GOLD_AI_THOR — это профессиональный экспертный советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение сделок, контроль рисков и защиту капитала, а не на агрессивные или высокорисковые торговые методы.

Перед открытием каждой сделки EA анализирует несколько внутренних логических условий, чтобы определить, подходят ли текущие рыночные условия для торговли.

Торговые правила

  • Торговля только XAUUSD (золото)

  • Рекомендуемый таймфрейм: M5 или выше

  • Без мартингейла

  • Без сеточных стратегий

  • Без злоупотребления хеджированием

Управление капиталом

  • Фиксированное соотношение риск/прибыль 1:3

  • Каждая сделка открывается с установленными Stop Loss и Take Profit

  • Размер позиции динамически корректируется на основе внутренних условий риска

Защита аккаунта

  • Торговля ограничивается при достижении настроенных уровней прибыли или просадки

  • Временная пауза после серии убыточных сделок

  • Повторная оценка рыночных условий перед возобновлением торговли

Внутренние логические модули

  • Анализ рыночного настроения

  • Оценка уверенности и риска

  • Фильтр неблагоприятных часов

  • Контроль принятия торговых решений

  • Логика защиты во время новостей (зарезервировано для будущих обновлений)

Адаптивное поведение

  • Внутренняя логика адаптируется на основе недавних результатов сделок

  • Используется правило-ориентированный анализ для снижения повторения неблагоприятных решений

  • Внешние источники данных не используются

Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: M5 или выше

  • Брокер: рекомендуется низкий спред и быстрое исполнение

⚠️ Отказ от ответственности
Торговля финансовыми инструментами связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.

