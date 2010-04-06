Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR는 금(XAUUSD) 거래를 위해 전용으로 개발된 전문 MetaTrader 5 자동매매 시스템입니다.

이 EA는 공격적이거나 고위험 거래 방식이 아닌, 규칙적인 실행과 리스크 관리, 자본 보호에 중점을 둡니다.

모든 거래 전, 여러 내부 로직 조건을 평가하여 현재 시장이 거래에 적합한지 판단합니다.

거래 규칙

XAUUSD(금)만 거래

권장 타임프레임: M5 이상

마틴게일 없음

그리드 거래 없음

헤지 남용 없음

자금 관리

고정 1:3 리스크-보상 구조

모든 거래에 손절(Stop Loss)과 이익실현(Take Profit) 포함

포지션 크기는 내부 리스크 조건에 따라 동적으로 조정됨

계좌 보호 기능

설정된 수익 또는 손실 한도 도달 시 거래 제한

연속 손실 후 일시적 거래 중단

거래 재개 전 시장 재평가

내부 로직 모듈

시장 분위기 분석

신뢰도 및 리스크 평가

불리한 거래 시간 필터

거래 결정 제어

뉴스 시간 보호 로직(향후 업데이트용)

적응형 동작

최근 거래 결과를 기반으로 내부 로직 조정

규칙 기반 분석을 통해 불리한 판단 반복 감소

외부 데이터는 사용하지 않음

권장 설정

심볼: XAUUSD

타임프레임: M5 이상

브로커: 낮은 스프레드 및 빠른 체결 권장

⚠️ 위험 고지

금융 거래에는 위험이 따릅니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오.