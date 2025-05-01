EasyTrade MT5
- Утилиты
- Alain Verleyen
- Версия: 1.29
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 10
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками
Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров.
Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности.
Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Trade помогает сосредоточиться на главном: умных решениях и стабильных результатах.
⸻
Зачем использовать Easy Trade?
- Точное управление риском: Торгуйте фиксированным лотом или указывайте риск в процентах от депозита. Мгновенные данные о риске и прибыли перед сделкой.
- Трейлинг для корзины ордеров: Отслеживайте общую прибыль и фиксируйте часть прибыли при достижении цели — идеально для нескольких позиций.
- Запись сделок: Каждая сделка может быть сохранена как скриншот — идеально для дневника и анализа результатов.
- Автоматическое закрытие по времени: Назначьте дату и время для автоматического закрытия позиций — удобно перед выходными или окончанием торгового дня.
- Настраиваемый интерфейс: Перенастраивайте кнопки, стили линий и масштаб панели под себя.
⸻
Основные функции (Версия 1.0)
- Мэджик номер и теги стратегии: Разделяйте сделки по стратегиям с помощью комментариев для удобного анализа.
- Настройка объема: Используйте фиксированный лот или расчет по риску, исходя из SL и процента капитала.
- Трейлинг корзины: Зафиксируйте прибыль при достижении заданного уровня (например, зафиксировать $5 при $10 прибыли).
- Цель прибыли по корзине: Закройте все сделки при достижении заданной прибыли (например, авто-закрытие при $20).
- Авто-закрытие по времени: Автоматически закройте все сделки в определенное время — удобно перед событиями или выходными.
- Подтверждение действий: Исключите случайные закрытия через подтверждение перед выполнением.
- Встроенная кнопка скриншота: Мгновенно сохраняйте график — идеально для ведения журнала.
- Просмотр риска перед входом: Увидьте расстояние до SL, значение пункта и потенциальную экспозицию до открытия сделки.
- Информационная панель: Следите за общим риском, текущей прибылью/убытком, трейлингом и целями в режиме реального времени.
⸻
Будущие обновления
- Поддержка отложенных ордеров
- Индивидуальный трейлинг для каждой сделки
- Интеграция с новостным календарем
- Настраиваемые уведомления
Мы активно развиваем Easy Trade, ориентируясь на реальные потребности трейдеров. Есть идеи? Напишите нам — мы открыты к предложениям.
⸻
Easy Trade — для тех трейдеров, кто…
- Ценит простой и быстрый процесс управления сделками
- Предпочитает ручную торговлю с умными инструментами
- Ведет журнал сделок и хочет автоматически сохранять скриншоты
- Следит за риском по нескольким символам в реальном времени
- Торгует внутри дня и нуждается в быстрой реакции
⸻
Начните умную торговлю уже сегодня
Easy Trade поможет упростить принятие решений, контролировать риски и повысить уверенность в каждой сделке.
Уже доступно для MT4 & MT5 на платформе MQL5.
Разработано Stein Investments — качественные инструменты для серьёзных трейдеров.
Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)