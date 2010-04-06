Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido exclusivamente para negociação de ouro (XAUUSD).

O EA prioriza execução disciplinada, controle de risco e proteção de capital, evitando métodos agressivos ou de alto risco.

Antes de qualquer operação, o sistema avalia múltiplas condições lógicas internas para determinar se o mercado é adequado.

Regras de Negociação

  • Opera apenas XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe recomendado: M5 ou superior

  • Sem martingale

  • Sem grid

  • Sem abuso de hedge

Gestão de Capital

  • Estrutura fixa de risco/retorno 1:3

  • Todas as operações incluem Stop Loss e Take Profit

  • O tamanho da posição é ajustado dinamicamente conforme condições internas de risco

Proteção da Conta

  • Limitação de trading ao atingir limites configurados de lucro ou drawdown

  • Pausa temporária após perdas consecutivas

  • Reavaliação do mercado antes de retomar as operações

Módulos Internos

  • Análise do humor do mercado

  • Avaliação de confiança e risco

  • Filtro de horários desfavoráveis

  • Controle de decisão de trades

  • Lógica de proteção em notícias (reservada para versões futuras)

Comportamento Adaptativo

  • Ajustes baseados em resultados recentes

  • Análise baseada em regras para reduzir decisões desfavoráveis repetidas

  • Nenhuma fonte de dados externa é utilizada

Configurações Recomendadas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: M5 ou superior

  • Corretora: recomendado baixo spread e execução rápida

⚠️ Aviso de Risco
Operações financeiras envolvem risco.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.

