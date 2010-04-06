Gold AI Thor
- Experts
- Mohim Mondal
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
GOLD_AI_THOR è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato esclusivamente per il trading dell’oro (XAUUSD).
L’EA si concentra su esecuzione disciplinata, gestione del rischio e protezione del capitale, evitando metodi di trading aggressivi o ad alto rischio.
Prima di ogni operazione, il sistema valuta diverse condizioni logiche interne per determinare se il mercato è idoneo.
Regole di Trading
-
Opera solo su XAUUSD (Oro)
-
Timeframe consigliato: M5 o superiore
-
Nessuna martingala
-
Nessun grid trading
-
Nessun abuso di hedging
Gestione del Capitale
-
Struttura fissa rischio/rendimento 1:3
-
Ogni operazione include Stop Loss e Take Profit
-
La dimensione della posizione è regolata dinamicamente in base alle condizioni di rischio interne
Protezione dell’Account
-
Limitazione del trading al raggiungimento di soglie configurate di profitto o drawdown
-
Pausa temporanea dopo perdite consecutive
-
Nuova valutazione del mercato prima di riprendere il trading
Moduli Interni
-
Analisi dell’umore del mercato
-
Valutazione di fiducia e rischio
-
Filtro delle ore sfavorevoli
-
Controllo delle decisioni di trading
-
Logica di protezione durante le notizie (riservata a futuri aggiornamenti)
Comportamento Adattivo
-
Logica interna adattata in base ai risultati recenti
-
Analisi basata su regole per ridurre decisioni sfavorevoli ripetute
-
Nessuna fonte di dati esterna utilizzata
Impostazioni Consigliate
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: M5 o superiore
-
Broker: consigliati spread bassi ed esecuzione rapida
⚠️ Avviso sui Rischi
Il trading comporta rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Testare sempre l’EA su un conto demo prima dell’uso reale.