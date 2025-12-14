Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basato sullo Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, sviluppato secondo i principi dello Smart Money Concept (SMC) e della logica di trading ICT.

Il sistema si concentra sulla struttura del mercato, sul comportamento istituzionale del prezzo e su punti di ingresso di alta qualità, evitando indicatori casuali e strategie eccessivamente ottimizzate.

Questo EA è pensato per trader che privilegiano disciplina, logica e struttura, e non cercano approcci aggressivi o ad alto rischio.

Logica di Trading

Golden Entry analizza il mercato utilizzando i concetti di struttura di mercato Smart Money, tra cui:

Struttura di mercato (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Identificazione del trend e del bias direzionale

Gli ingressi vengono eseguiti secondo la logica ICT, solo quando il prezzo interagisce con aree strutturali chiave.

L’EA non insegue il prezzo e non utilizza indicatori ritardati.

Concetto di Ingresso

Filtro direzionale basato sulla struttura

Ingresso solo dopo conferma delle condizioni

Nessuna operazione casuale

Nessuna sovrapposizione di segnali

Un trade chiaro per ogni setup

La qualità è più importante della quantità.

Gestione del Rischio

Rischio controllato per operazione

Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit

Nessun Martingale

Nessun Grid

Nessun aumento progressivo dei lotti

La gestione del rischio è progettata per limitare il drawdown e mantenere coerenza nel lungo periodo.

Stile di Trading

Tipo di strategia: Trend & Scalping

Esecuzione: Completamente automatizzata

Adatto a contesti di trading disciplinati

Strumenti consigliati: XAUUSD, principali coppie Forex

Avvertenze Importanti

Questo EA non è una macchina per fare soldi

Nessun profitto è garantito

Le performance passate non garantiscono risultati futuri

È fondamentale una corretta gestione del rischio

Caratteristiche Principali

Logica basata sullo Smart Money Concept

Ingressi ispirati alla metodologia ICT

Conferma della struttura di mercato

Esecuzione chiara e stabile

Ottimizzato per MetaTrader 5

Nessuna tecnica ad alto rischio

Golden Entry è stato creato per trader che comprendono che la costanza nasce dalla logica, non dalle promesse.