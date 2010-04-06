Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR は、ゴールド（XAUUSD）専用に開発されたプロフェッショナルな MetaTrader 5 エキスパートアドバイザーです。

本 EA は、積極的または高リスクな取引手法ではなく、規律ある取引、リスク管理、資金保護を重視しています。

すべての取引前に、複数の内部ロジック条件を評価し、市場環境が適切かどうかを判断します。

取引ルール

  • XAUUSD（ゴールド）のみ取引

  • 推奨時間足：M5 以上

  • マーチンゲールなし

  • グリッド取引なし

  • ヘッジの乱用なし

資金管理

  • 固定 1:3 リスクリワード構造

  • すべての取引に Stop Loss と Take Profit を設定

  • ポジションサイズは内部リスク条件により動的に調整

口座保護機能

  • 設定された利益またはドローダウンに達すると取引を制限

  • 連続損失後に一時停止

  • 再開前に市場状況を再評価

内部ロジックモジュール

  • 市場ムード分析

  • 信頼度・リスク評価

  • 不利な時間帯フィルター

  • 取引判断制御

  • ニュース時間保護ロジック（将来の更新用）

適応型動作

  • 最近の取引結果に基づき内部ロジックを調整

  • ルールベース分析により不利な判断の繰り返しを低減

  • 外部データは使用しません

推奨設定

  • 通貨ペア：XAUUSD

  • 時間足：M5 以上

  • ブローカー：低スプレッド・高速約定推奨

⚠️ リスクに関する注意
金融取引にはリスクが伴います。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。
実口座で使用する前に必ずデモ口座でテストしてください。

