Gold AI Thor
- Mohim Mondal
GOLD_AI_THOR est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, développé exclusivement pour le trading de l’or (XAUUSD).
L’EA met l’accent sur une exécution disciplinée, la gestion du risque et la protection du capital, plutôt que sur des méthodes agressives ou à haut risque.
Avant chaque transaction, plusieurs conditions logiques internes sont analysées afin de déterminer si le marché est favorable.
Règles de Trading
-
Trading uniquement sur XAUUSD (Or)
-
Unité de temps recommandée : M5 ou supérieure
-
Pas de martingale
-
Pas de grid trading
-
Pas d’abus de couverture
Gestion du Capital
-
Structure fixe risque/rendement de 1:3
-
Chaque position inclut un Stop Loss et un Take Profit
-
La taille des positions est ajustée dynamiquement selon les conditions de risque internes
Protection du Compte
-
Limitation de l’activité après atteinte de seuils de profit ou de drawdown configurés
-
Pause temporaire après des pertes consécutives
-
Réévaluation du marché avant reprise du trading
Modules Internes
-
Analyse de l’humeur du marché
-
Évaluation de la confiance et du risque
-
Filtre des heures défavorables
-
Contrôle des décisions de trading
-
Logique de protection pendant les annonces économiques (réservée aux futures versions)
Comportement Adaptatif
-
Ajustement interne basé sur les résultats récents
-
Analyse basée sur des règles pour réduire les décisions défavorables répétées
-
Aucune source de données externe n’est utilisée
Paramètres Recommandés
-
Symbole : XAUUSD
-
Unité de temps : M5 ou supérieure
-
Courtier : faible spread et exécution rapide recommandés
⚠️ Avertissement sur les risques
Le trading comporte des risques.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Testez toujours l’EA sur un compte de démonstration avant utilisation en réel.