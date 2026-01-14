Adaptive Trend Master ATM

Adaptive Trend Master (ATM) - Breve resumen de uso

CONTACTENOS PARA ARCHIVO DE CONFIGURACION

Adaptive Trend Master es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) orientado a tendencias y con control de riesgo, diseñado específicamente para mercados volátiles como BTC/USD y XAU (Oro). Funciona con un algoritmo multiindicador aprobado que puede adaptarse según las condiciones del mercado.

🔍 ¿Qué hace?

  • Detecta la dirección de la tendencia

  • No se pone en marcha sin una señal fuerte

  • Calcula automáticamente el riesgo en cada transacción

  • Determina los niveles de Stop Loss y Take Profit en función del ATR (volatilidad)

  • Protege las operaciones con Break-Even y Trailing Stop cuando están en beneficios

  • Protege la cuenta con límites máximos de pérdida diarios y semanales.

⚙️ ¿Cómo funciona?

EA sigue los siguientes pasos en cada nueva vela:

  1. Actualiza los indicadores

    • EMA (9 - 21 - 50)

    • RSI

    • MACD

    • Bandas de Bollinger

    • ADX

    • ATR

  2. Determina el estado del mercado

    • Tendencia (Hay una tendencia)

    • Ranging (Horizontal)

    • Volátil (Extremadamente volátil)

  3. Genera una señal

    • Si se cumplen todas las condiciones

      • BUY (Compra) o

      • Abre una transacción deVENTA

    • No abrirá una transacción si falta una de las condiciones

  4. Automatiza el cálculo del riesgo y del lote

    • En función del saldo de la cuenta

    • Reduciendo la volatilidad y el riesgo de fin de semana

  5. Gestiona activamente las transacciones abiertas

    • Break-Even (stop sin riesgo)

    • Trailing Stop (stop de arrastre de beneficios)

🛡️ Características de la gestión del riesgo

  • % de ajuste de riesgo por transacción

  • Límite de pérdida máxima diaria y semanal

  • Número máximo de transacciones abiertas al mismo tiempo

  • Límite de lote mínimo / máximo

  • Reducción automática del riesgo en un mercado extremadamente volátil

  • Reducción del riesgo durante el fin de semana (opcional)

Funciones inteligentes (adaptativas)

  • Reduce el riesgo si el mercado es muy volátil

  • No abre una operación si la tendencia es débil

  • Puede filtrar rupturas espurias

  • Incluye filtros de diferencial, volumen y volatilidad

🖥️ Soporte visual y de depuración

  • Panel de información detallada en el gráfico

  • Operaciones abiertas, ganancias/pérdidas, valores de los indicadores

  • Muestra por qué no abre una operación con el modo Debug

  • Envía una alerta opcional

👤 ¿Adecuado para quién?

✅ Aquellos que operan con Forex BTCUSD o XAUUSD
✅ Usuarios intermedios-avanzados
✅ Aquellos que quieren automatizar el control de riesgos
⚠️ Funciona en base a tendencias, no scalping

⚠️ Nota importante

Esto es un EA:

  • No es un sistema que "siempre abre operaciones"

  • Paciente, evita deliberadamente las señales de baja calidad

  • Mejor rendimiento en marcos de tiempo H1 y superiores


Productos recomendados
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
Asesores Expertos
EA que opera el EURUSD a través de bloques de ordenes y vacíos de liquidez en temporalidad de 3 minutos.  Backtesteado entre el 01/01/2020 y la actualidad (26/10/2023) donde puede llegar a generar un beneficio neto de 39.303,75$ (comisiones de cuenta de Pepperstone basica) partiendo de una cuenta base de 10.000$. La reducción máxima del balance es del 24,14% y la reducción máxima de la equidad es del 28,51%, usando un riesgo constante del 2,1% del balance inicial de la cuenta y un tamaño de lot
FREE
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Wonder Wizard EA
Borja Mayoral Arauz
5 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es una solución de negociación totalmente autónoma diseñada para los grandes retrocesos del mercado con algoritmos de autoaprendizaje integrados. Mediante el análisis de redes neuronales de operaciones históricas y de la acción reciente de los precios durante el último mes, el EA se adapta continuamente a las condiciones cambiantes del mercado, optimizando su enfoque en tiempo real. Configuración del usuario: Para mejorar la facilidad de uso, los parámetros de entrada s
Vikopo Value Gaps MT5
Farahbod Nikfar
Asesores Expertos
Estimados traders e inversores, Presentamos Vikopo Value Gaps MT5 , Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 15 años de experiencia en el trading. MT4 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/114438 Lista de productos : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Introducción a la estrategia : Al utilizar este robot, hemos aprovechado el poder de los plugins neuronales de última generación para mejorar sus capacidades. Mediante la integración de estos
Simply moving average
Massimo Boncompagni
Asesores Expertos
Descubra la habilidad de entrar en el mercado en el momento adecuado aprovechando el poder de la EMA de 26 periodos. Con una gestión avanzada del riesgo, un control inteligente del volumen y una automatización sin esfuerzo, esta estrategia es la clave del éxito. No deje escapar la oportunidad: ¡aproveche ahora la estrategia EMA Precision 1.0! La estrategia funciona perfectamente con EURUSD en un marco de tiempo de 1 minuto. ¡Promoción por tiempo limitado! (Oferta válida hasta que llegue la pró
Range Expansion Master
Edmund Hiza Mwasi
Asesores Expertos
Maestro de expansión de gama EA Si te tomas en serio la consistencia y prefieres un enfoque tranquilo y poco estresante para operar, este EA se adapta bien a ti. Recompensa la paciencia, la disciplina y a cualquiera que busque construir ingresos pasivos constantes a lo largo del tiempo. Descubra el poder del trading de precisión El Range Expansion Master EA es un sistema de trading automatizado de última generación construido para MetaTrader . Identifica rangos de precios, espera poderosa
Forex Breakout Scalping
Abhishek Yadav
3 (1)
Asesores Expertos
El EA de Forex Breakout Scalping sigue una estrategia de ruptura de scalping. Negocia las rupturas de máximos y mínimos relativos. Para la entrada se utilizan órdenes de stop para una ejecución lo más rápida posible. Los beneficios pueden ser asegurados por el trailing stop ajustable. Este es también un sistema de comercio de ruptura de alta frecuencia. Produce un alto rendimiento si se compone correctamente con alta speen internet y baja comisión. Dado que la estrategia funciona con pequeños be
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Asesores Expertos
GBPJPY Asian Breakout EA Estrategia de ruptura asiática | Asesor Experto totalmente automatizado para M5 Sistema de Trading 100% Automático GBPJPY Asian Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar rupturas del rango asiático en el par de divisas GBPJPY , optimizado exclusivamente para el marco temporal M5 (5 minutos) . Combina una lógica precisa de entrada, gestión de riesgos dinámica y control de horarios para ofrecer una ejecución disciplinada, eficiente y sin intervención huma
FREE
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.61 (33)
Asesores Expertos
Candle Bot - es un Asesor Experto (EA) simple y eficaz para el comercio de oro en la plataforma Meta Trader 5. El Experto espera que la barra 1 sea una vela grande y que la barra 2 sea una vela pequeña, entonces abre una posición en la dirección de la vela pequeña. La dirección de la vela pequeña (alcista o bajista) no importa. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO). Marco temporal: M1,M5,M30 Depósito mínimo: $300 (recomendado $1000) Apalancamiento: Cualquiera Tipo de cuenta: Cualquiera(
FREE
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
SMC VALID EA (MT5) Versión: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Categoría: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Asesor Experto MT5 totalmente automatizado Visión general SMC VALID EA es un bot de trading para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado, construido en torno a los principios de estructura de mercado de Smart Money Concepts (SMC) y ICT , con un fuerte enfoque en la protección del capital, la seguridad de los márgenes y el cumplimiento de la prop-firm . El EA est
Gold Surge Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Gold Breakout EA - Sistema Profesional de Doble Modo XAUUSD Transforme sus operaciones con oro con automatización de nivel institucional El EA Gold Breakout de Yunzu Trading Systems es un sofisticado Asesor Experto de modo dual diseñado específicamente para el trading en XAUUSD. Combinando un scalping rápido como el rayo durante las ventanas de máxima liquidez con potentes capacidades de swing trading, este EA se adapta a las condiciones del mercado para maximizar el potencial de beneficios al t
TheThing
Dragan Drenjanin
Asesores Expertos
The Thing es un Asesor Experto (EA) diseñado para la plataforma MetaTrader 5, destinado a automatizar estrategias de negociación en diversos instrumentos financieros. Incorpora una serie de parámetros configurables para soportar diferentes condiciones de mercado y preferencias del usuario, permitiendo su personalización sin necesidad de conocimientos profundos. Este EA está estructurado como un sistema de negociación de alta frecuencia, capaz de generar señales frecuentes en función del marco te
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Uso en EURUSD; Uso en M5. Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Ichimoku y Alligator (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador). Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trab
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Gold Zone EA
Simon Reger
4.43 (7)
Asesores Expertos
Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas. El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico. El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD,
FREE
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias. Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador. El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de: movimiento de impulso desde el precio de anclaje patrones de acción de precios confirmados sistemas de evaluación de la fuerza de la seña
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Asesores Expertos
Fund Mode MT5 - EA de acción del precio para XAUUSD (M5) Fund Mode MT 5 es un Asesor Experto (EA) basado en la Acción del Precio Sin Cuadrícula Sin Martingala Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 , con un fuerte enfoque en la seguridad, la consistencia y la idoneidad para cuentas pequeñas . Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading implica riesgos Características principales 1️⃣ Sistema de negociación Estrategia: Acción del
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Expert PinBands
Piya Singhachai
Asesores Expertos
EXPERTO PINBANDS Este EA utiliza una estrategia que combina señales de Pin Bar con Bandas de Bollinger (BB) . La ventaja clave es que abre y cierra posiciones rápidamente, ya que está diseñado para el marco de tiempo M15 . Funciona bien en mercados con tendencia y busca puntos de entrada en potenciales retrocesos. Ventajas: Rápida entrada y salida de posiciones Diseñado para el marco temporal M15 Adecuado para condiciones de mercado tendenciales Limitaciones: Puede no funcionar bien en mercad
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
FFF Forts
Denis Chebatarev
Asesores Expertos
FFF Forts es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar con futuros en el mercado ruso de derivados FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, el Rublo, etc.). El robot opera sólo con la tendencia. La entrada de operaciones se produce en los retrocesos. El tamaño del roll-back se determina manualmente (en puntos) o automáticamente en función de la volatilidad del instrumento. Ajustes Tipo de operación - dirección de la operación Añadir una tendencia - activar/desactivar la adición de
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Presentamos HammerMaster EA , su asistente de trading definitivo diseñado para el mercado MQL5. Aproveche el poder del análisis técnico con nuestro asesor experto que identifica y capitaliza los patrones de velas de martillo. Si usted es un principiante o un operador experimentado, HammerMaster EA ofrece características robustas para mejorar su estrategia de negociación y maximizar sus beneficios potenciales. Visión general de la estrategia HammerMaster EA se basa en la identificación de patrone
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Asesores Expertos
XAUUSD EA de Precisión- Domina el Mercado con Precisión de Tiempo XAU Breakout Pro es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), capitalizando una poderosa ruptura a primera hora de la mañana a las 7:00 AM GMT en el gráfico M5. Esta estrategia está diseñada para capturar el impulso antes de que la mayoría del mercado reaccione - ofreciendo una ventaja aguda en sesiones volátiles. Características principales Sistema de ruptura totalmente automatizado par
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA es un asesor experto especializado, desarrollado exclusivamente para el par de divisas   CADJPY   en la temporalidad de   H1 . Su estrategia está diseñada para identificar posibles puntos de giro del mercado, analizando la acción del precio y el momentum. El núcleo de la lógica del EA es un sistema de confirmación multi-indicador. Combina señales de indicadores clásicos, incluyendo el Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) y Average
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto 3 en 1 Estrategia de recuperación de zonas Estrategia Grid Martingale Estrategia de tendencia estocástica Metodología de negociación Modo de Recuperación de Zona Ideal para mercados con tendencia Identifica zonas de precios utilizando señales de indicadores estocásticos Gestiona el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado Incluye protección automática contra huecos Cierra posiciones con objetivos de beneficios predefinidos Modo Grid Martingale Ideal para
FREE
AutoTrade US500
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Line-Based Pending Orders & Multi-Level Risk-Free EA Draw your lines. Set your risk. Let the bot do the rest. AutoTradeBot++ is a professional Expert Advisor for trade execution and risk management, designed for traders who want clean charts, fixed dollar risk, and automated risk-free management – without losing control of their strategy. You choose where to trade, the EA handles how to trade. Dedicated builds of AutoTradeBot++ are available for Gold (XAUUSD) , Dow Jones (US30)
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3.67 (3)
Asesores Expertos
GoldenTron X es un robot de trading de swing con IA de vanguardia que sigue las tendencias del XAUUSD (oro) y utiliza dos estrategias de trading distintas para optimizar el rendimiento. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading. Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso ta
Support And Resistance Reversal EA
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
EA de soporte y resistencia inversa (((-----Precio de lanzamiento sólo para los 10 primeros compradores!!!----))) Visión General Support & Resistance Reversal EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar estrategias de inversión en niveles clave de soporte y resistencia. El EA identifica inteligentemente zonas de soporte y resistencia significativas basadas en la acción histórica del precio. Cuando el precio entra en estas zonas, el EA busca activamente señales de invers
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (53)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.2 (5)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2 (4)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (6)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
Trade Execution Panel
Cem Aytemiz
Utilidades
ROBOV3 - Gestor Manual de Entradas con Multi-Orden, Sistema de Guardia y Depuración Visión General ROBOV3 es un Asesor Experto de ejecución y gestión manual de operaciones diseñado para traders que desean un control total sobre las decisiones de entrada mientras automatizan la gestión, protección y monitorización de posiciones . El EA no genera señales de trading . Todas las operaciones se abren manualmente a través del panel de control del gráfico. Si tiene alguna característica que le gustar
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario