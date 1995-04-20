BOS Liquidity Sweep
- Индикаторы
- Mahmud Hisso
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Определяет BOS и ликвидностные выносы на основе логики рыночной структуры для выявления потенциальных разворотов Smart Money.
BOS Liquidity Sweep – Индикатор рыночной структуры
BOS Liquidity Sweep — это технический индикатор рыночной структуры, предназначенный для визуализации ликвидностных выносов и концепций Break of Structure (BOS) непосредственно на графике.
Индикатор фокусируется на поведении цены, помогая понять, где ликвидность была собрана и как рынок реагирует после этого, без автоматического открытия сделок и без обещаний прибыли.
Основная концепция
Финансовые рынки часто сначала движутся в зоны с высокой концентрацией ликвидности, прежде чем продолжить основное направление.
Этот индикатор выделяет такие моменты, комбинируя:
-
Рыночную структуру (HH, HL, LH, LL)
-
Обнаружение ликвидностных выносов
-
Подтверждение Break of Structure
Цель — визуально поддержать процесс принятия решений, а не заставлять входить в сделки.
Как работает индикатор (пошагово)
1. Определение рыночной структуры
Индикатор постоянно анализирует ценовые колебания для выявления:
-
Higher Highs (HH)
-
Higher Lows (HL)
-
Lower Highs (LH)
-
Lower Lows (LL)
Эти точки определяют текущую рыночную структуру и отображаются прямо на графике.
2. Обнаружение ликвидностного выноса
Ликвидностный вынос происходит, когда цена временно выходит за пределы предыдущего максимума или минимума и затем возвращается обратно в структуру.
Индикатор визуально отмечает это событие, когда:
-
цена пробивает структурный уровень
-
движение отвергается рынком
-
цена закрывается обратно в предыдущем диапазоне
Эта фаза сама по себе не является торговым сигналом.
3. Подтверждение через Break of Structure (BOS)
После корректного ликвидностного выноса индикатор ожидает структурного подтверждения.
BOS определяется, когда:
-
цена пробивает соответствующий структурный уровень
-
направление рынка становится более очевидным
-
вынос подтверждается как возможный разворот или продолжение
Только после этого подтверждения на графике отображается визуальный сигнал.
Когда появляется сигнал
Сигнал отображается только при выполнении всех условий:
-
существует корректная рыночная структура
-
ликвидность была собрана
-
реакция цены подтверждает отклонение
-
произошёл чёткий Break of Structure
Это помогает отфильтровать преждевременные и слабые сетапы.
Когда использование не рекомендуется
Индикатор не предназначен для использования, если:
-
рынок находится во флэте без чёткой структуры
-
ликвидностный вынос отсутствует
-
BOS не подтверждён
-
сильные новости искажают движение цены
В таких условиях визуальные сигналы могут отсутствовать по задумке.
Важные замечания
-
Индикатор не открывает сделки
-
Он не прогнозирует прибыль
-
Он не заменяет риск-менеджмент
-
Сигналы зависят от контекста и не являются автоматическими инструкциями
Индикатор предназначен как визуальный аналитический инструмент для трейдеров, понимающих рыночную структуру.
Обзор входных параметров
Все параметры являются необязательными и могут быть настроены индивидуально.
Настройки рыночной структуры
Swing Length
Определяет количество баров, используемых для определения максимумов и минимумов.
Более высокие значения дают меньше, но более сильные структурные точки.
Визуальные настройки
-
Цвета для меток структуры (HH, HL, LH, LL)
-
Размеры линий и текста для удобства чтения
Настройки отображения и оповещений
-
Включение/выключение визуальных сигналов
-
Дополнительные оповещения (если активированы) появляются только после подтверждённых условий
Поддерживаемая платформа
-
MetaTrader 4
Отказ от ответственности
Торговля финансовыми инструментами связана с рисками.
Индикатор предоставляется исключительно в учебных и аналитических целях и не является финансовой рекомендацией.