Trend Meter
- Индикаторы
- Mahmud Hisso
- Версия: 1.1
- Обновлено: 25 ноября 2025
- Активации: 5
Trend Meter – Мультивалютный анализатор силы тренда
Trend Meter — это мощный и одновременно очень лёгкий индикатор, который показывает силу тренда в один взгляд — в реальном времени, цветовым кодом, чётко и без задержек.
Он анализирует несколько таймфреймов, несколько валютных пар и несколько внутренних трендовых сигналов, объединяя их в компактный «трендовый светофор».
Идеально подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров.
Подходит для новичков и профессионалов — Trend Meter мгновенно показывает:
-
Есть тренд или нет
-
Силу тренда
-
Направление тренда (BUY или SELL)
-
Несколько подтверждённых сигналов
-
Полностью настраиваемые цвета, размеры и позиция
🔍 Основные функции
✔ Анализ тренда (Trend Meter 1, 2 и 3)
Индикатор состоит из трёх независимых модулей тренда:
-
Trend Meter 1
→ использует более светлые трендовые цвета (светло-зелёный / светло-красный)
→ реагирует самым ранним образом на изменение тренда (ранний вход)
-
Trend Meter 2
→ основная логика тренда (зелёный = BUY / красный = SELL)
→ средняя чувствительность
→ идеален для скальпинга и внутридневной торговли
-
Trend Meter 3
→ самая сильная фильтрация
→ показывает только чистые, подтверждённые тренды (для безопасных входов)
Все три модуля могут использоваться вместе или по отдельности.
Трейдер сразу видит, сколько модулей совпадают → более сильное подтверждение.
📊 Мультитаймфрейм и мультивалютность
-
Работает одновременно на нескольких таймфреймах
-
Поддерживает все символы MT4/MT5
-
Без задержек, без перерисовки
-
Очень низкая нагрузка на процессор
🎨 Полностью настраиваемый
Каждый Trend Meter можно настроить:
-
Цвета
-
Ширину
-
Высоту
-
Расстояние
-
Позицию на графике
-
Размер шрифта
-
Интенсивность сигналов
-
Фильтры по таймфреймам
Все настройки доступны без программирования, прямо в параметрах ввода.
🔥 Почему трейдеры любят этот индикатор
-
Не открывает сделки автоматически → 100% контроль у трейдера
-
Очень наглядное отображение: тренд виден сразу
-
Нет лишних линий и визуального шума
-
Только чёткие сигналы: BUY, SELL, ФЛЭТ / НЕТ ТРЕНДА
-
Подходит для любых стратегий:
✔ Скальпинг
✔ Дейтрейдинг
✔ Трендследование
✔ Хеджирование
✔ Грид-системы
📦 Что нового в этом релизе?
-
Полностью переписанный код
-
3 независимых модуля тренда
-
Значительно более высокая скорость реакции
-
Улучшенная логика окраски
-
Все параметры ввода подписаны и объяснены
-
Пользователь может настроить всё самостоятельно
💡 Рекомендация
Используйте Trend Meter 1 + 2 для входа,
Trend Meter 3 — как фильтр,
И входите в сделки только тогда, когда все три совпадают → максимальная точность.
📁 Без перерисовки — стабильно и надёжно
Trend Meter полностью перепрограммирован и теперь:
-
надёжный
-
быстрый
-
лёгкий
-
безопасный
-
стабилен в тестах и в реальной торговле
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader