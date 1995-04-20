BOS Liquidity Sweep

Определяет BOS и ликвидностные выносы на основе логики рыночной структуры для выявления потенциальных разворотов Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Индикатор рыночной структуры

BOS Liquidity Sweep — это технический индикатор рыночной структуры, предназначенный для визуализации ликвидностных выносов и концепций Break of Structure (BOS) непосредственно на графике.

Индикатор фокусируется на поведении цены, помогая понять, где ликвидность была собрана и как рынок реагирует после этого, без автоматического открытия сделок и без обещаний прибыли.

Основная концепция

Финансовые рынки часто сначала движутся в зоны с высокой концентрацией ликвидности, прежде чем продолжить основное направление.
Этот индикатор выделяет такие моменты, комбинируя:

  • Рыночную структуру (HH, HL, LH, LL)

  • Обнаружение ликвидностных выносов

  • Подтверждение Break of Structure

Цель — визуально поддержать процесс принятия решений, а не заставлять входить в сделки.

Как работает индикатор (пошагово)

1. Определение рыночной структуры

Индикатор постоянно анализирует ценовые колебания для выявления:

  • Higher Highs (HH)

  • Higher Lows (HL)

  • Lower Highs (LH)

  • Lower Lows (LL)

Эти точки определяют текущую рыночную структуру и отображаются прямо на графике.

2. Обнаружение ликвидностного выноса

Ликвидностный вынос происходит, когда цена временно выходит за пределы предыдущего максимума или минимума и затем возвращается обратно в структуру.

Индикатор визуально отмечает это событие, когда:

  • цена пробивает структурный уровень

  • движение отвергается рынком

  • цена закрывается обратно в предыдущем диапазоне

Эта фаза сама по себе не является торговым сигналом.

3. Подтверждение через Break of Structure (BOS)

После корректного ликвидностного выноса индикатор ожидает структурного подтверждения.

BOS определяется, когда:

  • цена пробивает соответствующий структурный уровень

  • направление рынка становится более очевидным

  • вынос подтверждается как возможный разворот или продолжение

Только после этого подтверждения на графике отображается визуальный сигнал.

Когда появляется сигнал

Сигнал отображается только при выполнении всех условий:

  • существует корректная рыночная структура

  • ликвидность была собрана

  • реакция цены подтверждает отклонение

  • произошёл чёткий Break of Structure

Это помогает отфильтровать преждевременные и слабые сетапы.

Когда использование не рекомендуется

Индикатор не предназначен для использования, если:

  • рынок находится во флэте без чёткой структуры

  • ликвидностный вынос отсутствует

  • BOS не подтверждён

  • сильные новости искажают движение цены

В таких условиях визуальные сигналы могут отсутствовать по задумке.

Важные замечания

  • Индикатор не открывает сделки

  • Он не прогнозирует прибыль

  • Он не заменяет риск-менеджмент

  • Сигналы зависят от контекста и не являются автоматическими инструкциями

Индикатор предназначен как визуальный аналитический инструмент для трейдеров, понимающих рыночную структуру.

Обзор входных параметров

Все параметры являются необязательными и могут быть настроены индивидуально.

Настройки рыночной структуры

Swing Length
Определяет количество баров, используемых для определения максимумов и минимумов.
Более высокие значения дают меньше, но более сильные структурные точки.

Визуальные настройки

  • Цвета для меток структуры (HH, HL, LH, LL)

  • Размеры линий и текста для удобства чтения

Настройки отображения и оповещений

  • Включение/выключение визуальных сигналов

  • Дополнительные оповещения (если активированы) появляются только после подтверждённых условий

Поддерживаемая платформа

  • MetaTrader 4

Отказ от ответственности

Торговля финансовыми инструментами связана с рисками.
Индикатор предоставляется исключительно в учебных и аналитических целях и не является финансовой рекомендацией.


