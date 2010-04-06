Gold AI Thor
- Mohim Mondal
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
GOLD_AI_THOR는 금(XAUUSD) 거래를 위해 전용으로 개발된 전문 MetaTrader 5 자동매매 시스템입니다.
이 EA는 공격적이거나 고위험 거래 방식이 아닌, 규칙적인 실행과 리스크 관리, 자본 보호에 중점을 둡니다.
모든 거래 전, 여러 내부 로직 조건을 평가하여 현재 시장이 거래에 적합한지 판단합니다.
거래 규칙
-
XAUUSD(금)만 거래
-
권장 타임프레임: M5 이상
-
마틴게일 없음
-
그리드 거래 없음
-
헤지 남용 없음
자금 관리
-
고정 1:3 리스크-보상 구조
-
모든 거래에 손절(Stop Loss)과 이익실현(Take Profit) 포함
-
포지션 크기는 내부 리스크 조건에 따라 동적으로 조정됨
계좌 보호 기능
-
설정된 수익 또는 손실 한도 도달 시 거래 제한
-
연속 손실 후 일시적 거래 중단
-
거래 재개 전 시장 재평가
내부 로직 모듈
-
시장 분위기 분석
-
신뢰도 및 리스크 평가
-
불리한 거래 시간 필터
-
거래 결정 제어
-
뉴스 시간 보호 로직(향후 업데이트용)
적응형 동작
-
최근 거래 결과를 기반으로 내부 로직 조정
-
규칙 기반 분석을 통해 불리한 판단 반복 감소
-
외부 데이터는 사용하지 않음
권장 설정
-
심볼: XAUUSD
-
타임프레임: M5 이상
-
브로커: 낮은 스프레드 및 빠른 체결 권장
⚠️ 위험 고지
금융 거래에는 위험이 따릅니다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오.