Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR는 금(XAUUSD) 거래를 위해 전용으로 개발된 전문 MetaTrader 5 자동매매 시스템입니다.

이 EA는 공격적이거나 고위험 거래 방식이 아닌, 규칙적인 실행과 리스크 관리, 자본 보호에 중점을 둡니다.

모든 거래 전, 여러 내부 로직 조건을 평가하여 현재 시장이 거래에 적합한지 판단합니다.

거래 규칙

  • XAUUSD(금)만 거래

  • 권장 타임프레임: M5 이상

  • 마틴게일 없음

  • 그리드 거래 없음

  • 헤지 남용 없음

자금 관리

  • 고정 1:3 리스크-보상 구조

  • 모든 거래에 손절(Stop Loss)과 이익실현(Take Profit) 포함

  • 포지션 크기는 내부 리스크 조건에 따라 동적으로 조정됨

계좌 보호 기능

  • 설정된 수익 또는 손실 한도 도달 시 거래 제한

  • 연속 손실 후 일시적 거래 중단

  • 거래 재개 전 시장 재평가

내부 로직 모듈

  • 시장 분위기 분석

  • 신뢰도 및 리스크 평가

  • 불리한 거래 시간 필터

  • 거래 결정 제어

  • 뉴스 시간 보호 로직(향후 업데이트용)

적응형 동작

  • 최근 거래 결과를 기반으로 내부 로직 조정

  • 규칙 기반 분석을 통해 불리한 판단 반복 감소

  • 외부 데이터는 사용하지 않음

권장 설정

  • 심볼: XAUUSD

  • 타임프레임: M5 이상

  • 브로커: 낮은 스프레드 및 빠른 체결 권장

⚠️ 위험 고지
금융 거래에는 위험이 따릅니다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오.

추천 제품
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experts
개요 AMO AI 는 7계층 딥 뉴럴 네트워크 아키텍처와 인공지능 알고리즘을 결합한 고급 자동매매 시스템(Expert Advisor, EA)입니다. 이 시스템은 시장 데이터를 여러 분석 계층을 통해 처리하여 기술적 패턴과 시장 행동을 기반으로 잠재적인 매매 기회를 식별합니다. 기술 아키텍처 신경망: 7계층 딥러닝 구조 AI 엔진: 고급 패턴 인식 시스템 분석 프레임워크: 멀티 타임프레임 기술적 분석 리스크 관리: 포지션 크기 계산 및 스톱로스 메커니즘 통합 뉴스 필터: 경제 캘린더 연동으로 이벤트 기반 매매 제어 추천 통화쌍 골드 트레이딩 XAUUSD – 귀금속 분석 (매개변수 조정 필요) 주요 통화쌍 (추천) EURUSD – 높은 유동성과 안정적인 스프레드 GBPUSD – 패턴 인식에 적합한 변동성 USDJPY – 일관된 추세 패턴 AUDUSD – 명확한 기술적 패턴 보조 통화쌍 (대안) USDCAD – 중간 수준 변동성 NZDUSD – 스윙 트레이딩에 적합 EURGBP – 크
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
WALL STREET INDEX US30 권장 계정 설정 타임프레임: M1 또는 M5 최대 스프레드: 50 계정 유형: 헤지(Hedge) 호가 자릿수: 1 권장 예치금: 500 USD 권장 브로커: Pepperstone, IC Markets Raw EA 개요 Wall Street US30 은 US30 인덱스(다우존스 산업평균지수) 전용으로 설계된 고급 트레이딩 로봇(EA)입니다. 스캘핑에 최적화되어 있으며, 빠르고 빈번한 가격 움직임을 활용합니다. EA는 다음의 3가지 모드를 지원하며, 파라미터에서 “false” → “true” 로 변경하여 활성화할 수 있습니다: 보수적 모드 중간 위험 모드 공격적 모드 (고빈도 거래 포함) 브로커의 최대 스프레드에 따라 소폭 조정이 필요할 수 있습니다. Wall Street US30의 주요 특징 1. 고정밀 스캘핑 미세한 가격 변동을 초고속으로 처리하여 단기 매매에 최적화. 2. 고급 기술적 분석 여러 지표·가격 패턴·알고리즘 논리를 결합하여 최
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM 완전 자동 거래 EA ForexM EA는 전문적인 실시간 시장 분석에 따라 주식을 거래합니다. 주문한 모든 주문은 시장 실행 유형이며 시장 분석가의 실시간 작업으로 인해 가중치가 잘 적용됩니다. EA는 최고 등급의 초기 설정과 함께 제공되며 바로 사용할 수 있습니다. 특징: - 완전 자동화된 거래. - 위기 관리. - 여러 악기에서 동시에 작동합니다. - DLL 없음 - VPS(클라우드 기반 거래)가 완벽하게 지원됩니다. - 모든 브로커. - 보증금. - 24/5 거래. - 지원 및 사용 권장 사항. - 업데이트. 중요한: - 가격(428USD)은 1년 라이선스 기준입니다. 32USD/월 요금은 사용 첫 해 이후에 적용됩니다. - 요청 시 MT4 버전. - 선착순 10명의 구매자 가격 - 99EUR. 쿠폰 코드 사용 - FRXMF10 직접 결제 링크: https://buy.stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Experts
Bushido Scalper Overview Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 .  5 Days left before the Price reverts back ... The Bushido Scalper is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the USD/JPY and EUR/USD currency pairs. It utilizes a scalping strategy aimed at capturing small, rapid price movements and executing trades efficiently in highly liquid markets. Key Features Scalping Strategy : Tailored for short
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experts
Trading Specifications: Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: H4 (Required for optimal performance) Strategy: Swing Trading / Trend Following Minimum Deposit: $1000 (Recommended for proper risk management) Lot Size : 0.01 ·         Within a year, your entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. ·         The current price of $599 is a limited launch offer, and it will be increased
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Japan AI Exo Scalp EA
Mikoto Hamazono
4.67 (12)
Experts
Japan AI Exo Scalp EA v5.55 GPT‑5·o3·GPT‑4.1 3단계 AI 합의 × 일본 금융공학 × 동적 유동성 학습 — MT5 전용 알고리즘 스캘핑 EA 제로 스프레드 계정 지원, Risk% 로트 전환, 오버나이트 보호 강화가 추가되었습니다. 완전 자동 보정, 실시간 안정성 학습, 강화된 동적 스프레드 필터 를 통해 실거래 안정성, 로직 재현성, 고빈도 시장 적응력 이 크게 향상되었습니다. 제품 개요 AI 실시간 학습 × 일본 금융공학 × 합의 알고리즘 “AI Arrow” – GPT‑5 / o3 / GPT‑4.1의 3단 합의 신호 합의 모드는 “All Agree” 또는 2‑of‑3 선택 가능 완전 자동 보정 + 동적 재조정 (시장/브로커 적응) “v5 스마트 유동성” – 스프레드·틱 수·거래량·가격 안정성을 종합 판단해 진입을 동적으로 제어 실시간 안정성 학습 – p50/p75/p90 기반으로 품질 임계값을 동적으로 갱신 강화형 동적 스프레드 필터 – 제로 스
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experts
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Sepe Expert Advisor
Victor Augusto Cavasso
Experts
EA - Sepe is the right tool to make some money in the forex market, with this Expert you can let it running with no worries. Obvously you have to learn how to configurate it for the symbol you choose. You are going to have very complete material with the EA, with videos teaching how it works and explaining each config.  Basically it works using hedge, so we are always long and short at the same time at the market. One link to show some usage of this EA: https://www.mql5.com/en/signals/1808599?s
Eurusd SweetSpots
Walter Leidenfrost
Experts
Hello ! Welome to my new advisor - this system uses trends and martingale. Different technical indicators (i.e. Bollinger bands, Stochastics) are used. Max 3 positions are opened (Long+Short in total). Lot size varies and increases with account size. To be used for EURUSD, 1 min timeframe but can be adapted for different pairs. It shows pretty stable and low-risk results (altough tick quality is low , but i think this should be neglectable because trades are opened/closed at the end of any minu
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
Experts
Overview This is an automated Expert Advisor that trades using the Moving Average and current trend of the market. The system is build on the very popular and proven strategy: trading breakouts of important support and resistance levels. Backtests show a very stable growth curve, with very controlled drawdowns and fast recoveries. BTC is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair. BTC Scalper MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.33 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU 는 XAUUSD(금) 및 US100 / 나스닥 시장에서 거래하도록 설계된 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 스캘핑과 스윙 트레이딩 전략을 결합하여 장기적 안정성을 목표로 한 위험 관리 구조를 갖추고 있습니다. 주요 지원 시장 • XAUUSD (금) • US100 / 나스닥 두 가지 전략 엔진 1. 스캘핑 • 단기 시장 참여 • 일중 거래 • 작은 가격 변동 포착 • 엄격한 위험 관리 2. 스윙 트레이딩 • 추세적 움직임 포착 • 거래 빈도 낮음 • 작은 손실이 자주 발생 • 수익 거래는 대부분 매우 큰 이익 을 제공 3.5 버전 – 신규 기능 OrionXAU는 다음과 같이 사용할 수 있습니다: • 금 시장만, • 나스닥 시장만, • 또는 한 계정에서 두 시장 모두 운용 가능. 보안 로직: • 하루 최대 2건의 거래 • 시장당 최대 1건 • 첫 거래가 손실이면 두 번째 거래는 실행되지 않음 그러나 안정성을 위해 한 번에 한 시장만 사용하는 것을 권장합니다. 운용 방식
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Experts
Unlimited Version Available 80% OFF the Market Price Just Message Me Directly!!!!!! This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs an adaptive strategy to analyze market conditions and execute trades based on predefined logic and risk parameters. Core Functionality Automated Strategy:   The EA performs automated market analysis and trade execution. Multi-Market Support:   It is configured to operate on various instruments, includ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변