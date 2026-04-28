Apex Origin MT4
- Эксперты
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Yi Hsiu TsaiФилософия
Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
Преимущества
Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 6 августа 2026
Трейдинг — это работа с вероятностями. Точная логика и дисциплина — основа стратегий Apex.
Сигналы (MT5 Flagship) Смотреть сигнал
Для подтверждения стабильности наш счет работает на MT5.
Версия для MT4 использует ту же логику и алгоритмы.
Философия дизайна
Apex Origin базируется на математической статистике для сохранения логической целостности в любых рыночных условиях.
Бэктесты (2010 - 2026)
Глубокое тестирование на 99% Tick Data за 16 лет:
- In-Sample (2010-2020): Разработка и оптимизация мультивалютных связей.
- Out-of-Sample (2020-2026): Высокая устойчивость к недавней волатильности.
Технические характеристики
- Мин. депозит: 500 USD (рекомендуется 2000 USD).
- Таймфрейм: H1 (фильтрация шума и спредов).
- Логика: Mean Reversion в зонах истощения импульса.
- Управление лотом: Линейная сетка (0.01, 0.02, 0.03). Без Мартингейла.
- Риск-менеджмент: Жесткие стоп-лоссы и лимиты ордеров по каждому символу.
Настройка и поддержка
Версия MT4 оптимизирована под каждый символ. Доступны .set файлы для NZDCAD, AUDNZD и EURGBP.
Руководства и поддержка
Мануалы на EN, CN по установке в MT4 и управлению рисками.
Как начать:
- Откройте график H1 в MT4 и загрузите Apex Origin.
- Кнопка “Auto Trading” должна быть включена (Зеленая).
- Группа MQL5: [Apex Community].
- ЛС автору для получения MT4 .set файлов и мануалов.
Отказ от ответственности: Форекс связан с риском. Тесты 99% не гарантируют будущих прибылей. Проверьте на демо 2 недели.
Tras unas semanas de purebas en una cuenta demo tengo que decir que los resultados son fantasticos. Tambien es de admirar la ayuda y las sugerencias que proporciona el desarrollador. Por el momento solo se puede decir cosas buenas de este EA. Muchas gracias