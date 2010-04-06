Gold AI Thor
- 专家
- Mohim Mondal
- 版本: 1.0
GOLD_AI_THOR 是一款专为黄金（XAUUSD）交易而开发的专业 MetaTrader 5 自动交易系统。
该 EA 注重交易纪律、风险控制和资金保护，而非激进或高风险的交易方式。
在执行任何交易之前，系统会评估多个内部逻辑条件，以判断当前市场环境是否适合交易。
交易规则
-
仅交易 XAUUSD（黄金）
-
推荐时间周期：M5 或更高
-
无马丁格尔策略
-
无网格交易
-
不滥用对冲
资金管理
-
固定 1:3 风险回报结构
-
每笔交易均设置止损和止盈
-
仓位大小根据内部风险条件动态调整
账户保护功能
-
达到设定的盈利或回撤阈值后限制交易
-
连续亏损后暂时暂停交易
-
重新评估市场条件后再继续交易
内部逻辑模块
-
市场情绪分析
-
信心与风险评估
-
不利交易时段过滤
-
交易决策控制
-
新闻时段保护逻辑（为未来版本预留）
自适应行为
-
内部逻辑根据近期交易结果进行调整
-
采用基于规则的分析以减少重复的不利决策
-
不使用任何外部数据源
推荐设置
-
交易品种：XAUUSD
-
时间周期：M5 或更高
-
经纪商：建议低点差、快速执行
⚠️ 风险声明
金融交易具有风险。
过往业绩不代表未来结果。
在真实账户使用前，请先在模拟账户中测试。