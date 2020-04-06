Max Auto Scalping EA m

Советник MAX AUTO SCALPING — это полностью автоматическая многопарная торговая система для MT4.





Это высококачественный советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар!









Основные особенности советника:

- Методы скальпинговой торговли, основанные на локальных уровнях поддержки/сопротивления.

- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный фиксированный стоп-лосс для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам.

- Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4 (следуйте простой инструкции «Как установить» ниже) и оставить компьютер включенным или использовать VPS.

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Метод расчета размера позиции с использованием сложного процента. - Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.

- Таймфрейм: только M15.

- Торговые пары: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Время работы: советник ищет сигналы на вход в конце американской и начале азиатской торговой сессии.

- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 2-3% на сделку (можно изменить в настройках) или фиксированный лот.

- Советник оснащен дисплеем информации о спреде и свопах — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Также на дисплее отображаются баланс счета, средства и маржа. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Как установить:

- Для системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (чтобы узнать часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.