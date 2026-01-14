Adaptive Trend Master (ATM) - Breve resumen de uso



CONTACTENOS PARA ARCHIVO DE CONFIGURACION

Adaptive Trend Master es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) orientado a tendencias y con control de riesgo, diseñado específicamente para mercados volátiles como BTC/USD y XAU (Oro). Funciona con un algoritmo multiindicador aprobado que puede adaptarse según las condiciones del mercado.

🔍 ¿Qué hace?

Detecta la dirección de la tendencia

No se pone en marcha sin una señal fuerte

Calcula automáticamente el riesgo en cada transacción

Determina los niveles de Stop Loss y Take Profit en función del ATR (volatilidad)

Protege las operaciones con Break-Even y Trailing Stop cuando están en beneficios

Protege la cuenta con límites máximos de pérdida diarios y semanales.

⚙️ ¿Cómo funciona?

EA sigue los siguientes pasos en cada nueva vela:

Actualiza los indicadores EMA (9 - 21 - 50)

RSI

MACD

Bandas de Bollinger

ADX

ATR Determina el estado del mercado Tendencia (Hay una tendencia)

Ranging (Horizontal)

Volátil (Extremadamente volátil) Genera una señal Si se cumplen todas las condiciones BUY (Compra) o Abre una transacción de VENTA

No abrirá una transacción si falta una de las condiciones Automatiza el cálculo del riesgo y del lote En función del saldo de la cuenta

Reduciendo la volatilidad y el riesgo de fin de semana Gestiona activamente las transacciones abiertas Break-Even (stop sin riesgo)

Trailing Stop (stop de arrastre de beneficios)

🛡️ Características de la gestión del riesgo

% de ajuste de riesgo por transacción

Límite de pérdida máxima diaria y semanal

Número máximo de transacciones abiertas al mismo tiempo

Límite de lote mínimo / máximo

Reducción automática del riesgo en un mercado extremadamente volátil

Reducción del riesgo durante el fin de semana (opcional)

Funciones inteligentes (adaptativas)

Reduce el riesgo si el mercado es muy volátil

No abre una operación si la tendencia es débil

Puede filtrar rupturas espurias

Incluye filtros de diferencial, volumen y volatilidad

🖥️ Soporte visual y de depuración

Panel de información detallada en el gráfico

Operaciones abiertas, ganancias/pérdidas, valores de los indicadores

Muestra por qué no abre una operación con el modo Debug

Envía una alerta opcional

👤 ¿Adecuado para quién?

✅ Aquellos que operan con Forex BTCUSD o XAUUSD

✅ Usuarios intermedios-avanzados

✅ Aquellos que quieren automatizar el control de riesgos

⚠️ Funciona en base a tendencias, no scalping

⚠️ Nota importante

Esto es un EA: