Определяет BOS и ликвидностные выносы на основе логики рыночной структуры для выявления потенциальных разворотов Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Индикатор рыночной структуры

BOS Liquidity Sweep — это технический индикатор рыночной структуры, предназначенный для визуализации ликвидностных выносов и концепций Break of Structure (BOS) непосредственно на графике.

Индикатор фокусируется на поведении цены, помогая понять, где ликвидность была собрана и как рынок реагирует после этого, без автоматического открытия сделок и без обещаний прибыли.

Основная концепция

Финансовые рынки часто сначала движутся в зоны с высокой концентрацией ликвидности, прежде чем продолжить основное направление.

Этот индикатор выделяет такие моменты, комбинируя:

Рыночную структуру (HH, HL, LH, LL)

Обнаружение ликвидностных выносов

Подтверждение Break of Structure

Цель — визуально поддержать процесс принятия решений, а не заставлять входить в сделки.

Как работает индикатор (пошагово)

1. Определение рыночной структуры

Индикатор постоянно анализирует ценовые колебания для выявления:

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Эти точки определяют текущую рыночную структуру и отображаются прямо на графике.

2. Обнаружение ликвидностного выноса

Ликвидностный вынос происходит, когда цена временно выходит за пределы предыдущего максимума или минимума и затем возвращается обратно в структуру.

Индикатор визуально отмечает это событие, когда:

цена пробивает структурный уровень

движение отвергается рынком

цена закрывается обратно в предыдущем диапазоне

Эта фаза сама по себе не является торговым сигналом.

3. Подтверждение через Break of Structure (BOS)

После корректного ликвидностного выноса индикатор ожидает структурного подтверждения.

BOS определяется, когда:

цена пробивает соответствующий структурный уровень

направление рынка становится более очевидным

вынос подтверждается как возможный разворот или продолжение

Только после этого подтверждения на графике отображается визуальный сигнал.

Когда появляется сигнал

Сигнал отображается только при выполнении всех условий:

существует корректная рыночная структура

ликвидность была собрана

реакция цены подтверждает отклонение

произошёл чёткий Break of Structure

Это помогает отфильтровать преждевременные и слабые сетапы.

Когда использование не рекомендуется

Индикатор не предназначен для использования, если:

рынок находится во флэте без чёткой структуры

ликвидностный вынос отсутствует

BOS не подтверждён

сильные новости искажают движение цены

В таких условиях визуальные сигналы могут отсутствовать по задумке.

Важные замечания

Индикатор не открывает сделки

Он не прогнозирует прибыль

Он не заменяет риск-менеджмент

Сигналы зависят от контекста и не являются автоматическими инструкциями

Индикатор предназначен как визуальный аналитический инструмент для трейдеров, понимающих рыночную структуру.

Обзор входных параметров

Все параметры являются необязательными и могут быть настроены индивидуально.

Настройки рыночной структуры

Swing Length

Определяет количество баров, используемых для определения максимумов и минимумов.

Более высокие значения дают меньше, но более сильные структурные точки.

Визуальные настройки

Цвета для меток структуры (HH, HL, LH, LL)

Размеры линий и текста для удобства чтения

Настройки отображения и оповещений

Включение/выключение визуальных сигналов

Дополнительные оповещения (если активированы) появляются только после подтверждённых условий

Поддерживаемая платформа

MetaTrader 4

Отказ от ответственности

Торговля финансовыми инструментами связана с рисками.

Индикатор предоставляется исключительно в учебных и аналитических целях и не является финансовой рекомендацией.