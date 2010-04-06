GOLD_AI_THOR — это профессиональный экспертный советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

Советник ориентирован на дисциплинированное исполнение сделок, контроль рисков и защиту капитала, а не на агрессивные или высокорисковые торговые методы.

Перед открытием каждой сделки EA анализирует несколько внутренних логических условий, чтобы определить, подходят ли текущие рыночные условия для торговли.

Торговые правила

Торговля только XAUUSD (золото)

Рекомендуемый таймфрейм: M5 или выше

Без мартингейла

Без сеточных стратегий

Без злоупотребления хеджированием

Управление капиталом

Фиксированное соотношение риск/прибыль 1:3

Каждая сделка открывается с установленными Stop Loss и Take Profit

Размер позиции динамически корректируется на основе внутренних условий риска

Защита аккаунта

Торговля ограничивается при достижении настроенных уровней прибыли или просадки

Временная пауза после серии убыточных сделок

Повторная оценка рыночных условий перед возобновлением торговли

Внутренние логические модули

Анализ рыночного настроения

Оценка уверенности и риска

Фильтр неблагоприятных часов

Контроль принятия торговых решений

Логика защиты во время новостей (зарезервировано для будущих обновлений)

Адаптивное поведение

Внутренняя логика адаптируется на основе недавних результатов сделок

Используется правило-ориентированный анализ для снижения повторения неблагоприятных решений

Внешние источники данных не используются

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M5 или выше

Брокер: рекомендуется низкий спред и быстрое исполнение

⚠️ Отказ от ответственности

Торговля финансовыми инструментами связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.