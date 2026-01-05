Quantum Super Hybrid Platinum

Прекратите гадать. Начните торговать с точностью.





QTS Super Hybrid Platinum — это не просто индикатор; это полноценная торговая система, разработанная для скальперов и внутридневных трейдеров, которым важны точность и безопасность. Сочетая мощь институционального анализа ценового движения (SNR) с трендовым импульсом (тройная EMA), этот инструмент отфильтровывает рыночный шум, предоставляя вам только высоковероятные торговые возможности.





Почему именно QTS Super Hybrid Platinum? Мы создали этот инструмент для решения трех самых больших проблем, с которыми сталкиваются трейдеры: ложные сигналы, чрезмерная торговля и упущенные возможности.





💎 ОСОБЕННОСТИ PLATINUM:





🚀 Автоматическая логика тренда и SNR: автоматически определяет тренд «крупного игрока» (смещение в сторону высокотаймовых фьючерсов) и рисует ключевые уровни поддержки/сопротивления.





📱 Мобильные push-уведомления: больше никогда не пропустите сделку! Получайте мгновенные оповещения на свой телефон («Тинг!») при появлении действительного сигнала. Идеально подходит для торговли на ходу.





🎯 Система «призрачных целей» (автоматический TP/SL): Не знаете, где выйти? Индикатор автоматически рисует «призрачные линии» для тейк-профита и стоп-лосса на основе волатильности (ATR).





🛡️ Интеллектуальные фильтры (защита от ловушек):





Фильтр RSI: Предотвращает покупку на вершинах или продажу на минимумах.





Измеритель волатильности: Предупреждает вас, когда рынок находится в состоянии «мертвого бокового движения» или «взрывного движения».





⏳ Таймер свечей: Избегайте ложных пробоев с помощью точного таймера обратного отсчета.





⚙️ КАК ТОРГОВАТЬ:





ПОКУПКА: Дождитесь синей стрелки. Убедитесь, что на высокотаймфрейме преобладает бычий тренд, а волатильность нормальная/высокая.





ПРОДАЖА: Дождитесь красной стрелки. Убедитесь, что на высокотаймфрейме наблюдается медвежий тренд, а волатильность — нормальная/высокая.





ВЫХОД: Следуйте автоматическим «призрачным» линиям (TP/SL) или выходите по противоположному сигналу.





Входные параметры:





Полная настройка периодов RSI, параметров EMA и параметров уведомлений.





[ Рекомендуемый таймфрейм: M15, M30, H1 ] [ Рекомендуемые пары: XAUUSD (золото), GBPUSD, EURUSD, US30 ]