отслеживается в режиме реального времени.
Market Dashboard отображает общую рыночную ситуацию в виде простых и понятных информационных карточек.
Ключевые показатели, такие как Trend, Momentum, Energy, Risk и Market Health, собраны на одном экране, что позволяет быстрее оценивать текущие рыночные условия.Economic Calendar
Встроенный Economic Calendar позволяет отслеживать предстоящие экономические события непосредственно в Analyzer.
Важные новости с высоким уровнем влияния отображаются заранее, помогая трейдеру лучше подготовиться к возможным изменениям рыночной ситуации.Единая платформа — комплексный анализ
BTMNEXT Signal Analyzer объединяет различные аналитические инструменты в одном приложении.
В единой платформе работают:
- Dashboard
- Signal Scanner
- Open Position Analyzer
- Grid Analyzer
- Market Dashboard
- Economic Calendar
Это позволяет выполнять весь процесс анализа рынка без необходимости переключаться между различными индикаторами и окнами.Для кого предназначен?
BTMNEXT Signal Analyzer разработан для:
- Трейдеров, торгующих вручную
- Внутридневных трейдеров (Intraday)
- Скальперов
- Свинг-трейдеров
- Позиционных трейдеров
- Пользователей, работающих с несколькими торговыми инструментами
BTMNEXT Signal Analyzer является системой анализа рынка и поддержки принятия торговых решений.
Продукт разработан для предоставления трейдерам анализа рынка, оценки открытых позиций и рекомендаций при принятии торговых решений.
Все результаты анализа и рекомендации предназначены исключительно для помощи в принятии решений. Окончательное решение об открытии, закрытии или управлении позицией, а также полная ответственность за результаты торговли полностью лежат на пользователе.