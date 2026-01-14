Adaptive Trend Master(ATM)– Kısa Kullanım Özeti



Adaptive Trend Master, özellikle BTC/USD ve XAU (Altın) gibi volatil piyasalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, trend odaklı ve risk kontrollü bir otomatik işlem (Expert Advisor) sistemidir. Piyasa koşullarına göre kendini uyarlayabilen, çoklu indikatör onaylı bir algoritma ile çalışır.

🔍 Ne yapar?

Trend yönünü tespit eder

Güçlü sinyal oluşmadan işleme girmez

Her işlemde riski otomatik hesaplar

Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ATR (volatilite) bazlı belirler

Kârdayken Break-Even ve Trailing Stop ile işlemleri korur

Günlük ve haftalık maksimum zarar limitleri ile hesabı korur

⚙️ Nasıl çalışır?

EA her yeni mumda şu adımları izler:

İndikatörleri günceller EMA (9 – 21 – 50)

RSI

MACD

Bollinger Bands

ADX

ATR Piyasa koşulunu belirler Trending (Trend var)

Ranging (Yatay)

Volatile (Aşırı oynak) Sinyal üretir Tüm şartlar sağlanırsa: BUY (Alış) veya SELL (Satış) işlemi açar

Şartlardan biri eksikse işlem açmaz Risk ve lot hesabını otomatik yapar Hesap bakiyesine göre

Volatilite ve hafta sonu riskini düşürerek Açık işlemleri aktif şekilde yönetir Break-Even (zararsız stop)

Trailing Stop (kârı takip eden stop)

🛡️ Risk Yönetimi Özellikleri

İşlem başına % risk ayarı

Günlük & haftalık maksimum zarar limiti

Aynı anda maksimum açık işlem sayısı

Minimum / maksimum lot sınırı

Aşırı volatil piyasada otomatik risk düşürme

Hafta sonu risk azaltma (isteğe bağlı)

🧠 Akıllı (Adaptive) Özellikler

Piyasa çok oynaksa riski azaltır

Trend zayıfsa işlem açmaz

Sahte kırılımları filtreleyebilir

Spread, hacim ve volatilite filtreleri içerir

🖥️ Görsel ve Debug Desteği

Grafik üzerinde detaylı bilgi paneli

Açık işlemler, kâr/zarar, indikatör değerleri

Debug modu ile neden işlem açmadığını gösterir

İsteğe bağlı alert (uyarı) gönderir

👤 Kimler İçin Uygun?

✅ Forex BTCUSD veya XAUUSD trade edenler

✅ Orta–ileri seviye kullanıcılar

✅ Risk kontrolünü otomatiğe bırakmak isteyenler

⚠️ Scalping değil, trend bazlı çalışır

⚠️ Önemli Not

