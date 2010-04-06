GOLD_AI_THOR é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido exclusivamente para negociação de ouro (XAUUSD).

O EA prioriza execução disciplinada, controle de risco e proteção de capital, evitando métodos agressivos ou de alto risco.

Antes de qualquer operação, o sistema avalia múltiplas condições lógicas internas para determinar se o mercado é adequado.

Regras de Negociação

Opera apenas XAUUSD (Ouro)

Timeframe recomendado: M5 ou superior

Sem martingale

Sem grid

Sem abuso de hedge

Gestão de Capital

Estrutura fixa de risco/retorno 1:3

Todas as operações incluem Stop Loss e Take Profit

O tamanho da posição é ajustado dinamicamente conforme condições internas de risco

Proteção da Conta

Limitação de trading ao atingir limites configurados de lucro ou drawdown

Pausa temporária após perdas consecutivas

Reavaliação do mercado antes de retomar as operações

Módulos Internos

Análise do humor do mercado

Avaliação de confiança e risco

Filtro de horários desfavoráveis

Controle de decisão de trades

Lógica de proteção em notícias (reservada para versões futuras)

Comportamento Adaptativo

Ajustes baseados em resultados recentes

Análise baseada em regras para reduzir decisões desfavoráveis repetidas

Nenhuma fonte de dados externa é utilizada

Configurações Recomendadas

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M5 ou superior

Corretora: recomendado baixo spread e execução rápida

⚠️ Aviso de Risco

Operações financeiras envolvem risco.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.