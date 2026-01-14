Adaptive Trend Master ATM
- Asesores Expertos
- Cem Aytemiz
- Versión: 1.0
Adaptive Trend Master (ATM) - Breve resumen de uso
CONTACTENOS PARA ARCHIVO DE CONFIGURACION
Adaptive Trend Master es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) orientado a tendencias y con control de riesgo, diseñado específicamente para mercados volátiles como BTC/USD y XAU (Oro). Funciona con un algoritmo multiindicador aprobado que puede adaptarse según las condiciones del mercado.
🔍 ¿Qué hace?
-
Detecta la dirección de la tendencia
-
No se pone en marcha sin una señal fuerte
-
Calcula automáticamente el riesgo en cada transacción
-
Determina los niveles de Stop Loss y Take Profit en función del ATR (volatilidad)
-
Protege las operaciones con Break-Even y Trailing Stop cuando están en beneficios
-
Protege la cuenta con límites máximos de pérdida diarios y semanales.
⚙️ ¿Cómo funciona?
EA sigue los siguientes pasos en cada nueva vela:
-
Actualiza los indicadores
-
EMA (9 - 21 - 50)
-
RSI
-
MACD
-
Bandas de Bollinger
-
ADX
-
ATR
-
-
Determina el estado del mercado
-
Tendencia (Hay una tendencia)
-
Ranging (Horizontal)
-
Volátil (Extremadamente volátil)
-
-
Genera una señal
-
Si se cumplen todas las condiciones
-
BUY (Compra) o
-
Abre una transacción deVENTA
-
-
No abrirá una transacción si falta una de las condiciones
-
-
Automatiza el cálculo del riesgo y del lote
-
En función del saldo de la cuenta
-
Reduciendo la volatilidad y el riesgo de fin de semana
-
-
Gestiona activamente las transacciones abiertas
-
Break-Even (stop sin riesgo)
-
Trailing Stop (stop de arrastre de beneficios)
-
🛡️ Características de la gestión del riesgo
-
% de ajuste de riesgo por transacción
-
Límite de pérdida máxima diaria y semanal
-
Número máximo de transacciones abiertas al mismo tiempo
-
Límite de lote mínimo / máximo
-
Reducción automática del riesgo en un mercado extremadamente volátil
-
Reducción del riesgo durante el fin de semana (opcional)
Funciones inteligentes (adaptativas)
-
Reduce el riesgo si el mercado es muy volátil
-
No abre una operación si la tendencia es débil
-
Puede filtrar rupturas espurias
-
Incluye filtros de diferencial, volumen y volatilidad
🖥️ Soporte visual y de depuración
-
Panel de información detallada en el gráfico
-
Operaciones abiertas, ganancias/pérdidas, valores de los indicadores
-
Muestra por qué no abre una operación con el modo Debug
-
Envía una alerta opcional
👤 ¿Adecuado para quién?
✅ Aquellos que operan con Forex BTCUSD o XAUUSD
✅ Usuarios intermedios-avanzados
✅ Aquellos que quieren automatizar el control de riesgos
⚠️ Funciona en base a tendencias, no scalping
⚠️ Nota importante
Esto es un EA:
-
No es un sistema que "siempre abre operaciones"
-
Paciente, evita deliberadamente las señales de baja calidad
-
Mejor rendimiento en marcos de tiempo H1 y superiores