Golden Entry
- Experts
- Najdo Rasimoski
- Version: 1.0
- Activations: 5
Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basé sur le Smart Money Concept (MT5)
Golden Entry est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, développé selon les principes du Smart Money Concept (SMC) et de la logique de trading ICT.
Le système se concentre sur la structure du marché, le comportement institutionnel des prix et des points d’entrée de haute qualité, tout en évitant les indicateurs aléatoires et les stratégies sur-optimisées.
Cet EA est conçu pour les traders qui privilégient la discipline, la logique et la structure, et non les approches agressives ou à haut risque.
Logique de Trading
Golden Entry analyse le marché en utilisant les concepts de structure de marché Smart Money, notamment :
-
Structure du marché (HH, HL, LH, LL)
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHoCH)
-
Identification de la tendance et du biais directionnel
Les entrées sont exécutées selon la logique ICT, uniquement lorsque le prix interagit avec des zones structurelles clés.
L’EA ne poursuit pas le prix et n’utilise pas d’indicateurs retardés.
Concept d’Entrée
-
Filtrage directionnel basé sur la structure
-
Entrée uniquement après confirmation des conditions
-
Aucune opération aléatoire
-
Aucune superposition de signaux
-
Un trade clair par configuration
La qualité prime sur la quantité.
Gestion du Risque
-
Risque contrôlé par trade
-
Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit
-
Aucun Martingale
-
Aucun Grid
-
Aucune augmentation progressive des lots
La gestion du risque est conçue pour limiter le drawdown et maintenir une cohérence à long terme.
Style de Trading
-
Type de stratégie : Tendance & Scalping
-
Exécution : Entièrement automatisée
-
Adapté aux environnements de trading disciplinés
-
Instruments recommandés : XAUUSD, principales paires de devises
Informations Importantes
-
Cet EA n’est pas une machine à profits
-
Aucun profit n’est garanti
-
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
-
Une gestion du risque appropriée est indispensable
Caractéristiques Principales
-
Logique basée sur le Smart Money Concept
-
Entrées inspirées de la méthode ICT
-
Confirmation de la structure du marché
-
Exécution claire et stable
-
Optimisé pour MetaTrader 5
-
Aucune technique à haut risque