Golden Entry
- Experts
- Najdo Rasimoski
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basato sullo Smart Money Concept (MT5)
Golden Entry è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, sviluppato secondo i principi dello Smart Money Concept (SMC) e della logica di trading ICT.
Il sistema si concentra sulla struttura del mercato, sul comportamento istituzionale del prezzo e su punti di ingresso di alta qualità, evitando indicatori casuali e strategie eccessivamente ottimizzate.
Questo EA è pensato per trader che privilegiano disciplina, logica e struttura, e non cercano approcci aggressivi o ad alto rischio.
Logica di Trading
Golden Entry analizza il mercato utilizzando i concetti di struttura di mercato Smart Money, tra cui:
-
Struttura di mercato (HH, HL, LH, LL)
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHoCH)
-
Identificazione del trend e del bias direzionale
Gli ingressi vengono eseguiti secondo la logica ICT, solo quando il prezzo interagisce con aree strutturali chiave.
L’EA non insegue il prezzo e non utilizza indicatori ritardati.
Concetto di Ingresso
-
Filtro direzionale basato sulla struttura
-
Ingresso solo dopo conferma delle condizioni
-
Nessuna operazione casuale
-
Nessuna sovrapposizione di segnali
-
Un trade chiaro per ogni setup
La qualità è più importante della quantità.
Gestione del Rischio
-
Rischio controllato per operazione
-
Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit
-
Nessun Martingale
-
Nessun Grid
-
Nessun aumento progressivo dei lotti
La gestione del rischio è progettata per limitare il drawdown e mantenere coerenza nel lungo periodo.
Stile di Trading
-
Tipo di strategia: Trend & Scalping
-
Esecuzione: Completamente automatizzata
-
Adatto a contesti di trading disciplinati
-
Strumenti consigliati: XAUUSD, principali coppie Forex
Avvertenze Importanti
-
Questo EA non è una macchina per fare soldi
-
Nessun profitto è garantito
-
Le performance passate non garantiscono risultati futuri
-
È fondamentale una corretta gestione del rischio
Caratteristiche Principali
-
Logica basata sullo Smart Money Concept
-
Ingressi ispirati alla metodologia ICT
-
Conferma della struttura di mercato
-
Esecuzione chiara e stabile
-
Ottimizzato per MetaTrader 5
-
Nessuna tecnica ad alto rischio