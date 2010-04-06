Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR 是一款专为黄金（XAUUSD）交易而开发的专业 MetaTrader 5 自动交易系统。

该 EA 注重交易纪律、风险控制和资金保护，而非激进或高风险的交易方式。

在执行任何交易之前，系统会评估多个内部逻辑条件，以判断当前市场环境是否适合交易。

交易规则

  • 仅交易 XAUUSD（黄金）

  • 推荐时间周期：M5 或更高

  • 无马丁格尔策略

  • 无网格交易

  • 不滥用对冲

资金管理

  • 固定 1:3 风险回报结构

  • 每笔交易均设置止损和止盈

  • 仓位大小根据内部风险条件动态调整

账户保护功能

  • 达到设定的盈利或回撤阈值后限制交易

  • 连续亏损后暂时暂停交易

  • 重新评估市场条件后再继续交易

内部逻辑模块

  • 市场情绪分析

  • 信心与风险评估

  • 不利交易时段过滤

  • 交易决策控制

  • 新闻时段保护逻辑（为未来版本预留）

自适应行为

  • 内部逻辑根据近期交易结果进行调整

  • 采用基于规则的分析以减少重复的不利决策

  • 不使用任何外部数据源

推荐设置

  • 交易品种：XAUUSD

  • 时间周期：M5 或更高

  • 经纪商：建议低点差、快速执行

⚠️ 风险声明
金融交易具有风险。
过往业绩不代表未来结果。
在真实账户使用前，请先在模拟账户中测试。

