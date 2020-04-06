Golden Entry V1.0 – Smart Money Concept ベースのEA（MT5）

Golden Entry は、Smart Money Concepts（SMC） と ICTトレーディングロジック に基づいて開発された、MetaTrader 5 用の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）です。

本システムは、市場構造、機関投資家の価格行動、高品質なエントリーポイントに焦点を当て、ランダムなインジケーターや過度に最適化された戦略を使用しません。

本EAは、規律・論理・構造を重視するトレーダー向けに設計されており、高リスクや攻撃的な手法を目的としていません。

トレーディングロジック

Golden Entry は、以下の Smart Money 市場構造の概念を用いて市場を分析します。

市場構造（HH、HL、LH、LL）

ブレイク・オブ・ストラクチャー（BOS）

キャラクター・チェンジ（CHoCH）

トレンドおよび方向バイアスの判断

エントリーは ICTロジックに基づき、価格が重要な構造ゾーンと相互作用した場合にのみ実行されます。

EAは価格を追いかけることはなく、遅行インジケーターを使用しません。

エントリーコンセプト

市場構造に基づく方向フィルター

条件確認後のみエントリー

ランダムトレードなし

シグナルの重複なし

1セットアップにつき1トレード

量より質を重視します。

リスク管理

1トレードごとのリスク管理

ストップロスおよびテイクプロフィットの自動計算

マーチンゲールなし

グリッド取引なし

ロット増加なし

リスク管理は、ドローダウンを抑え、長期的な安定性を維持することを目的としています。

トレーディングスタイル

戦略タイプ： トレンド & スキャルピング

実行方式： 完全自動

規律ある取引環境向け

推奨銘柄：XAUUSD、主要通貨ペア

重要な注意事項

本EAは 利益を保証するものではありません

「必ず勝てるシステム」ではありません

過去の成績は 将来の結果を保証しません

適切なリスク管理が必要です

主な特徴

Smart Money Concept に基づくロジック

ICTスタイルのエントリー

市場構造の確認

明確で安定した実行ロジック

MetaTrader 5 に最適化

高リスク手法なし

Golden Entry は、一貫性は約束ではなく論理から生まれると理解しているトレーダーのために作られています。