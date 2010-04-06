Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato esclusivamente per il trading dell’oro (XAUUSD).

L’EA si concentra su esecuzione disciplinata, gestione del rischio e protezione del capitale, evitando metodi di trading aggressivi o ad alto rischio.

Prima di ogni operazione, il sistema valuta diverse condizioni logiche interne per determinare se il mercato è idoneo.

Regole di Trading

  • Opera solo su XAUUSD (Oro)

  • Timeframe consigliato: M5 o superiore

  • Nessuna martingala

  • Nessun grid trading

  • Nessun abuso di hedging

Gestione del Capitale

  • Struttura fissa rischio/rendimento 1:3

  • Ogni operazione include Stop Loss e Take Profit

  • La dimensione della posizione è regolata dinamicamente in base alle condizioni di rischio interne

Protezione dell’Account

  • Limitazione del trading al raggiungimento di soglie configurate di profitto o drawdown

  • Pausa temporanea dopo perdite consecutive

  • Nuova valutazione del mercato prima di riprendere il trading

Moduli Interni

  • Analisi dell’umore del mercato

  • Valutazione di fiducia e rischio

  • Filtro delle ore sfavorevoli

  • Controllo delle decisioni di trading

  • Logica di protezione durante le notizie (riservata a futuri aggiornamenti)

Comportamento Adattivo

  • Logica interna adattata in base ai risultati recenti

  • Analisi basata su regole per ridurre decisioni sfavorevoli ripetute

  • Nessuna fonte di dati esterna utilizzata

Impostazioni Consigliate

  • Simbolo: XAUUSD

  • Timeframe: M5 o superiore

  • Broker: consigliati spread bassi ed esecuzione rapida

⚠️ Avviso sui Rischi
Il trading comporta rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Testare sempre l’EA su un conto demo prima dell’uso reale.

