Gold AI Thor
- Эксперты
- Mohim Mondal
- Версия: 1.0
- Активации: 5
GOLD_AI_THOR — это профессиональный экспертный советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).
Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение сделок, контроль рисков и защиту капитала, а не на агрессивные или высокорисковые торговые методы.
Перед открытием каждой сделки EA анализирует несколько внутренних логических условий, чтобы определить, подходят ли текущие рыночные условия для торговли.
Торговые правила
-
Торговля только XAUUSD (золото)
-
Рекомендуемый таймфрейм: M5 или выше
-
Без мартингейла
-
Без сеточных стратегий
-
Без злоупотребления хеджированием
Управление капиталом
-
Фиксированное соотношение риск/прибыль 1:3
-
Каждая сделка открывается с установленными Stop Loss и Take Profit
-
Размер позиции динамически корректируется на основе внутренних условий риска
Защита аккаунта
-
Торговля ограничивается при достижении настроенных уровней прибыли или просадки
-
Временная пауза после серии убыточных сделок
-
Повторная оценка рыночных условий перед возобновлением торговли
Внутренние логические модули
-
Анализ рыночного настроения
-
Оценка уверенности и риска
-
Фильтр неблагоприятных часов
-
Контроль принятия торговых решений
-
Логика защиты во время новостей (зарезервировано для будущих обновлений)
Адаптивное поведение
-
Внутренняя логика адаптируется на основе недавних результатов сделок
-
Используется правило-ориентированный анализ для снижения повторения неблагоприятных решений
-
Внешние источники данных не используются
Рекомендуемые настройки
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: M5 или выше
-
Брокер: рекомендуется низкий спред и быстрое исполнение
⚠️ Отказ от ответственности
Торговля финансовыми инструментами связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.