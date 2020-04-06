MultiStrategy GOLD

🏆 MultiStrategy GOLD - Умный советник для торговли золотом

 ПРЕИМУЩЕСТВА

🎯 4 стратегии в одном

Вместо одной уязвимой стратегии — четыре независимых подхода, работающих одновременно:

  • Свинг-стратегия — ловит развороты рынка

  • Фрактальная стратегия — точные входы по уровням

  • Трендовая стратегия — следует за трендом

  • Пробойная стратегия — захватывает импульсные движения

🛡️ Защита капитала

  • Автоматический расчет лота — никогда не рисковать больше установленного процента

  • Стоп-лосс в каждой сделке — защита от неожиданных движений

  • Трейлинг-стоп — фиксирует прибыль при движении в вашу пользу

  • Защита от просадки — останавливает торговлю при достижении лимита

📊 Интеллектуальная фильтрация

  • ADX-фильтр — торгует только в сильных трендах

  • Фильтр по спреду — избегает высоких комиссий

  • Временные фильтры — обходит периоды высокой волатильности

  • Новостной фильтр — защищает от резких движений на новостях

 Автоматизация

  • Работает 24/7 — не нужно сидеть у монитора

  • Самостоятельно выставляет ордера

  • Автоматически корректирует стоп-лоссы

  • Ведет статистику в реальном времени

🔧 ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Анализ рынка

Советник каждую секунду анализирует рынок золота (XAUUSD) по четырем независимым стратегиям одновременно.

2. Генерация сигналов

Каждая стратегия ищет свои паттерны:

  • Стратегия 1: Находит уровни поддержки/сопротивления

  • Стратегия 2: Определяет фрактальные развороты с подтверждением RSI

  • Стратегия 3: Следит за трендом и ждет откатов

  • Стратегия 4: Ищет пробои динамического канала

3. Фильтрация сигналов

Перед открытием сделки сигнал проходит 7 проверок:

  1. Проверка спреда (не слишком ли высокий?)

  2. Проверка ADX (есть ли тренд?)

  3. Проверка времени (не период ли новостей?)

  4. Проверка лимитов (не превышен ли дневной лимит?)

  5. Проверка просадки (не достигнут ли максимальный уровень?)

  6. Проверка капитала (достаточно ли средств?)

  7. Проверка риска (соответствует ли позиция настройкам?)

4. Открытие позиции

Если все проверки пройдены:

  • Автоматически рассчитывается размер позиции

  • Выставляются стоп-лосс и тейк-профит

  • Открывается отложенный ордер

  • Сделка сопровождается магическим номером (для идентификации стратегии)

5. Управление сделкой

После открытия позиции:

  • Ведется мониторинг цены

  • При достижении определенной прибыли стоп-лосс переносится в безубыток

  • При дальнейшем движении активируется трейлинг-стоп

  • При срабатывании тейк-профита или стоп-лосса позиция закрывается

6. Статистика и отчетность

Советник отображает на графике:

  • Количество сделок за день

  • Прибыль/убыток

  • Текущую просадку

  • Статус каждой стратегии

  • Расписание работы

⚙️ КЛЮЧЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

📈 Настройки для золота (XAUUSD)

  • Минимальный лот — минимальный объем сделки (0.01)

  • Максимальный лот — максимальный объем сделки (1.00)

  • Лимит спреда — максимальный спред для торговли (250 пунктов)

  • Множитель волатильности — адаптация под золото (1.8)

🎮 Управление рисками

text

Тип управления капиталом: • Риск процент — процент от счета на сделку • Фиксированный лот — постоянный объем • Процент от депозита — процент от баланса Максимальный риск на сделку — до 5% Максимальная просадка — до 25%

 Временные фильтры

  • Начало торговли — час начала работы (GMT)

  • Окончание торговли — час окончания работы (GMT)

  • Период новостей — время, когда торговля приостанавливается

  • Дневной лимит ордеров — максимальное число сделок в день (15)

🛡️ Защитные механизмы

  • ATR для стоп-лосса — адаптивный размер стопа (2.2 x ATR)

  • Соотношение TP/SL — отношение тейк-профита к стоп-лоссу (1.8)

  • Безубыток — автоматический перенос стопа при достижении прибыли

  • Трейлинг-стоп — плавающий стоп-лосс для защиты прибыли

📊 ЧТО ВИДИТ ТРЕЙДЕР

На графике отображается информационная панель:

================================ MultiStrategy GOLD v5.03 ================================ Дневные ордера: 3/15 Прибыль сегодня: $127.50 Винрейт: 67.5% Спред: 18.5 пунктов Макс. просадка: 8.2% ================================ Стратегия 1: ГОТОВА Стратегия 2: АКТИВНА Стратегия 3: ГОТОВА Стратегия 4: АКТИВНА ================================

🎯 ДЛЯ КОГО ЭТОТ СОВЕТНИК?

  •  Для новичков — полная автоматизация, не нужно знать технический анализ

  •  Для опытных трейдеров — гибкие настройки под любой стиль торговли

  •  Для инвесторов — долгосрочное управление капиталом

  •  Для занятых людей — работает самостоятельно 24/7

💡 ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

  1. Скопируйте файл в папку Experts

  2. Перезапустите терминал

  3. Перетащите советник на график XAUUSD

  4. Настройте параметры под ваш депозит

  5. Включите торговлю

MultiStrategy GOLD — это профессиональный инструмент для автоматической торговли золотом, который сочетает в себе надежность, безопасность и высокую эффективность. Советник делает всю сложную работу за вас, позволяя сосредоточиться на стратегических решениях.

Первоначальный депозит - 1000 USD

Предупреждение: с этим советником вы не разбогатеете завтра. Прошлые результаты не гарантируют будущих. (Советник также может нести убытки.)

Следует быть осторожным и использовать низкий уровень риска. Настройте параметры в соответствии со своими потребностями и результатами тестирования (демо-версия и тестер).

Помните, что возврат средств после скачивания советника невозможен.


Рекомендуем также
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage. Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена по
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Эксперты
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Эксперты
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Эксперты
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Продвинутая алгоритмическая торговая система Пара EUR/USD — самый торгуемый валютный инструмент в мире , известный своей ликвидностью и чёткими движениями. Но многие трейдеры теряют деньги из-за скрытых смен тренда и ложных пробоев. EUR/USD TRIPLE FUSION AI — это эксперт-советник нового поколения, созданный специально для работы с уникальными особенностями пары евро-доллар. В отличие от роботов с одной стратегией, которые ломаются при смене рынка , наш ИИ испол
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Эксперты
GridMasterFx   представляет собой инновационный инструмент для автоматической торговли на форекс, который основывается на комбинации сеточной стратегии и уникального алгоритма расчета тренда с использованием индикатора Moving Average. Эта стратегия позволяет советнику вовремя открывать и закрывать позиции, использовать анализ текущей тенденции и мгновенно реагировать на изменения рынка. Советник   GridMasterFx   - это отличный выбор для успешной автоматизации вашего торгового процесса на форек
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
TradeGhost
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Nova DCA Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует трендовую стратегию основанную на многочисленных технических индикаторов "Moving Average" на таймфрейма: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Советник использует элементы из таких стратегий как: Мартингейл, Сетка и Усреднения. В торговли может быть открыто до 3 ордеров одновременно на каждой из валютных пар. Советник использует алгоритм частичного закрытия ордера и скрытый Стоп лосс, Тейк профит, Безубыток и Трейлинг стоп. Советник мультивалютный торгует на 17 валютных па
EA Secret Average Trade MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Secret Average Trade : это   революционная систе ма   непохожая ни на одну другую,  в  стратегии используется такие алгоритмы как: сетки, усреднения, хеджирования и частично использует  алгоритмы мартингейла.   Торговля ведется на 17 валютных пар одновременно и использует таймфреймы: 9. Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы разновидных Трендов и также поддерживает торговлю на Реверс.  Преимущества Частичное закрытие, чтобы уменьшить нагрузки на депозит. Усредняю
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Эксперты
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
Safe Adaptive Trader PRO
Vladimir Novikov
Эксперты
Преимущества системы Это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму. Ключевые преимущества: Высокая эффективность ️ Надежная защита ️ Сбалансированный риск Многоуровневый контроль рисков Специализация на золоте : Оптимизирован для волатильности XAUUSD 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СОВЕТНИКА Safe Adaptive Trader PRO v6.0   - это профессиональная
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Эксперты
4 независимые стратегии   с уникальными комбинациями индикаторов: Strategy 1 : RSI + Stochastic + Moving Average Фильтрация перекупленности/перепроданности RSI Подтверждение разворотов Stochastic Определение тренда по MA Strategy 2 : RSI + Bollinger Bands + MA Торговля у границ Боллинджера Фильтрация тренда по MA Подтверждение сигналов RSI Strategy 3 : RSI + MA + MACD Комбинирование трендовых и импульсных сигналов Синхронизация RSI и MACD Strategy 4 : RSI + Volume + CCI Подтверждение объемов Оп
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Эксперты
Сильные стороны: 4 стратегии в одной системе RSI + Stochastic + MA   (тренд + перекупленность) RSI + Bollinger Bands + MA   (волатильность + тренд) RSI + MA + MACD   (конвергенция импульса) RSI + Volume + CCI   (объемы + циклы) → Диверсификация сигналов, снижение зависимости от одного паттерна. Адаптивный риск-менеджмент 3 модели риска:   Фиксированный ,   Волатильность-адаптивный ,   Формула Келли . Авторасчет лота с защитой от маржин-колла: Ограничение макс. риска портфеля ( MaxPortfolioRis
FREE
Event Horizon Trader
Vladimir Novikov
5 (3)
Эксперты
Event Horizon Trader -  это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD  Ключевые компоненты системы: 1. Квант
FREE
Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition
Vladimir Novikov
Эксперты
Safe Adaptive Trader PRO v1.1 MAJORS EDITION  Это продвинутый многоиндикаторный торговый советник, оптимизированный для работы с основными валютными парами. Система использует ансамбль технических индикаторов и современные методы управления рисками для принятия торговых решений. Архитектура системы 1. Многоиндикаторный ансамбль Советник объединяет сигналы от 7 различных технических индикаторов: Трендовые индикаторы: EMA (50 периодов) - быстрая скользящая SMA (100 периодов) - средняя скользящая
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв