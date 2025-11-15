Trend Meter – Мультивалютный анализатор силы тренда

Trend Meter — это мощный и одновременно очень лёгкий индикатор, который показывает силу тренда в один взгляд — в реальном времени, цветовым кодом, чётко и без задержек.

Он анализирует несколько таймфреймов, несколько валютных пар и несколько внутренних трендовых сигналов, объединяя их в компактный «трендовый светофор».

Идеально подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров.

Подходит для новичков и профессионалов — Trend Meter мгновенно показывает:

Есть тренд или нет

Силу тренда

Направление тренда (BUY или SELL)

Несколько подтверждённых сигналов

Полностью настраиваемые цвета, размеры и позиция

🔍 Основные функции

✔ Анализ тренда (Trend Meter 1, 2 и 3)

Индикатор состоит из трёх независимых модулей тренда:

Trend Meter 1

→ использует более светлые трендовые цвета (светло-зелёный / светло-красный)

→ реагирует самым ранним образом на изменение тренда (ранний вход) Trend Meter 2

→ основная логика тренда (зелёный = BUY / красный = SELL)

→ средняя чувствительность

→ идеален для скальпинга и внутридневной торговли Trend Meter 3

→ самая сильная фильтрация

→ показывает только чистые, подтверждённые тренды (для безопасных входов)

Все три модуля могут использоваться вместе или по отдельности.

Трейдер сразу видит, сколько модулей совпадают → более сильное подтверждение.

📊 Мультитаймфрейм и мультивалютность

Работает одновременно на нескольких таймфреймах

Поддерживает все символы MT4/MT5

Без задержек, без перерисовки

Очень низкая нагрузка на процессор

🎨 Полностью настраиваемый

Каждый Trend Meter можно настроить:

Цвета

Ширину

Высоту

Расстояние

Позицию на графике

Размер шрифта

Интенсивность сигналов

Фильтры по таймфреймам

Все настройки доступны без программирования, прямо в параметрах ввода.

🔥 Почему трейдеры любят этот индикатор

Не открывает сделки автоматически → 100% контроль у трейдера

Очень наглядное отображение: тренд виден сразу

Нет лишних линий и визуального шума

Только чёткие сигналы: BUY , SELL , ФЛЭТ / НЕТ ТРЕНДА

Подходит для любых стратегий:

✔ Скальпинг

✔ Дейтрейдинг

✔ Трендследование

✔ Хеджирование

✔ Грид-системы

📦 Что нового в этом релизе?

Полностью переписанный код

3 независимых модуля тренда

Значительно более высокая скорость реакции

Улучшенная логика окраски

Все параметры ввода подписаны и объяснены

Пользователь может настроить всё самостоятельно

💡 Рекомендация

Используйте Trend Meter 1 + 2 для входа,

Trend Meter 3 — как фильтр,

И входите в сделки только тогда, когда все три совпадают → максимальная точность.

📁 Без перерисовки — стабильно и надёжно

Trend Meter полностью перепрограммирован и теперь: