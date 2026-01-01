Tick History Loader — это важный вспомогательный инструмент, который загружает полную доступную историю тиков для любого символа в вашем терминале MT5.

Скрипт выполняет глубокую синхронизацию с торговым сервером, последовательно запрашивая и сохраняя всю тиковую историю с самой ранней доступной даты. Это необходимо для корректной работы продвинутых аналитических инструментов, требующих полных рыночных данных. Полученная история тиков служит основой для построения пользовательских графиков с таймфреймом в секундах при помощи утилиты Seconds Chart.

Tick History Loader работает автоматически, информирует о прогрессе и завершает работу, предоставляя точную дату самого раннего тика. Это простое и надежное решение для подготовки данных, открывающее путь к глубокому анализу на сверхмалых таймфреймах.





