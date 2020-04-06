Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую, чтобы я мог добавить вас в мой Telegram-группу

Если вы нажали сюда в надежде найти очередной EA, который покажет красивые бэктесты и пообещает, что вы выйдете на пенсию через шесть месяцев — это не он. Если вы ждёте магии мартингейла, которая превратит $100 в $10 000, пока вы спите — честно, сэкономьте нам обоим время и идите дальше. Euro Star создан для трейдеров, которые уже достаточно давно в рынке и понимают, что реальные деньги на форексе не зарабатываются фейерверками. Они зарабатываются дисциплиной, математикой, которая действительно выдерживает проверку, и здоровым уважением к тому, что рынок может сделать с вами, если вы станете неосторожны. Вот чему я научился за все эти годы: волатильность не убьёт ваш счёт. Нетерпение — убьёт.

Мартингейл? Да, у него есть репутация — и она заслуженная. Он может уничтожить ваш счёт быстрее любого новостного всплеска, если вы не понимаете, что делаете. Но вот в чём дело: когда его правильно выстраивают, когда ему задают жёсткие границы, когда к нему относятся как к точному инструменту, а не как к рулетке — он превращается во что-то совершенно иное. Именно таким является Euro Star. Это мартингейл, да — но инженерный. Контролируемый. Математически ограниченный. Созданный для трейдеров, которые понимают, что сама стратегия не опасна; опасно её неправильное использование.

Если вы всё ещё здесь — отлично. Значит, вы понимаете.

Этот EA отражает всё, во что я верю в вопросе того, как должны работать системы восстановления: не отчаянно, не безрассудно, не вслепую. А структурированно, разумно и всегда — всегда — с приоритетом защиты капитала. Евро-пары движутся не так, как другие инструменты форекса. У них есть характер. Структура. В одни сессии они сжимаются, в другие — взрываются, и когда вы знаете, на что смотреть, они становятся на удивление предсказуемыми. Я годами наблюдал за EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP и EURNZD — действительно наблюдал. Не просто пялился на цену, а изучал повторяющиеся паттерны, ритмы, проявляющиеся на разных таймфреймах, то, как они ведут себя при смене ликвидности. Euro Star использует последние 60 свечей на M15, M30, H1, H4 и D1. Он постоянно анализирует, ищет сходства паттернов, рассчитывает вероятности того, что будет дальше. И он открывает сделки только тогда, когда эти паттерны совпадают на нескольких уровнях. Это важно, потому что означает, что EA не просто швыряет сделки в рынок наугад. Каждая позиция начинается с фундамента распознавания паттернов — не надежды, не импульса и не потому, что один индикатор пересёк другую линию.

Когда вы видите открытую сделку без видимого Stop Loss, это не потому, что система безрассудна. Это потому что:

Вход подтверждён анализом паттернов Ценовой диапазон рассчитан и ограничен Активно работают временные и дистанционные лимиты Протоколы восстановления находятся в режиме ожидания Ваш капитал защищён превыше всего

Если сделка не закрывается в рамках этих параметров — тогда да, включается движок мартингейла. Но не хаотично. Не отчаянно. А с заранее определёнными лимитами, установленными ещё до появления самой сделки. В этом и есть разница. Именно поэтому это работает.

Как Euro Star защищает ваш счёт?

Движок распознавания паттернов

Анализ 60 свечей на пяти таймфреймах с постоянной оценкой повторяемости и проекцией вероятных структур. Ни одна сделка не открывается без подтверждения паттерна.

Логика восстановления с ограничением по времени

Сделки не висят в рынке бесконечно. Если позиция не закрывается в рассчитанный временной интервал, активируется восстановление — предотвращая бесконечную просадку, которая убивает большинство мартингейл-систем.

Ограничения восстановления по диапазону

EA рассчитывает волатильностные коридоры для каждой пары. Мартингейл работает только в контролируемых зонах. Когда рынок становится хаотичным, система отступает. Всё просто.

Индивидуальная оптимизация евро-пар

Каждая пара имеет собственную модель. EURUSD ведёт себя не так, как EURJPY — и EA это знает. Никаких универсальных настроек «скопировал-вставил» — каждый кросс обрабатывается с учётом его особенностей.

Непереговорные параметры риска

В системе есть жёсткие лимиты. Она никогда не превысит глубину восстановления. Никогда. Даже если это означает выход из сделки. Защита капитала — не функция, а фундамент, на котором построено всё остальное.

Никакого грид-спама. Никакого бесконечного удвоения. Никакого хаоса.

Каждая эскалация рассчитана. Каждый шаг осознан. Ничего не происходит случайно.

Это не EA для тех, кто хочет экшена каждый час. Он не будет забивать историю счёта десятками сделок в каждую сессию. Euro Star предназначен для трейдеров, которые ценят:

Логику, которую можно понять

Поведение, которое можно предсказать

Сетапы, имеющие смысл

Восстановление под контролем, а не в панике

Стабильную доходность вместо ярких всплесков

Математику вместо эмоций

Вы будете видеть значимые сделки. Их будет немного — но каждая из них основана на логике паттернов, каждая проходит через несколько уровней проверок безопасности, и каждая в первую очередь уважает ваш капитал. Если вы из тех трейдеров, кто понимает, что стабильность не кричит о себе — она просто надёжно проявляется в цифрах — тогда Euro Star создан для вас.

Как использовать:

Таймфрейм: H1

Пары: EURUSD (EURUSD H1 — основной рекомендуемый вариант), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD

EURUSD (EURUSD H1 — основной рекомендуемый вариант), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD Минимальный депозит: $1000 (больше — лучше, если вы запускаете несколько пар)

$1000 (больше — лучше, если вы запускаете несколько пар) Тип счёта: предпочтительно ECN или Raw

предпочтительно ECN или Raw Риск: управляется внутренней логикой EA, при этом рекомендуемый метод расчёта лота — риск на сделку 0,5%

управляется внутренней логикой EA, при этом Кредитное плечо: 1:100 или выше

Euro Star не пытается быть очередным мартингейл-EA, который обещает луну, а в итоге приносит margin call. Это попытка объединить интеллект паттернов — реальное, измеримое распознавание паттернов — с логикой восстановления, которая не уничтожает счета. Он создан для трейдеров, которые понимают обе стороны мартингейла: его силу и его опасность. Если вы терпеливы. Если вы понимаете, что контролируемое восстановление может быть союзником, а не врагом. Если вы цените структуру, границы и защиту капитала выше хаоса и надежд — тогда это может быть единственная мартингейл-система, которая вам когда-либо понадобится. Рынок вознаграждает терпение. Euro Star построен на этом принципе.

Дайте ему работать.