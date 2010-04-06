Gold AI Thor
- Experts
- Mohim Mondal
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
GOLD_AI_THOR é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido exclusivamente para negociação de ouro (XAUUSD).
O EA prioriza execução disciplinada, controle de risco e proteção de capital, evitando métodos agressivos ou de alto risco.
Antes de qualquer operação, o sistema avalia múltiplas condições lógicas internas para determinar se o mercado é adequado.
Regras de Negociação
-
Opera apenas XAUUSD (Ouro)
-
Timeframe recomendado: M5 ou superior
-
Sem martingale
-
Sem grid
-
Sem abuso de hedge
Gestão de Capital
-
Estrutura fixa de risco/retorno 1:3
-
Todas as operações incluem Stop Loss e Take Profit
-
O tamanho da posição é ajustado dinamicamente conforme condições internas de risco
Proteção da Conta
-
Limitação de trading ao atingir limites configurados de lucro ou drawdown
-
Pausa temporária após perdas consecutivas
-
Reavaliação do mercado antes de retomar as operações
Módulos Internos
-
Análise do humor do mercado
-
Avaliação de confiança e risco
-
Filtro de horários desfavoráveis
-
Controle de decisão de trades
-
Lógica de proteção em notícias (reservada para versões futuras)
Comportamento Adaptativo
-
Ajustes baseados em resultados recentes
-
Análise baseada em regras para reduzir decisões desfavoráveis repetidas
-
Nenhuma fonte de dados externa é utilizada
Configurações Recomendadas
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe: M5 ou superior
-
Corretora: recomendado baixo spread e execução rápida
⚠️ Aviso de Risco
Operações financeiras envolvem risco.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.