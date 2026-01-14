GOLD_AI_THOR est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, développé exclusivement pour le trading de l’or (XAUUSD).

L’EA met l’accent sur une exécution disciplinée, la gestion du risque et la protection du capital, plutôt que sur des méthodes agressives ou à haut risque.

Avant chaque transaction, plusieurs conditions logiques internes sont analysées afin de déterminer si le marché est favorable.

Règles de Trading

Trading uniquement sur XAUUSD (Or)

Unité de temps recommandée : M5 ou supérieure

Pas de martingale

Pas de grid trading

Pas d’abus de couverture

Gestion du Capital

Structure fixe risque/rendement de 1:3

Chaque position inclut un Stop Loss et un Take Profit

La taille des positions est ajustée dynamiquement selon les conditions de risque internes

Protection du Compte

Limitation de l’activité après atteinte de seuils de profit ou de drawdown configurés

Pause temporaire après des pertes consécutives

Réévaluation du marché avant reprise du trading

Modules Internes

Analyse de l’humeur du marché

Évaluation de la confiance et du risque

Filtre des heures défavorables

Contrôle des décisions de trading

Logique de protection pendant les annonces économiques (réservée aux futures versions)

Comportement Adaptatif

Ajustement interne basé sur les résultats récents

Analyse basée sur des règles pour réduire les décisions défavorables répétées

Aucune source de données externe n’est utilisée

Paramètres Recommandés

Symbole : XAUUSD

Unité de temps : M5 ou supérieure

Courtier : faible spread et exécution rapide recommandés

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Testez toujours l’EA sur un compte de démonstration avant utilisation en réel.