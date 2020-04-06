Golden Entry
- Эксперты
- Najdo Rasimoski
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Golden Entry V1.0 – Expert Advisor на основе Smart Money Concept (MT5)
Golden Entry — это алгоритмический Expert Advisor для MetaTrader 5, построенный на принципах Smart Money Concepts (SMC) и торговой логике ICT.
Система фокусируется на рыночной структуре, институциональном поведении цены и качественных точках входа, избегая случайных индикаторов и чрезмерной оптимизации.
Данный EA предназначен для трейдеров, которые ценят структуру, логику и дисциплину, а не агрессивные и высокорисковые подходы.
Торговая логика
Golden Entry анализирует рынок на основе рыночной структуры Smart Money, включая:
-
Рыночную структуру (HH, HL, LH, LL)
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHoCH)
-
Определение тренда и направленного смещения
Входы в рынок основаны на логике ICT, при которой цена должна взаимодействовать с ключевыми структурными зонами перед открытием сделки.
EA не преследует цену и не использует запаздывающие индикаторы.
Концепция входа
-
Фильтрация направления на основе структуры
-
Вход только после подтверждения условий
-
Отсутствие случайных сделок
-
Отсутствие наложения сигналов
-
Один чётко определённый вход на один сетап
Качество важнее количества.
Управление рисками
-
Контролируемый риск на сделку
-
Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit
-
Отсутствие Martingale
-
Отсутствие Grid
-
Отсутствие увеличения лота
Система управления рисками направлена на снижение просадок и стабильность торговли.
Торговый стиль
-
Тип стратегии: Trend & Scalping
-
Исполнение: Полностью автоматическое
-
Подходит для дисциплинированных торговых условий
-
Рекомендуемые инструменты: XAUUSD, основные валютные пары
Важная информация
-
Это не система мгновенного обогащения
-
Прибыль не гарантируется
-
Прошлые результаты не гарантируют будущих
-
Требуется разумное управление рисками
Ключевые особенности
-
Логика Smart Money Concept
-
Входы на основе ICT
-
Подтверждение рыночной структуры
-
Чистая и понятная логика исполнения
-
Оптимизация под MetaTrader 5
-
Отсутствие высокорисковых методов