Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basato sullo Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5, sviluppato secondo i principi dello Smart Money Concept (SMC) e della logica di trading ICT.
Il sistema si concentra sulla struttura del mercato, sul comportamento istituzionale del prezzo e su punti di ingresso di alta qualità, evitando indicatori casuali e strategie eccessivamente ottimizzate.

Questo EA è pensato per trader che privilegiano disciplina, logica e struttura, e non cercano approcci aggressivi o ad alto rischio.

Logica di Trading

Golden Entry analizza il mercato utilizzando i concetti di struttura di mercato Smart Money, tra cui:

  • Struttura di mercato (HH, HL, LH, LL)

  • Break of Structure (BOS)

  • Change of Character (CHoCH)

  • Identificazione del trend e del bias direzionale

Gli ingressi vengono eseguiti secondo la logica ICT, solo quando il prezzo interagisce con aree strutturali chiave.
L’EA non insegue il prezzo e non utilizza indicatori ritardati.

Concetto di Ingresso

  • Filtro direzionale basato sulla struttura

  • Ingresso solo dopo conferma delle condizioni

  • Nessuna operazione casuale

  • Nessuna sovrapposizione di segnali

  • Un trade chiaro per ogni setup

La qualità è più importante della quantità.

Gestione del Rischio

  • Rischio controllato per operazione

  • Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit

  • Nessun Martingale

  • Nessun Grid

  • Nessun aumento progressivo dei lotti

La gestione del rischio è progettata per limitare il drawdown e mantenere coerenza nel lungo periodo.

Stile di Trading

  • Tipo di strategia: Trend & Scalping

  • Esecuzione: Completamente automatizzata

  • Adatto a contesti di trading disciplinati

  • Strumenti consigliati: XAUUSD, principali coppie Forex

Avvertenze Importanti

  • Questo EA non è una macchina per fare soldi

  • Nessun profitto è garantito

  • Le performance passate non garantiscono risultati futuri

  • È fondamentale una corretta gestione del rischio

Caratteristiche Principali

  • Logica basata sullo Smart Money Concept

  • Ingressi ispirati alla metodologia ICT

  • Conferma della struttura di mercato

  • Esecuzione chiara e stabile

  • Ottimizzato per MetaTrader 5

  • Nessuna tecnica ad alto rischio

Golden Entry è stato creato per trader che comprendono che la costanza nasce dalla logica, non dalle promesse.


