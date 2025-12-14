Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basé sur le Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, développé selon les principes du Smart Money Concept (SMC) et de la logique de trading ICT.

Le système se concentre sur la structure du marché, le comportement institutionnel des prix et des points d’entrée de haute qualité, tout en évitant les indicateurs aléatoires et les stratégies sur-optimisées.

Cet EA est conçu pour les traders qui privilégient la discipline, la logique et la structure, et non les approches agressives ou à haut risque.

Logique de Trading

Golden Entry analyse le marché en utilisant les concepts de structure de marché Smart Money, notamment :

Structure du marché (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Identification de la tendance et du biais directionnel

Les entrées sont exécutées selon la logique ICT, uniquement lorsque le prix interagit avec des zones structurelles clés.

L’EA ne poursuit pas le prix et n’utilise pas d’indicateurs retardés.

Concept d’Entrée

Filtrage directionnel basé sur la structure

Entrée uniquement après confirmation des conditions

Aucune opération aléatoire

Aucune superposition de signaux

Un trade clair par configuration

La qualité prime sur la quantité.

Gestion du Risque

Risque contrôlé par trade

Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit

Aucun Martingale

Aucun Grid

Aucune augmentation progressive des lots

La gestion du risque est conçue pour limiter le drawdown et maintenir une cohérence à long terme.

Style de Trading

Type de stratégie : Tendance & Scalping

Exécution : Entièrement automatisée

Adapté aux environnements de trading disciplinés

Instruments recommandés : XAUUSD, principales paires de devises

Informations Importantes

Cet EA n’est pas une machine à profits

Aucun profit n’est garanti

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

Une gestion du risque appropriée est indispensable

Caractéristiques Principales

Logique basée sur le Smart Money Concept

Entrées inspirées de la méthode ICT

Confirmation de la structure du marché

Exécution claire et stable

Optimisé pour MetaTrader 5

Aucune technique à haut risque

Golden Entry est conçu pour les traders qui comprennent que la constance vient de la logique, pas des promesses.