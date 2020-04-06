Golden Entry V1.0 – Expert Advisor на основе Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry — это алгоритмический Expert Advisor для MetaTrader 5, построенный на принципах Smart Money Concepts (SMC) и торговой логике ICT.

Система фокусируется на рыночной структуре, институциональном поведении цены и качественных точках входа, избегая случайных индикаторов и чрезмерной оптимизации.

Данный EA предназначен для трейдеров, которые ценят структуру, логику и дисциплину, а не агрессивные и высокорисковые подходы.

Торговая логика

Golden Entry анализирует рынок на основе рыночной структуры Smart Money, включая:

Рыночную структуру (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Определение тренда и направленного смещения

Входы в рынок основаны на логике ICT, при которой цена должна взаимодействовать с ключевыми структурными зонами перед открытием сделки.

EA не преследует цену и не использует запаздывающие индикаторы.

Концепция входа

Фильтрация направления на основе структуры

Вход только после подтверждения условий

Отсутствие случайных сделок

Отсутствие наложения сигналов

Один чётко определённый вход на один сетап

Качество важнее количества.

Управление рисками

Контролируемый риск на сделку

Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit

Отсутствие Martingale

Отсутствие Grid

Отсутствие увеличения лота

Система управления рисками направлена на снижение просадок и стабильность торговли.

Торговый стиль

Тип стратегии: Trend & Scalping

Исполнение: Полностью автоматическое

Подходит для дисциплинированных торговых условий

Рекомендуемые инструменты: XAUUSD, основные валютные пары

Важная информация

Это не система мгновенного обогащения

Прибыль не гарантируется

Прошлые результаты не гарантируют будущих

Требуется разумное управление рисками

Ключевые особенности

Логика Smart Money Concept

Входы на основе ICT

Подтверждение рыночной структуры

Чистая и понятная логика исполнения

Оптимизация под MetaTrader 5

Отсутствие высокорисковых методов

Golden Entry создан для трейдеров, которые понимают, что стабильность строится на логике, а не на обещаниях.