Adaptive Trend Master(ATM)– Kısa Kullanım Özeti
SET DOSYASI ICIN ILETISIME GECIN
Adaptive Trend Master, özellikle BTC/USD ve XAU (Altın) gibi volatil piyasalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, trend odaklı ve risk kontrollü bir otomatik işlem (Expert Advisor) sistemidir. Piyasa koşullarına göre kendini uyarlayabilen, çoklu indikatör onaylı bir algoritma ile çalışır.
🔍 Ne yapar?
-
Trend yönünü tespit eder
-
Güçlü sinyal oluşmadan işleme girmez
-
Her işlemde riski otomatik hesaplar
-
Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ATR (volatilite) bazlı belirler
-
Kârdayken Break-Even ve Trailing Stop ile işlemleri korur
-
Günlük ve haftalık maksimum zarar limitleri ile hesabı korur
⚙️ Nasıl çalışır?
EA her yeni mumda şu adımları izler:
-
İndikatörleri günceller
-
EMA (9 – 21 – 50)
-
RSI
-
MACD
-
Bollinger Bands
-
ADX
-
ATR
-
-
Piyasa koşulunu belirler
-
Trending (Trend var)
-
Ranging (Yatay)
-
Volatile (Aşırı oynak)
-
-
Sinyal üretir
-
Tüm şartlar sağlanırsa:
-
BUY (Alış) veya
-
SELL (Satış) işlemi açar
-
-
Şartlardan biri eksikse işlem açmaz
-
-
Risk ve lot hesabını otomatik yapar
-
Hesap bakiyesine göre
-
Volatilite ve hafta sonu riskini düşürerek
-
-
Açık işlemleri aktif şekilde yönetir
-
Break-Even (zararsız stop)
-
Trailing Stop (kârı takip eden stop)
-
🛡️ Risk Yönetimi Özellikleri
-
İşlem başına % risk ayarı
-
Günlük & haftalık maksimum zarar limiti
-
Aynı anda maksimum açık işlem sayısı
-
Minimum / maksimum lot sınırı
-
Aşırı volatil piyasada otomatik risk düşürme
-
Hafta sonu risk azaltma (isteğe bağlı)
🧠 Akıllı (Adaptive) Özellikler
-
Piyasa çok oynaksa riski azaltır
-
Trend zayıfsa işlem açmaz
-
Sahte kırılımları filtreleyebilir
-
Spread, hacim ve volatilite filtreleri içerir
🖥️ Görsel ve Debug Desteği
-
Grafik üzerinde detaylı bilgi paneli
-
Açık işlemler, kâr/zarar, indikatör değerleri
-
Debug modu ile neden işlem açmadığını gösterir
-
İsteğe bağlı alert (uyarı) gönderir
👤 Kimler İçin Uygun?
✅ Forex BTCUSD veya XAUUSD trade edenler
✅ Orta–ileri seviye kullanıcılar
✅ Risk kontrolünü otomatiğe bırakmak isteyenler
⚠️ Scalping değil, trend bazlı çalışır
⚠️ Önemli Not
Bu EA:
-
“Her zaman işlem açan” bir sistem değildir
-
Sabırlıdır, kalitesiz sinyali bilerek pas geçer
-
En iyi performansını H1 ve üzeri zaman dilimlerinde verir