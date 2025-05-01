EasyTrade MT5

Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками

Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров.





Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности.

Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Trade помогает сосредоточиться на главном: умных решениях и стабильных результатах.





⸻





Зачем использовать Easy Trade?

Точное управление риском: Торгуйте фиксированным лотом или указывайте риск в процентах от депозита. Мгновенные данные о риске и прибыли перед сделкой.

Трейлинг для корзины ордеров: Отслеживайте общую прибыль и фиксируйте часть прибыли при достижении цели — идеально для нескольких позиций.

Запись сделок: Каждая сделка может быть сохранена как скриншот — идеально для дневника и анализа результатов.

Автоматическое закрытие по времени: Назначьте дату и время для автоматического закрытия позиций — удобно перед выходными или окончанием торгового дня.

Настраиваемый интерфейс: Перенастраивайте кнопки, стили линий и масштаб панели под себя.





⸻





Основные функции (Версия 1.0)

Мэджик номер и теги стратегии: Разделяйте сделки по стратегиям с помощью комментариев для удобного анализа.

Разделяйте сделки по стратегиям с помощью комментариев для удобного анализа. Настройка объема: Используйте фиксированный лот или расчет по риску, исходя из SL и процента капитала.

Используйте фиксированный лот или расчет по риску, исходя из SL и процента капитала. Трейлинг корзины: Зафиксируйте прибыль при достижении заданного уровня (например, зафиксировать $5 при $10 прибыли).

Зафиксируйте прибыль при достижении заданного уровня (например, зафиксировать $5 при $10 прибыли). Цель прибыли по корзине: Закройте все сделки при достижении заданной прибыли (например, авто-закрытие при $20).

Закройте все сделки при достижении заданной прибыли (например, авто-закрытие при $20). Авто-закрытие по времени: Автоматически закройте все сделки в определенное время — удобно перед событиями или выходными.

Автоматически закройте все сделки в определенное время — удобно перед событиями или выходными. Подтверждение действий: Исключите случайные закрытия через подтверждение перед выполнением.

Исключите случайные закрытия через подтверждение перед выполнением. Встроенная кнопка скриншота: Мгновенно сохраняйте график — идеально для ведения журнала.

Мгновенно сохраняйте график — идеально для ведения журнала. Просмотр риска перед входом: Увидьте расстояние до SL, значение пункта и потенциальную экспозицию до открытия сделки.

Увидьте расстояние до SL, значение пункта и потенциальную экспозицию до открытия сделки. Информационная панель: Следите за общим риском, текущей прибылью/убытком, трейлингом и целями в режиме реального времени.





⸻





Будущие обновления

Поддержка отложенных ордеров

Индивидуальный трейлинг для каждой сделки

Интеграция с новостным календарем

Настраиваемые уведомления





Мы активно развиваем Easy Trade, ориентируясь на реальные потребности трейдеров. Есть идеи? Напишите нам — мы открыты к предложениям.





⸻





Easy Trade — для тех трейдеров, кто…

Ценит простой и быстрый процесс управления сделками

Предпочитает ручную торговлю с умными инструментами

Ведет журнал сделок и хочет автоматически сохранять скриншоты

Следит за риском по нескольким символам в реальном времени

Торгует внутри дня и нуждается в быстрой реакции





⸻





Начните умную торговлю уже сегодня

Easy Trade поможет упростить принятие решений, контролировать риски и повысить уверенность в каждой сделке.





Уже доступно для MT4 & MT5 на платформе MQL5.





Разработано Stein Investments — качественные инструменты для серьёзных трейдеров.