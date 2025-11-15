Trend Meter

Trend Meter – Мультивалютный анализатор силы тренда

Trend Meter — это мощный и одновременно очень лёгкий индикатор, который показывает силу тренда в один взгляд — в реальном времени, цветовым кодом, чётко и без задержек.

Он анализирует несколько таймфреймов, несколько валютных пар и несколько внутренних трендовых сигналов, объединяя их в компактный «трендовый светофор».

Идеально подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров.
Подходит для новичков и профессионалов — Trend Meter мгновенно показывает:

  • Есть тренд или нет

  • Силу тренда

  • Направление тренда (BUY или SELL)

  • Несколько подтверждённых сигналов

  • Полностью настраиваемые цвета, размеры и позиция

🔍 Основные функции

Анализ тренда (Trend Meter 1, 2 и 3)

Индикатор состоит из трёх независимых модулей тренда:

  1. Trend Meter 1
    → использует более светлые трендовые цвета (светло-зелёный / светло-красный)
    → реагирует самым ранним образом на изменение тренда (ранний вход)

  2. Trend Meter 2
    → основная логика тренда (зелёный = BUY / красный = SELL)
    → средняя чувствительность
    → идеален для скальпинга и внутридневной торговли

  3. Trend Meter 3
    → самая сильная фильтрация
    → показывает только чистые, подтверждённые тренды (для безопасных входов)

Все три модуля могут использоваться вместе или по отдельности.
Трейдер сразу видит, сколько модулей совпадают → более сильное подтверждение.

📊 Мультитаймфрейм и мультивалютность

  • Работает одновременно на нескольких таймфреймах

  • Поддерживает все символы MT4/MT5

  • Без задержек, без перерисовки

  • Очень низкая нагрузка на процессор

🎨 Полностью настраиваемый

Каждый Trend Meter можно настроить:

  • Цвета

  • Ширину

  • Высоту

  • Расстояние

  • Позицию на графике

  • Размер шрифта

  • Интенсивность сигналов

  • Фильтры по таймфреймам

Все настройки доступны без программирования, прямо в параметрах ввода.

🔥 Почему трейдеры любят этот индикатор

  • Не открывает сделки автоматически → 100% контроль у трейдера

  • Очень наглядное отображение: тренд виден сразу

  • Нет лишних линий и визуального шума

  • Только чёткие сигналы: BUY, SELL, ФЛЭТ / НЕТ ТРЕНДА

  • Подходит для любых стратегий:
    ✔ Скальпинг
    ✔ Дейтрейдинг
    ✔ Трендследование
    ✔ Хеджирование
    ✔ Грид-системы

📦 Что нового в этом релизе?

  • Полностью переписанный код

  • 3 независимых модуля тренда

  • Значительно более высокая скорость реакции

  • Улучшенная логика окраски

  • Все параметры ввода подписаны и объяснены

  • Пользователь может настроить всё самостоятельно

💡 Рекомендация

Используйте Trend Meter 1 + 2 для входа,
Trend Meter 3 — как фильтр,
И входите в сделки только тогда, когда все три совпадают → максимальная точность.

📁 Без перерисовки — стабильно и надёжно

Trend Meter полностью перепрограммирован и теперь:

  • надёжный

  • быстрый

  • лёгкий

  • безопасный

  • стабилен в тестах и в реальной торговле


Отзывы 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Mahmud Hisso
290
Ответ разработчика Mahmud Hisso 2025.11.23 19:08
Thank you very much for your detailed and positive review!
I’m happy to hear that the Trend Meter works so well for you and that you already earned back the cost. The idea you suggested is already planned for the next update —
Version 1.1 will be released next week, and of course you will be able to download it for free. If you need anything or have more ideas, feel free to contact me anytime.
Thank you again for your trust and support! 🙏
Ответ на отзыв