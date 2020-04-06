Golden Entry
- エキスパート
- Najdo Rasimoski
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Golden Entry V1.0 – Smart Money Concept ベースのEA（MT5）
Golden Entry は、Smart Money Concepts（SMC） と ICTトレーディングロジック に基づいて開発された、MetaTrader 5 用の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）です。
本システムは、市場構造、機関投資家の価格行動、高品質なエントリーポイントに焦点を当て、ランダムなインジケーターや過度に最適化された戦略を使用しません。
本EAは、規律・論理・構造を重視するトレーダー向けに設計されており、高リスクや攻撃的な手法を目的としていません。
トレーディングロジック
Golden Entry は、以下の Smart Money 市場構造の概念を用いて市場を分析します。
-
市場構造（HH、HL、LH、LL）
-
ブレイク・オブ・ストラクチャー（BOS）
-
キャラクター・チェンジ（CHoCH）
-
トレンドおよび方向バイアスの判断
エントリーは ICTロジックに基づき、価格が重要な構造ゾーンと相互作用した場合にのみ実行されます。
EAは価格を追いかけることはなく、遅行インジケーターを使用しません。
エントリーコンセプト
-
市場構造に基づく方向フィルター
-
条件確認後のみエントリー
-
ランダムトレードなし
-
シグナルの重複なし
-
1セットアップにつき1トレード
量より質を重視します。
リスク管理
-
1トレードごとのリスク管理
-
ストップロスおよびテイクプロフィットの自動計算
-
マーチンゲールなし
-
グリッド取引なし
-
ロット増加なし
リスク管理は、ドローダウンを抑え、長期的な安定性を維持することを目的としています。
トレーディングスタイル
-
戦略タイプ：トレンド & スキャルピング
-
実行方式：完全自動
-
規律ある取引環境向け
-
推奨銘柄：XAUUSD、主要通貨ペア
重要な注意事項
-
本EAは利益を保証するものではありません
-
「必ず勝てるシステム」ではありません
-
過去の成績は将来の結果を保証しません
-
適切なリスク管理が必要です
主な特徴
-
Smart Money Concept に基づくロジック
-
ICTスタイルのエントリー
-
市場構造の確認
-
明確で安定した実行ロジック
-
MetaTrader 5 に最適化
-
高リスク手法なし