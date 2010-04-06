Gold AI Thor
- エキスパート
- Mohim Mondal
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
GOLD_AI_THOR は、ゴールド（XAUUSD）専用に開発されたプロフェッショナルな MetaTrader 5 エキスパートアドバイザーです。
本 EA は、積極的または高リスクな取引手法ではなく、規律ある取引、リスク管理、資金保護を重視しています。
すべての取引前に、複数の内部ロジック条件を評価し、市場環境が適切かどうかを判断します。
取引ルール
-
XAUUSD（ゴールド）のみ取引
-
推奨時間足：M5 以上
-
マーチンゲールなし
-
グリッド取引なし
-
ヘッジの乱用なし
資金管理
-
固定 1:3 リスクリワード構造
-
すべての取引に Stop Loss と Take Profit を設定
-
ポジションサイズは内部リスク条件により動的に調整
口座保護機能
-
設定された利益またはドローダウンに達すると取引を制限
-
連続損失後に一時停止
-
再開前に市場状況を再評価
内部ロジックモジュール
-
市場ムード分析
-
信頼度・リスク評価
-
不利な時間帯フィルター
-
取引判断制御
-
ニュース時間保護ロジック（将来の更新用）
適応型動作
-
最近の取引結果に基づき内部ロジックを調整
-
ルールベース分析により不利な判断の繰り返しを低減
-
外部データは使用しません
推奨設定
-
通貨ペア：XAUUSD
-
時間足：M5 以上
-
ブローカー：低スプレッド・高速約定推奨
⚠️ リスクに関する注意
金融取引にはリスクが伴います。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。
実口座で使用する前に必ずデモ口座でテストしてください。