Multi Arm Bandit Agent

多臂老虎机 AI 代理 – 自适应学习与决策引擎

这是一个由多臂老虎机算法驱动的高级交易系统，能够持续学习并适应市场状况。该代理根据性能反馈实时优化交易执行、仓位规模和决策制定。

使用 UCB 公式：exploit + explore，其中 exploration = C * sqrt(log(totalPulls + 1) / armPulls)

基于历史表现的上下文先验指导决策

STRONG 臂仅在经过充分的上下文验证后激活

对 HOLD 操作进行惩罚，以鼓励在有利条件下执行交易

决策逻辑：

系统根据市场环境动态调整策略，在最新版本中提供稳定的、数据驱动的交易行为，并提高一致性。

可以，这里加上简短的风险提示（Risk Disclaimer）中文版本：

风险提示：金融市场交易存在风险，可能并不适合所有投资者。过去的表现不能保证未来结果。请投资者在交易时谨慎操作，并始终采用适当的风险管理策略。