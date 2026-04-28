Apex Origin MT4

5
  • Эксперты
  • Yi Hsiu Tsai
    Yi Hsiu Tsai

    Yi Hsiu Tsai

    4.8 (30)
    Философия
    Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
    Преимущества
    Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
    3 продукта 5 сигналов 3 темы 4 комментария
  • Версия: 1.20
  • Обновлено: 6 августа 2026

Трейдинг — это работа с вероятностями. Точная логика и дисциплина — основа стратегий Apex.

Сигналы (MT5 Flagship) Смотреть сигнал

Для подтверждения стабильности наш счет работает на MT5.

Версия для MT4 использует ту же логику и алгоритмы.

Философия дизайна

Apex Origin базируется на математической статистике для сохранения логической целостности в любых рыночных условиях.

Бэктесты (2010 - 2026)

Глубокое тестирование на 99% Tick Data за 16 лет:

  • In-Sample (2010-2020): Разработка и оптимизация мультивалютных связей.
  • Out-of-Sample (2020-2026): Высокая устойчивость к недавней волатильности.

Технические характеристики

  • Мин. депозит: 500 USD (рекомендуется 2000 USD).
  • Таймфрейм: H1 (фильтрация шума и спредов).
  • Логика: Mean Reversion в зонах истощения импульса.
  • Управление лотом: Линейная сетка (0.01, 0.02, 0.03). Без Мартингейла.
  • Риск-менеджмент: Жесткие стоп-лоссы и лимиты ордеров по каждому символу.

Настройка и поддержка

Версия MT4 оптимизирована под каждый символ. Доступны .set файлы для NZDCAD, AUDNZD и EURGBP.

Руководства и поддержка

Мануалы на EN, CN по установке в MT4 и управлению рисками.

Как начать:

  1. Откройте график H1 в MT4 и загрузите Apex Origin.
  2. Кнопка “Auto Trading” должна быть включена (Зеленая).
  3. Группа MQL5: [Apex Community].
  4. ЛС автору для получения MT4 .set файлов и мануалов.

Отказ от ответственности: Форекс связан с риском. Тесты 99% не гарантируют будущих прибылей. Проверьте на демо 2 недели.

Отзывы 5
Jose Gonzalez Aragon
301
Jose Gonzalez Aragon 2026.07.24 09:43 
 

Tras unas semanas de purebas en una cuenta demo tengo que decir que los resultados son fantasticos. Tambien es de admirar la ayuda y las sugerencias que proporciona el desarrollador. Por el momento solo se puede decir cosas buenas de este EA. Muchas gracias

Mst Anjuara
258
Mst Anjuara 2026.06.29 03:01 
 

Fantastic experience so far! The robot works very well after a few simple tweaks for XAUUSD M5. I'm seeing consistent profits and much better overall performance. Thank you, developer!

2105426
24
2105426 2026.05.03 06:34 
 

太棒了太棒了太棒了太棒了

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Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
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4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Эксперты
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Jose Gonzalez Aragon
301
Jose Gonzalez Aragon 2026.07.24 09:43 
 

Tras unas semanas de purebas en una cuenta demo tengo que decir que los resultados son fantasticos. Tambien es de admirar la ayuda y las sugerencias que proporciona el desarrollador. Por el momento solo se puede decir cosas buenas de este EA. Muchas gracias

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.07.24 15:49
Muchas gracias por su reseña de nuestro producto.
Mst Anjuara
258
Mst Anjuara 2026.06.29 03:01 
 

Fantastic experience so far! The robot works very well after a few simple tweaks for XAUUSD M5. I'm seeing consistent profits and much better overall performance. Thank you, developer!

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.06.29 03:18
Thank you for the fantastic review! Glad to hear it works well on XAUUSD M5. Please note that the EA is officially designed and optimized for AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, and EURGBP on the H1 timeframe. Since we haven't connected yet, feel free to send me a Private Message to get the Official Manual and optimized .set files. Happy trading!
Ouwen Rose
18
Ouwen Rose 2026.05.15 11:33 
 

this ea is solid have backtested it with real tick data and the results look promising from 100 to 450 in 3 year time with minimal risk and drawdown Im still running test on demo once complete i will update on its real performance

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.16 12:23
Thank you
Tomi Luv
908
Tomi Luv 2026.05.12 23:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.13 04:26
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear the results didn't meet your expectations. Performance with this EA is highly dependent on the correct configuration, specifically for the AUDCAD H1 timeframe and the optimized .set files. As I have no record of you requesting the Official Manual, I encourage you to contact me via Private Message. I am always happy to provide the necessary files and technical support to help you get the best results from this free tool.
2105426
24
2105426 2026.05.03 06:34 
 

太棒了太棒了太棒了太棒了

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.03 10:03
3Q~👍👍👍👍👍
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